Taichu lanzó su primer disco “RAWR” y estableció el nacimiento del Hot Core como concepto

Con solo 22 años, 25 millones de reproducciones en YouTube y otros 10 millones en Spotify, Taichu se perfila como una de las artistas más disruptivas de la escena urbana argentina.

Miembro fundadora de la conocida Rip Gang junto a Dillom, Muerejoven y Saramalacara, entre otros, Taise López Miranda, como se llama realmente, dio sus primeros pasos en la música cantando flamenco en bares junto a su mamá. Luego de pasar por las redes sociales subiendo covers, lanzó su primer single en 2019, “Luxury".

Desde entonces, sacó más de 15 canciones y colaboraciones, hasta finalmente llegar al lanzamiento de su disco debut, “RAWR”, que vio la luz la semana pasada. `La verdad que ya tenía ganas y me encanta porque ya no es mío, es de la gente, entonces me pone feliz”, explicó la artista en diálogo con Perfil Música.

- ¿Qué hizo que decidas lanzar un disco ahora, y qué lo diferencia de lo que venías haciendo?

- Mis ganas de hacer un disco siempre estuvieron, pero también me volví loca con que tiene que ser conceptual, o que no sabía cómo tenía que ser mi primer disco. Y después me relajé porque dije “Es mi primer disco”, no el último, ya llegará. El proceso la verdad que fue bastante rápido. Yo siento que mis ganas de hacer un disco también es eso, poder explayarme y mostrar más, como que en un single, si bien está todo bien digo… en todos los temas me quede con ganas de algo, siento que en el disco re pude explayarme mucho más.

El Hot Core como concepto.

Uno de los planteos más atractivos del disco es el Hot Core, algo que Taichu dejó claro que no se trata de un género musical, sino que encierra mucho más: "No es un género, o si, no sé, tal vez puede serlo, pero en verdad es más la estética visual y sonora que acompaña el álbum y todo el universo de Taichu”.

“Si mañana quiero sacar un bolero o una bachata, lo voy a hacer y va a ser una bachata Hot Core. En sí el álbum es Hot Core, pero hay un montón de géneros que toca, hay electrónica, reggaeton, hay tipo fraseado o rapero en cierto punto y el Hot Core es más el concepto”, explicó la artista.

El disco de Taichu establece el Hot Core, un concepto de estética visual y sonora. (Foto: Prensa Cosquín Rock)

Con más de 600 mil oyentes mensuales en Spotify y millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, Taichu aseguró que, si bien es consciente que los números son importantes, no se considera una artista de números.

“Yo creo que soy una artista más del show, del contenido de la música, del contenido visual. Creo que lo mío pasa por otro lado y si una canción no me llegó al millón en dos segundos, en el show es la que más me cantan, entonces, siento como que también es otro tipo de consumo el que sucede con mi música y me pone super feliz porque siento que es desde un lado bastante más genuino”, reflexionó Taichu.

- ¿Alguna vez te afectó el hate?

- No te voy a negar que alguna vez no leí algún comentario que dije “uh, que paja”, pero también eso es algo que está adentro nuestro. Siempre supe que, con cualquier situación que pueda llegar a pasar que no tenga que ver con mi música y sea de mi vida personal, si yo estoy segura como son las cosas y de cómo se dio todo, después la gente lo que hable, no tiene idea. Yo soy la que sabe, y yo me quedo tranquila con eso, no me voy a volver loca por lo que dice alguien que no me conoce.

El homenaje a Moria Casan y la relación con Lali.

El disco, compuesto por 13 canciones, tiene un homenaje a Moria Casan con la canción Babyspice, en la que se utilizan varias frases de la diva de la televisión, incluyendo el titular de la revista THC, de la que Moria fue parte, “Cuando fumo me siento una geisha”. Algo que la cantante pop, Lali Esposito, también hizo, en su reciente disco “Lali”, donde le dedicó la canción “Quienes son?”, citando varias frases de La One.

“Cuando me enteré que (Lali) tenía una canción que iba a ser de Moria, le escribí o la vi y le digo “Boluda, escuchame una cosa, yo también” y me dice “Diosa conectadas. El pop lo hacemos entre todas”, es algo full de colegas.

El disco cuenta con "Presión", una colaboración entre Taichu y Álvaro Díaz. (Foto: Dale Play)

- ¿Cómo te llevas con Lali? ¿Hay alguna posibilidad de un feat entre ustedes?

- Ella es una persona increíble. Conmigo siempre fue muy mega y le gusta mi música, y a mí me gusta la de ella y si obvio, yo creo que vamos a colaborar.

- ¿La conoces a Moria?

- No la conozco, es una lástima, pero no la conozco. Me encantaría conocerla, la amo. Es de mis personajes favoritos de la televisión, de los que veo desde que soy chiquita, icónica. Obvio que es un sharau a mi país y a la cultura pop, pero también fue como… la verdad que esa canción salió porque yo estaba en el baño de una amiga y veo que tiene la revista de “Cuando fumo me siento una geisha”, de THC de Moria y yo digo “me tengo que hacer un tema con esto ayer”. Y lo tuve en mente un montón de tiempo, hasta que un día me senté y lo hice y me puse a buscar un montón de notas de ella. Aparte eso, también da unos mensajes re piolas. Perdón, pero poca gente en la televisión de ese ámbito da mensajes así de piolas. Son ella y Lali las mejores de ese ámbito. Dan mensajes que para mí valen la pena y me representan.

"Rawr", cuenta con un homenaje a Moria Casan (Foto:Prensa Cosquín Rock)

A partir de ahora, Taichu ya avisó que se vendrán varios shows presentando el disco y colaboraciones con otros artistas. Podés escuchar “RAWR” en todas las plataformas digitales.