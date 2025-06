Vamos Corrientes proyecta tener más de 20 partidos en su alianza para las elecciones a gobernador

Antes de la convención de la Unión Cívica Radical (UCR) y del cierre de alianzas, el presidente del órgano partidario Henry Fick, afirmó que Vamos Corrientes estará integrada por "20 partidos seguro".

El actual senador provincial reconoció que es posible sumar otros sellos partidarios antes del 30 de junio (fecha límite para el cierre de alianzas) para encarar las elecciones provinciales del próximo 31 de agosto. "En estos días, en estas horas son cuando más conversaciones se dan y más definiciones se dan, así que yo creo que hoy le podría decir que son 20, pero me animaría a decirte que vamos a terminar siendo 22 y quizás 23 también".

Entre los partidos que ya confirmaron su participación en el oficialismo están “el Partido Autonomista, Unión Popular, Partido Liberal y CICO ya lo han hecho o lo harán en estos días", precisó. Además, en las últimas horas se sumó la Coalición Cívica-ARI, tras su convención.

Por otra parte, Fick aseguró que el candidato va a ser de de la alianza gobernante. "No vamos a hacer alianzas con otro partido que no lleve a gobernador el candidato de Vamos Corrientes", afirmó en declaraciones a radio Continental.

Y ejemplificó: "Si un X partido, diga yo quiero estar dentro de la alianza, pero tengo candidato a gobernador propio, ese no entra". "No se va a permitir que algún grupo los apoyo a ustedes, pero también al candidato a gobernador de del PJ", agregó.

Por otra parte se refirió a la situación de Ricardo Colombi dentro de la UCR. "Va a formar parte de la convención del 23 de junio, no es convencional", señaló.

Además, dijo que el ex gobernador es "un afiliado más, no joroba, no pretende nada, no pide nada, no participa". "Él ya formó su espacio y está trabajando con con su espacio, así que nosotros tenemos que hacer lo que corresponde a nosotros y vamos a avanzar en ese en ese sentido".

Consultado si puede haber un canal de diálogo con Colombi, Fick fue tajante: "No hay imposible, pero hoy está lejos".

CONVENCIÓN

La Mesa Directiva de la Unión Cívica Radical (UCR) convocó a la Convención Provincial para el lunes 23 de junio próximo de 2025, donde se discutirá el "marco de alianzas" electorales y definirá candidatos de cara a las elecciones nacionales, provinciales y municipales de este año.

El encuentro será a partir de las 11 en el Club San Martín, en el que está prevista la participación de toda la dirigencia a nivel provincial.