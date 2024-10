Aciteros y algodoneros tienen en Argentina las jornadas laborales más extensas del mundo

Tener una vida digna a cambio de nuestro trabajo. Esa premisa, que parece casi natural, no se cumplió nunca sin que esté de por medio la lucha de los trabajadores. Nunca. Todos los derechos laborales, incluso los que garantizan que no perdamos la vida durante la jornada de trabajo, fueron el resultado de una o varias movilizaciones o huelgas. A veces nos costó horas, otras días, meses o años. A veces ganamos, otras empatamos y muchas veces perdimos. Pero si no hubiese habido lucha, hoy seguiríamos trabajando como hace 200 años.

A ese pasado laboral, presindical, donde la única regla era la rentabilidad patronal y el sometimiento de quienes trabajaban es a donde quiere volver este gobierno. Eso es lo que añoran y eso es lo que expresa la reforma laboral incluida en la Ley Bases y también lo es el intento por desfinanciar las universidades públicas, a donde -con mucho esfuerzo- podemos mandar a nuestras hijas e hijos.

Por eso, este Día del Trabajador Aceitero, en el que festejamos la conformación de nuestra Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón, reafirmamos nuestra decisión de tener una vida digna a cambio de nuestro trabajo, que logramos con la conquista del Salario Mínimo Vital y Móvil, tal como lo dice la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ley Bases: cómo quedó la reforma laboral

Ese camino, que comenzamos a transitar hace poco más de 20 años con muchos compañeros, a los que se fueron sumando otros, está expresado en nuestro recibo de sueldo y en la democracia sindical, que ejercemos en cada asamblea de fábrica, en nuestros Plenarios de Delegadas y Delegados y Congresos Nacionales. También en los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo que, junto con la lucha contra la tercerización laboral que funcionaba bajo el sistema de contratistas, nos permitió reducir el índice de accidentes en las plantas.

Nada fue gratis para quienes trabajamos. Cada una de esas peleas que tuvimos que dar -como la última huelga aceitera para conseguir un aumento salarial que nos permita vivir dignamente o la huelga desmotadora para que respeten el acuerdo alcanzado previamente- son parte de otras luchas más grandes, que nos precedieron en el tiempo.

Cuarto día de paro de aceiteros en los puertos rosarinos

Antes que nosotros, hubo mujeres y hombres que lucharon e incluso dieron la vida para conseguir la jornada laboral de ocho horas, la prohibición del trabajo infantil, el pago de horas extras, las vacaciones pagas, las licencias por maternidad o la obligación de las empresas de brindarnos los elementos de seguridad necesarios.

Hoy estamos ante un gobierno que pretende hacernos retroceder a modos de relación laboral donde los trabajadores podemos ser descartados como se descarta un sobrante de materia prima. No podemos conformarnos con resistir, necesitamos conformar un programa propio de las y los trabajadores, buscar una reforma laboral que se acomode a las necesidades de quienes trabajamos.

En Argentina tenemos una de las jornadas laborales más extensas del mundo, es hora de discutir la cantidad de horas de trabajo, de hacer cumplir el Salario Mínimo Vital y Móvil para toda la clase trabajadora, que los comités mixtos garanticen la salud y la seguridad de quienes producimos riqueza.

Tenemos el derecho y la obligación de avanzar con nuestra propuesta hacia el país que queremos, un país que abrace a las y los trabajadores.

*Secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón