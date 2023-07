Tras lanzar su primer disco, Luana reflexionó: “Es como abrirles las puertas de mi infierno”

El 15 de septiembre del 2021, salía el tema “No sale de mí”, marcando el comienzo de la carrera de Luana.

Hoy, casi dos años después, con varios looks de por medio y habiendo sido telonera de artistas de la talla de Karol G y Lali Espósito, la joven cantante de 21 años lanzó su primer disco, “Del infierno al cielo”.

“Habla un poco de mi camino en la vida. De lo que pasé en la adolescencia y en mi infancia. Siento que es como abrirles las puertas de mi infierno a las personas”, explicó Luana en diálogo con Perfil Música.

- ¿Cuál es tu infierno?

- En el disco, mi infierno se representa como los momentos tristes que pasé. Mi cuarto sola, en mi cama. Creo que un poco fue eso, las cosas tristes que todo el mundo pasa.

- ¿Cómo te imaginas que es tu cielo? ¿A dónde vas o qué buscas?

- Yo veo mi cielo como mi paz interior, mi seguridad, el perder mis miedos. También habló un poco que del infierno podés sacar cosas nuevas para crecer. Pero mi cielo es la paz, mi familia, la gente que quiero.

Luana lanzó "Del Infierno al Cielo", su álbum debut (Javi Gutierrez)

Si bien su primer lanzamiento fue en 2021, Luana comenzó su relación con el canto a los 11 años y unos años más tarde comenzó a subir covers a las redes sociales con su ukelele o su guitarra, ganando cada vez más popularidad.

En marzo de 2022 lanzó su primer gran éxito “Será mi culpa”, que cuenta con su versión remix, editada a principios del 2023 junto a Luck Ra, Seven Kayne y Lautaro Lopez. Este tema fue uno de los cortes principales de “Del infierno al cielo”.

- ¿Qué se siente haber lanzado un primer disco?

- Es muy loco porque fue mucho tiempo de laburo. Fue un proceso largo y que ya esté afuera fue muy loco. No sé cómo expresarlo en palabras, porque me pasó que cuando salió estuve como dos días en el aire, sin entender muy bien qué pasaba. Pero muy contenta porque la gente lo recibió súper bien. Hubo mucha gente nueva, mucho público nuevo que me dijo te conocí con este y conecte. Yo le abrí la puerta de mi infierno a la gente y la gente me empezó a abrir la puerta de su infierno diciendo “che, mira, yo me sentí de esta manera, en esta situación” y eso fue super loco y super lindo.

Luana aseguró que su disco habla de su camino en la vida. (DalePlay)

- Es tu primer disco y está lleno de invitados de lujo.

- ¡Si! Tampoco hay muchos feats., tres creo que son, lo justo y necesario. También me pasó que sentí que era un disco muy privado y la gente que participará era la indicada y estoy muy contenta, la rompieron. Tuve la posibilidad de cantar con Yarge que es de Venezuela, con Ambik que es de Argentina, ese junte me encanto. También con Lauti López que es ya como mi hermano y “Será mi culpa remix” que era con todos los pibes y me encantó.

- ¿Hay algún tema del disco que lo consideres más especial?

Todos son muy especiales, porque cada tema que hay en el disco lo escribí en el momento que yo me sentí así y todos me ayudaron a desahogarme y a expresarme. Pero hay una canción que se llama “Quién era antes”, que siento que es una de las más privada. Esa me ayudó a sanar una herida interna y es una de las más especiales.

- Al ser canciones tan personales, ¿en algún momento dudaste de incluirlas?

Sí, obvio. Dije “para, soy una dolida de mierda”. Pero también fui por el lado de que si quiero que la gente conecte con mi música, tengo que ser sincera y honesta y esto era lo que me estaba pasando, así que fue como “bueno, me entrego a ustedes”, soy esto también (risas).

La artista cuenta con mas de 450 mil oyentes mensuales. (Dale Play)

En los últimos meses, Luana se ha subido a escenarios muy importantes como el del festival de Villa María en Córdoba, donde compartió cartel con Callejero Fino, Tini y Camilo, entre otros.

Además, el año pasado fue la encargada de abrir los dos shows sold out de Karol G en Buenos Aires, y también fue la elegida por Lali para telonear su histórica presentación en el estadio de Vélez.

- ¿Cómo te llevas con el escenario?

- El escenario es mi lugar en el mundo. Al principio me costaba, era como miedo. Pero la paso re lindo, la gente siempre conecta mucho conmigo. Yo también me encargo de mirarlos a los ojos, de saber que los estoy viendo, que sé que están ahí. Creo que es lo que más disfruto de la música, el vivo.

- ¿Te llegan muchos mensajes de la gente atravesada por tu música?

- Me gusta cuando me dicen “che, te animaste a decir algo que yo nunca me anime a decir”, porque a mí me cuesta mucho también expresarme. Y que alguien me diga “te estás expresando por mí”, es súper valioso. O también me dicen “este tema me abrazo cuando nadie más me abrazaba”, y es super lindo, porque yo también me sentía como ellos y también escuchaba música como para sentirme segura y hoy ser esa música de otras personas es un logro súper lindo y voy a seguir laburando para eso.

Luana colaboró junto Ángela Torres, Yami Safdie e Ingratax. (Prensa Warner)

- ¿Sos consciente que hoy estás comenzando una vida como artista haciendo música para la gente?

No, es difícil. Es una de mis… como se dice, ¿desvirtudes? No, ¿cómo se dice? (se ríe). Como que nunca caigo y no valoro un poco esas cosas, ¿viste? Pero es importante ser consciente del proceso y de las cosas buenas que pasan, porque también la mente de uno está todo el tiempo queriendo más y viviendo en el futuro. Y a veces trato de frenar y decir “che, la Luana de 15 años, hoy, por sacar un tema estaría muerta de ilusión”, así que trato de frenar y valorar las cosas. Pero es difícil caer, ¿viste? Uno está ahí como una máquina todo el tiempo. Pero intento frenar, meditar y todo.

- ¿Te hace ilusión formar parte de esta escena argentina tan importante que vive hoy la música?

Muy contenta que mi nombre esté apareciendo y que artistas se me acerquen y digan, "che me gustó tu tema", y la verdad que me gustaría colaborar con todos. Obviamente tengo mis favoritos, Tiago me gusta mucho, María Becerra, El Duko.

Además de su disco, el pasado 14 de junio Luana participó junto a Yami Safdie e Ingrata del tema “Nasty Girl”, de Ángela Torres, el cual a cuenta con un millón de reproducciones entre Spotify y YouTube.

“Del Infierno al cielo”, es el puntapié inicial para encarar otro objetivo de Luana, el de hacer un show propio: “Voy a tratar de laburar para eso”.