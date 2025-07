El escenario político de Corrientes se sacude con la (no tan) sorpresiva movida del senador provincial Martín Barrionuevo, quien, en un cambio de rumbo "absolutamente" inesperado, abandonó las filas del peronismo para sumarse al radicalismo de Ricardo Colombi. Un salto que deja al descubierto la feroz interna justicialista y las audaces maniobras en el cierre de alianzas electorales.

La confirmación de alianzas del pasado 30 de junio y el inminente cierre de listas dejó al descubierto el "salto sorpresivo" del senador provincial Martín Barrionuevo, quien era un referente del peronismo correntino, hacia el radicalismo de Ricardo Colombi.

Su partida, en plenas negociaciones electorales por la gobernación, se presenta como una consecuencia directa de su "falta de pericia para la maniobra negociadora" con la que buscaba ser refichado en la Cámara alta provincial. Según trascendió, "el rechazo de la dirigencia a un nuevo período legislativo del contador público fue un detonante para su salida".

Fuentes cercanas a la dirigencia justicialista, que hoy hablan off the record, aseguran que los números de la precampaña "no le sonreían", manteniendo un "perfil muy bajo en la aceptación del electorado".

Tras quedarse "con las manos vacías" en el cierre de listas internas del PJ, Barrionuevo decidió asumirse como "cuentapropista", una credencial válida para integrar un nuevo "esquema de alianza sin sellos", insisten en las filas del PJ. Esta nueva configuración se da entre el radicalismo de Colombi –escindido del Comité y dominado por el gobernador Gustavo Valdés– y el "justicialismo residual".

El viraje político del senador no solo se explica por las frustraciones internas. El "salto" hacia el ucerreísmo de Colombi estuvo precedido por su "negativa a participar" el pasado 7 de junio del acto de Cristina Fernández de Kirchner en Paso de los Libres, donde Martín Ascúa fue proclamado candidato a la gobernación.

Barrionuevo fue el "único legislador del espacio que no aceptó" participar del evento con Cristina Kirchner, actuando "en sintonía con una manifestación de Colombi a puertas cerradas": la visita de la expresidenta "perjudicaría a la oposición". Aunque las encuestas posteriores (como la de Ágora) mostraron un 40% de imagen positiva para CFK en ese distrito y un crecimiento en la intención de votos de su candidato correntino, Barrionuevo "profundizó su alejamiento del pejotismo, con críticas abiertas a la conducción".

Este distanciamiento marca un "cambio absolutamente" de rumbo para Barrionuevo entre noviembre de 2024 y junio último. Es que, en noviembre pasado, el propio senador había concurrido al Instituto Patria para "agradecer a Cristina haberse hecho cargo del partido a nivel nacional" y pedirle que visitara la provincia.

Sin embargo, en junio, Barrionuevo participó de un espacio "filo peronista" liderado por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, “Renacer peronista”, donde la diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que "el futuro de Corrientes es Ricardo Colombi".

El vínculo creado en la Legislatura correntina entre Barrionuevo y el también senador Colombi fue, según fuentes del justicialismo, "el último recurso" que el exgobernador tuvo para agregar una "pátina de peronismo" a su armado. Esto se da tras la derrota de Colombi en su intento de lograr que una mujer justicialista lo acompañara en la fórmula, una aspiración esquiva desde al menos 2013.

En esta oportunidad, Colombi ofreció esa posición a la diputada nacional Nancy Sand e incluso a la presidenta del Partido Justicialista en Corrientes, la exsenadora nacional Ana Almirón, recibiendo "respuestas negativas" de ambas.

Actualmente, el cierre de alianzas encontró a Barrionuevo "directamente operando para acercar sellos partidarios y distritos locales del PJ al frente que resucitó Colombi, Encuentro por Corrientes (ECO)". Esta acción va "en detrimento de la alianza provincial que lidera el peronismo, Limpiar Corrientes", la cual propone a Ascúa como gobernador.

Aunque el contador "intenta trasladar dirigentes del justicialismo a esa alianza", portavoces del Consejo Provincial en Corrientes negaron que hasta el momento haya tenido "aceptación de los referentes a los que llamó".