A solas con Seven Kayne: desde su show en el Teatro Vorterix a el orgullo por Nicky Nicole

El joven Joaquin Cordovero, más conocido como Seven Kayne, con mas de 215 millones de reproducciones en Spotify, es uno de los artistas más escuchados de la Argentina. Desde que en 2017 sacó su sencillo “Si te lastime”, que cuenta con más de 70 millones de streams en plataformas digitales, su carrera no paró de crecer.

Ahora, tras haberse visto obligado a suspender su show en 2021, el próximo viernes 20 de mayo llega al Teatro Vorterix, donde estará presentando su disco “7 Secretos”, y sus nuevos lanzamientos con los que busca adentrarse en un sonido más popero.

El joven músico habló con RePerfilAr, donde repasó su presente y dio detalles de los nuevos lanzamientos y la actualidad de la escena musical argentina.

¿Cómo te estás preparando para el show del próximo viernes en Vorterix?

Estamos ensayando un montón. Puliendo varias cositas para que el show sea histórico. Afilando los dedos ahora que estoy volviendo a tocar la viola, así que metiéndole.

¿Habrá invitados?

¡Muchos invitados! Seguramente estén todos los pibes, mis amigos con los que viví este camino. Duko, Khea. Midel, Tygas, Luck Ra, Lauta, que es con quienes estuve haciendo temas hace poco. Van a ir todos porque vamos a estar festejando y no se lo pueden perder.

Va a ser un show a lo grande...

Claro, por poco, no es un festival (risas).

Seven Kayne se va a presentar en el Teatro Vorterix el próximo 20 de mayo. (Prensa Seven Kayne)

¿Te imaginabas esta repercusión?

Estamos trabajando para esto, así que imaginarlo te puedo decir que si. Estaba proyectando y estoy proyectando mucho más, ahora que estamos metiéndole todo el tiempo y energía al proyecto, para seguir creciendo. Así que no te voy a decir que no me lo imaginaba, porque es algo para lo que estoy trabajando, pero me imagino mucho más todavía.

¿Y cómo lo estás viviendo? Porque no cualquiera lo logra…

Total. Eso me da pie a que, quizás, las decisiones que estoy tomando son las correctas. Así que estoy prestando atención a eso, a qué cosas son las que me hacen crecer y cuáles no. Qué cosas me tiran para atrás. Cultivando también un círculo correcto. Eso es muy importante, la gente con la que te rodeas, la gente con la que te juntas. Intentando ser cada vez más consciente y meditando cada vez más todo lo que pueda y llevándola.

Entre toda esta vorágine de shows, videos y notas, ¿Tenés tiempo de sentarte y seguir componiendo y creando nuevas canciones?

De acá al Vorterix, no (risas). Ahora estamos focus en el Vorterix para sacarlo a fuego, creando histórico y poniendo toda mi energía en eso, pero sino, si. Es como un ciclo en el que hacemos que todo fluya. Crear las canciones, salir a tocarlas, estar stremeando, divirtiéndonos, relajándonos también…

¿Hay tiempo para eso?

Cuando me puedo organizar, si (risas).

En tus letras hay una búsqueda muy personal y un reflejo de lo que parecen ser trazos de tu vida, ¿qué buscas transmitir con tus canciones?

A veces estoy hablando con amigos y gente y les cuento algo que me pasó y después les digo “che mira, estuve hilando unos temas”. Les muestro el tema y me dicen “pero me acabas de contar eso. Me lo dijiste recién lo que te estaba pasando y lo pones en temas” (risas).

Entonces es un poco eso, un poco catarsis, soltar, y también soltar inspiración de lo que me va bien a mí y buscar inspirar a los demás. Yo creo que lo más importante es inspirar y eso es lo que busco transmitir. Y pura emoción, o sea, busco hacer énfasis en eso. Quizás hay artistas y música que están enfocados en desconectar, pero mi música tiene otro enfoque, que es el de ir para adentro, ponerte a pensar.

Y, en vez de desconectar, sentarte a conectarte con vos mismo y con lo que te esté pasando con esas emociones. Lo que trabajo es en poder dejar una emoción y cierto mensaje en mi música, pero no busco que ese sea el mensaje que interpreten, sino que lo dejo a la libre interpretación.

Quizás la gente recibe eso, otra gente te dice “pensé que me hablabas de esto”. Está bueno que cada uno tenga su propia interpretación.

