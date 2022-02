5 claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania

Las tensiones entre Rusia y Ucrania han encendido las alarmas de numerosas cancillerías en el mundo. Hoy en día existe una clara posibilidad de una guerra directa entre estos dos países, trayendo un conflicto bélico a las puertas de Europa. Al este de Ucrania encontramos a Rusia y al Oeste la Unión Europea y en el medio, un país azotado por un conflicto que ya tiene cerca de 14.000 muertos desde el 2014. Aquí trataremos de enumerar las claves de este conflicto y qué rol jugará cada una de ellas.



1. Situación estratégica y económica de Ucrania

En primer lugar, es importante destacar a los gaseoductos que pasan por Ucrania. El gas que es transportado por estos con destino a Europa proviene principalmente desde Rusia y otros países de oriente medio. El 85% del gas exportado de Rusia tiene como destino Europa y representa el 37% del gas importado total de la UE. Estos gasoductos son muy importante económicamente para Ucrania, ya que cobra impuestos por el pasaje del gas transportado por su territorio. Este impuesto representa hoy en día el 3.8% del PBI ucraniano. Putin tomó cartas en el asunto y a fines del 2021 comenzó a construir un gaseoducto entre Rusia y Alemania.

Actualmente este proyecto se ve paralizado por la Unión Europea, temiendo que este utilice el gaseoducto para presionar a Ucrania. Con la apertura de este nuevo gaseoducto se terminarían los impuestos cobrados por Ucrania por el paso del gas hacia Europa y podría utilizarse como un arma de presión geopolítica.

Otro aspecto que hay que contemplar es la posible entrada de Ucrania a la OTAN, una de las causales que aceleró el conflicto. Esto es algo que Rusia no ve con muy buenos ojos, el Kremlin estaría perdiendo influencia en Ucrania y dejaría entrar a un contrincante a su esfera de influencia directa. La OTAN podría establecer misiles nucleares que alcancen las principales ciudades rusas como Moscú, sin que Rusia tenga capacidad de respuesta ya que estos llegarían en cuestión de minutos. La OTAN año tras año a adherido países ex miembros de la antigua Unión Soviética, pero esta potencial incorporación sería un gran golpe a la influencia rusa en los ex países soviéticos. La OTAN lograría no sólo incluir a un país con una importante frontera con Rusia, sino que controlaría también un acceso de Rusia al Mar Negro y por consiguiente al Mar Mediterráneo.



2. Ayuda Internacional de Ucrania

Los principales aliados de Ucrania en este conflicto son el Reino Unido, EEUU, algunos países de la UE y sus países vecinos como Letonia, Estonia o Lituania.

Reino Unido ya envió 2000 sistemas antitanque y proporciono entrenamiento militar las tropas ucranianas. Por su parte, EEUU otorgo armamento y apoya duras sanciones económicas a Rusia en caso de una invasión. Estos dos países ya ordenaron la evacuación de su personal diplomático en Ucrania.

Otros países como España, Países Bajos o Dinamarca han anunciado el envió de tropas a diversos países integrantes de la OTAN del este de Europa como Letonia, Lituania o Bulgaria.

Un caso particular es Alemania. Este país adopto una posición muy tibia con respecto al conflicto de Ucrania, esto debido a la dependencia del gas importado de Rusia. Por esto, decidió no mandar armas y prohibió a terceros países otorgar armas fabricadas en Alemania.

3. La Voluntad de Putin

Sin duda los planes de Putin y su capacidad de lidiar con la presión interna y externa será una de las grandes claves del conflicto. La gran escalada de tensión y la impresionante movilización de recursos militares por parte del Kremlin ha puesto a Putin en una situación complicada.

Putin podría perder credibilidad en Rusia si finalmente se retrae de sus intenciones y decide no invadir. Desde el 2013 con el Euromaidán y el derrocamiento de líder ucraniano pro ruso Viktor Yanukovych, la influencia de Rusia en Ucrania ha decaído, cuestión que se vio reflejada en la invasión de Rusia a Crimea. La incorporación de Ucrania a la OTAN sería un golpe letal a la influencia rusa en Ucrania.

Por otro lado, está la situación económica rusa. Rusia desde las sanciones implementadas debido a la anexión de Crimea en 2014 mantiene una crisis económica considerable. Este posible conflicto implementaría no solo la pérdida de los principales compradores de su gas natural, sino también seguramente nuevas sanciones económicas, algo que Putin deberá tener en cuenta.

4. Capacidad militar ucraniana

Si bien las fuerzas ucranianas han sido notablemente reforzadas desde 2014, estas no se pueden comparar con el poderío de las fuerzas militares rusas.

Otro aspecto para destacar es la geografía de Ucrania. Gran parte del país se compone de extensas llanuras, donde la aviación y la artillería rusa podrían causar grandes problemas al ejército ucraniano. Además, el territorio a defender es de cientos de kilómetros, e incluso podría recibir un ataque desde Bielorrusia que ya mostro un apoyo total al Kremlin y actualmente está alojando a un importante número de tropas rusas en su territorio.

5. Papel de la población

No hay que olvidar que Ucrania históricamente posee lazos históricos, religiosos y culturales con Rusia. Sobre todo en las zonas más cercanas a la frontera entre ambos países y en la península de Crimea podemos contemplar mucha población pro rusa.

Estos grupos étnica y culturalmente ligados a Rusia no verían con malos ojos una mayor influencia rusa en Ucrania. No solamente hablamos de los miles de milicianos financiados por Rusia en Donetsk o Luhansk sino de muchos otros tipos de colaboradores o informantes que puedan encontrarse en otras ciudades cercanas a estas últimas dos.

Por otro lado, existen otro grupo pro-europeísta que integran la mayor parte del centro del territorio ucraniano. Una gran parte de la población es étnicamente rusa mientras la otra parte ucraniana. El 70% de la población tiene como lengua materna el ucraniano, mientras que el 30% restante la lengua rusa.

Rusia anuncio este martes una retirada de sus tropas de la frontera con Ucrania y la OTAN ya ha mostrado su desconfianza con respecto a la posible retirada. Biden dijo en declaraciones televisadas que aun no se ha podido verificar el repliegue de tropas anunciado por Moscú y sostuvo que Rusia posee 150.000 efectivos desplegados en la zona fronteriza y en Bielorrusia.

Por su parte, el gobierno de Ucrania anuncio el martes que los sitios web de su Ministerio de Defensa y dos bancos sufrieron ataques cibernéticos y ha señalado a Rusia como culpable de estos ataques. Ucrania desconfía de la posible retirada de tropas y sigue viendo muy posible la agresión rusa.

Mientras tanto, los Ministros de Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se reunirán el próximo sábado para abordar la crisis en Ucrania y poder encontrarle una salida diplomática al conflicto, algo que todo el mundo espera. Tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, pero hay que contemplar que la amenaza es real y que el conflicto directo entre estos dos países sigue siendo altamente probable.

*Alejo Rodriguez. Politólogo (UCES), con especialidad en política internacional.