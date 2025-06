En Corrientes esperan un pico de afecciones respiratorias: las recomendaciones

El Ministerio de Salud de Corrientes informó este viernes que se espera un pico de afecciones respiratorias para fines de junio y comienzo de julio, por lo que brindó una serie de recomendaciones.

La cartera sanitaria solicitó completar esquemas de vacunación para fortalecer el sistema inmunológico ante la presencia de virus respiratorios en esta temporada.

Las personas del grupo de riesgo como mayores de 65 años, menores de 2 años o quienes padecen enfermedades de base, deben colocarse la antigripal. Las embarazadas, deben aplicarse la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) entre las 32 y 36 semanas de gestación para protegerse ellas mismas y al bebé.

“Empezaron las afecciones respiratorias por la temporada de otoño y se irá exacerbando en invierno. Esperamos el pico para finales de junio y julio. Hoy, predomina Influenza A. Hay afecciones agudas causadas por diversos virus, por Influenza B y Coronavirus. Además de rinovirus que causa el resfrío común”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

Indicó que “en la población más susceptible o de riesgo, puede complicarse, puede generar neumonía o bronquiolitis” por lo que reiteró la importancia de la vacunación.

También, aconsejó “ventilar los ambientes, lavarse las manos, al toser y al estornudar lo deben hacer en el ángulo interno del codo y, usar barbijo sí tiene síntomas respiratorios”.

A ello, agregó que se debe mantener una alimentación saludable y continuar con las actividades físicas habituales. Las frutas y verduras de estación son aliadas en esta época del año, ya que refuerzan las defensas contra las enfermedades como la gripe y los resfríos.

Recomendaciones

Los braseros y estufas a leña deben ser encendidos y apagados fuera de la casa; no usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente (porque consume el oxígeno y es ineficiente); no poner recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor (porque la humedad favorece el desarrollo de hongos); no arrojar al fuego plásticos, goma o metales (porque desprenden gases y vapores tóxicos); no fumar y mantener los ambientes libres de humo.

Además, piden no automedicarse ni usar remedios caseros. Hacerlo podría dificultar un diagnóstico correcto, empeorar el cuadro o producir una intoxicación grave.

En el caso de aparición de síntomas de enfermedad respiratoria como fiebre u otros que dificulten las actividades habituales quedarse en el hogar y evitar el contacto con otras personas hasta sentirte mejor y que hayan pasado al menos 24 horas de la desaparición de la fiebre.

También, evitar especialmente el contacto con personas vulnerables (inmunocomprometidas o con factores de riesgo para enfermedad grave por infección respiratoria) durante al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y, luego, extremar cuidados hasta el día décimo (usar barbijo, ventilar los ambientes, lavarse las manos).