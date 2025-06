El PJ Corrientes denuncia "proscripción" de Cristina y "capítulo negro del lawfare" en Argentina

Luego de que la Corte Suprema deje firme la condena de Cristina Fernández de Kirchner, el Partido Justicialista de Corrientes repudió "la proscripción judicial de la compañera, en el marco de la causa conocida como Vialidad".

COMUNICADO COMPLETO

Desde el Partido Justicialista de la provincia de Corrientes expresamos nuestro más enérgico repudio a la proscripción judicial de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

Denunciamos que estamos ante un nuevo capítulo negro del lawfare en la Argentina, un proceso de judicialización de la política que busca condicionar la voluntad popular y proscribir a las y los dirigentes que representan los intereses del pueblo.

Resulta alarmante la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos integrantes, lejos de actuar con imparcialidad, han evidenciado una conducta arbitraria, parcial y profundamente antidemocrática. Muestra de ello, es que hace una semana, no casualmente después de que Cristina anunciara que sería candidata en las próximas elecciones legislativas bonaerenses, todos los medios de comunicación del país han dado detalle de un fallo que aún no se conocía.

La bochornosa intervención de la Corte en este proceso nunca buscó impartir justicia, sino consolidar un entramado de poder que responde a los sectores privilegiados de la Argentina.

La condenan a Cristina, tratando de disciplinar al resto del sistema político que intente enfrentarse a la real casta de nuestro país, los grupos de poder concentrados mediático, económico y judicial, que gobiernan ya no tan en las sombras de Javier Milei.

A ellos les decimos que Cristina no está sola y que no les tenemos miedo. La militancia peronista y el pueblo argentino no van a permitir que se avasallen los derechos políticos de quien ha sido dos veces presidenta y actual referente indiscutible de la oposición y el movimiento nacional y popular.

No podrán borrar con un fallo judicial, la memoria de un pueblo que reconoce en Cristina Fernández de Kirchner a la mujer que puso en el centro de su gestión la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, devolviéndole la dignidad a tantos y tantas compatriotas.

Convocamos a todos los sectores democráticos de la sociedad a mantenerse en alerta y movilizados. No hay democracia plena con una justicia colonizada por intereses corporativos. La Patria no se vende. A Cristina se la defiende.