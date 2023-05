Peka Roux reafirmó su giro hacia el pop punk urbano con “Love”, su último single

Con 24 años, Peka Roux se consolida como una de las grandes promesas de la escena urbana. Con “Love”, deja clara su intencionalidad de meterse de lleno en el pop punk, con sonidos más orgánicos, pero sin perder la esencia del trap que lo caracteriza.

En diálogo con Perfil Música, el joven artista reflexionó sobre su presente y la decisión que lo llevó a lanzar “Love”, el segundo sencillo del 2023.

“La verdad que muy emocionado por suerte. Tenía muchas ganas de sacarlo, porque es otro tema dentro de la nueva etapa, que es un sonido nuevo que estoy buscando, más en el pop punk, mezclado con trap”, aseguró Peka.

El tema está acompañado por un video protagonizado por él mismo y Mora Peretti y cuenta con la participación del conductor del programa “Los 15 Mejores”, de Quiero Música, Ger Oberti y la locutora y conductora, Lucía Dubie.

- ¿Qué te llevó a buscar este cambio de sonido?

- Básicamente, me pasó que tenía muchas ganas de empezar a hacer cosas que escuchaba más de chico, como a recobrar esa esencia que tenía, que fue con lo que me crié, y empezar a fusionarlo con el sonido que escuchas actualmente, que es el trap.

Mora Peretti protagoniza el video de "Love", junto a Peka Roux. (Prensa Peka Roux)

- ¿Y qué pasa con toda la música que has sacado hasta ahora?

Todos los temas viejos, los reversionamos para que puedan tener una homogeneidad con todo lo nuevo, y la verdad que quedó un show mucho más enérgico, donde la premisa es hacer pogo y si no te vas transpirado algo salió mal.

- ¿Cómo nace “Love”?

"Love" habla un poco de este miedo a cambiar un vínculo. Yo lo hice pensando en una mejor amiga. Vos te estás enamorando, y querés decirlo y ese miedo a tantas cosas y preguntas. Y es un poco la expresión de ese mensaje.

- ¿Hay una mejor amiga involucrada? ¿Tiene una historia real detrás?

Mira, no voy a decir nada al respecto…(se ríe). Prefiero no decirlo, pero está por ahí.

"Love" es el segundo single de Peka Roux en este 2023. (Prensa Peka Roux)

En Argentina, otros artistas que están profundizando en este género son Paulo Londra y Seven Kayne, pero son los únicos. “Está bueno también, porque toco letras mucho más personales, mambos, o cosas mentales que nos pasan y Keha también está yendo por ese lado (en sus nuevos temas), está tocando el tema de la depresión y creo que es importante el mensaje que está dando”, explicó el cantante.

- ¿Cómo ves la escena argentina? ¿Sentís que está virando más para el lado del rock?

- Siempre pensé que el trap venía a revolucionar la escena como tal, en un montón de aspectos, es medio polémico lo que estoy diciendo, pero yo sentía que era como una democratización de lo que estaba pasando y que iba a terminar de explotar el género, una vez que empezara a fusionarse con la vieja escuela, por así decirlo. Y hoy está pasando eso, lo cual me pone muy contento. Y aparte siento que enriquece el sonido nuestro y nos da un distintivo como escena argentina.

- ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

Dentro de la RipGang, Dillom me gusta mucho lo que está haciendo, Sarita (Saramalacara), después ponéle Seven (Kayne), lo amo con todo mi corazón, me parece un capo.

La propuesta de Peka Roux en vivo.

El pasado 7 de mayo, Peka se presentó en La Tangente donde, además de tocar sus dos últimos singles “Tu actitud” y “Love”, y los temas previos versionados al pop punk, adelanto algo del nuevo material que va a estar sacando dentro de poco.

“Estamos llevando a otro nivel el show. Tiene ciertas etapas, varios vestuarios. Es bastante teatral y tiene un concepto detrás que creo que se van a sentir todos identificados”, explicó Peka sobre sus presentaciones en vivo.

Mirá el video con la entrevista completa y seguí toda la información musical de Perfil en @perfilmusica