Seven Kayne acaba de lanzar el video de "Se que no". (Prensa Seven Kayne).

Una de sus particularidades es que vos compones tus propias canciones, y ahora estás volviendo a agarrar más la guitarra, ¿estás en la búsqueda de un sonido nuevo?

En Argentina, la mayoría se está yendo para el género urbano y yo nunca fui de escuchar mucho esos ritmos, ni de ir al boliche. Entonces, en vez de forzarme a ir para ese lado, dije: "Pará, ¿Qué es lo que me fluye? ¿Cuál es la música que llego a mi casa y pongo play?". Yo quiero hacer esa música. La música que a mí me gusta y ver a quien le llega y empezar a conectar con la gente que escucha eso.

Así que, mi música, ahora está enfocada en la guitarra y dando vuelta alrededor de eso, desde pop punk hasta pop y rock y tocando esas puertas para ver lo que me fluye.

¿Te podés identificar musicalmente con algún género?

Es muy popular la idea de decir: “No hay género''. "Yo soy todo” y me encanta eso, los artistas que hacen eso son increíbles, pero ahora estoy intentando enfocarme en el pop rock. No sé cómo encerrarme tampoco en una caja, pero estoy intentando sacarme filo de ese lado y mejorar en ese estilo.

Con todo lo que te está pasando ¿Se puede mantener los pies en la tierra?

Depende de uno cien por ciento desde cuando tienes un fan. De uno y de la gente con la que te rodeas y qué energía cultivas en eso, en tu círculo íntimo. Yo, en lo personal, me sigo manejando como siempre me manejé, como una persona regular, como creo que somos absolutamente todos.

Intento constantemente tener bajo control mi ego y prestarle atención a eso en las meditaciones. Hace dos años que medito todos los días, es lo primero que hago a la mañana y eso me cambió mi forma de pensar y cómo funciona el cerebro.

¿Influyó en tus composiciones la meditación?

Si, más que nada porque se me hizo más fácil escuchar que era lo que me estaba pasando y otras emociones que quizás tenía un poco reprimidas, tapado por la vorágine del día a día. Pero al meditar y tener claro que me está pasando y como me estoy sintiendo, me ayuda a saber qué quiero decir y es ponerle play y grabar.

Seven Kayne busca acercarse al genero del pop rock. (Prensa Seven Kayne)

Nicki Nicole y Nathy Peluso en el Coachella, María Becerra en los Grammy, Trueno con Gorillaz en el Quilmes Rock ¿Cómo ves todo esto y qué significa para argentina y la posición en la que está poniendo a nuestra música en el mundo?

Es una locura. A Nicki le escribí más de una vez diciéndole: “Que agradecido que estoy de que abras esas puertas”. La última vez fue cuando fue a tocar a Jimmy Fallon y le dije: “Che, es una locura lo que estás haciendo por Argentina". Es la primera en lograr estas cosas, entonces es orgullo, porque es lo contrario a celos o envidia.

Es como diciendo “gracias por hacer eso”. Y todos estos casos que dijiste de María en los Grammy y los demás, es dar el ejemplo sin importar que seas chico, seas grande, tengas la edad que tengas, saliendo de acá y de donde quieras para llegar hasta los lugares más grandes.

¿Una colaboración soñada?

Machine Gun Kelly, para no decirte Justin (risas). Machine Gun Kelly está haciendo pop punk así que me tiraría para ese lado.

¿Cómo viviste el Lollapalooza?

Es increíble. Es el segundo Lolla en el que toqué, estuve en el 2019 también. Fueron muy distintas las experiencias porque era alguien muy poco preparado emocionalmente para eso en la primera vez. La segunda ya sabía de qué cosas tenía que estar preparado y tener listo y sentirme bien. Así que, esta vuelta, estuvo increíble y lo pude disfrutar al cien por ciento. Fui con toda la gente que amo en mi círculo y me pudo acompañar.

Además del Vorterix el próximo 20 de mayo, ¿qué proyectos se vienen?

Si, el año pasado me fui cuatro meses a Estados Unidos en plan “camp” de componer todos los días y salieron muchas canciones de estos géneros que estoy adentrándome ahora y son las primeras que empecé a soltar este año como “Eso que tenés”. Ahora se vienen más por ese palo más popero que tengo listo ya dos videos para sacar, así que después del Vorterix estén listo para recibir eso.