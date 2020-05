Convivir con el virus, riesgos y necesidades

por Dora Salas

Entre el riego y la necesidad, Italia inició esta semana la difícil convivencia con el Coronavirus que, si bien causa ahora menos contagios y decesos, se mantiene activo, sobre todo en el norte del país. “La ciencia nos sacará de esta situación de emergencia, pero cada uno debe asumir su parte de responsabilidad”, sostuvo en un programa televisivo la viróloga Ilaria Capua, directora del One Heallth Center University of Florida.

Pero la ciencia requiere tiempo para encontrar la salida segura de la pandemia y la ansiada vacuna no llegará de inmediato, agregó la especialista. Una vacuna segura tiene que ser inocua, eficaz, con producción y distribución para siete mil millones de personas en el mundo. Capua relativizó también el exitismo relativo a un tratamiento con plasma de personas que superaron el Covid-19 aplicado en Pavia y Mantova (Lombradía). “Funciona, pero existen riesgos como la hepatitis o el shock anafiláctico”, destacó.

María Ricciardi, médica jubilada residente en Lombardía que fue convocada a colaborar en el primer momento de contagios exponenciales del Coronavirus, hace notar que es “demasiado pronto” para extraer conclusiones y es partidaria de “prudencia” hábida cuenta de la malignidad de este virus. Las cifras oficiales de este viernes, en efecto, le dan la razón, ya que entre el jueves y el viernes de esta semana fallecieron 243 personas por Coronavirus. Los enfermos registrados el viernes eran 87.961, con 1.168 en terapia intensiva. Curva descendente pero virus vigente. El uso del plasma con anticuerpos, que se extrae de la sangre de personas curadas de una enfermedad viral se conoce desde que se maneja el concepto de anticuerpo.

En Argentina, por ejemplo, el “Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui” de Pergamino, que trabaja sobre la fiebre hemorrágica entre otros temas, conoce a fondo el tratamiento con plasma que, precisamente, empleó el virólogo Maiztegui (1931-1993) ya en los años ’70 contra el llamado “mal de los rastrojos”.

En Italia, ahora, todos hablan de la cura del Covid-19 con plasma, pero según Ilaria Capua su aplicación como “ultima ratio” es correcta, pero -insiste- hay que proceder con cautela. “La experimentación con plasma es un método muy antiguo. Fue muy usado cuando no existían los antibióticos. (…) Es una práctica médica que se abandonó pues siempre es una transfusión de meterial biológico y por ende riesgosa. Muy bien experimentar pero evaluando los riesgos”, dijo Capua entrevistada por la RAI radio.

En esta “Fase 2” italiana de reapertura gradual del confinamiento (lockdown), prudencia y responsabilidad son palabras claves desde todo punto de vista.

Los primeros días de convivencia con el Covid-19 han puesto en evidencia mucha responsabilidad de las personas pero también algunos excesos, como ocurrió el jueves por la tarde en la zona de los canales de Milán, los famosos Navigli, donde a la hora del aperitivo la aglomeración fue llamativa y peligrosa. El Institituto Superior de Sanidad señaló al respecto que las imágenes causan “preocupación” pues “se deben usar los barbijos o tapabocas y mantener las distancias interpersonales”, cosa que no ocurrió. “El ingreso a la Fase 2 no es un todos libres”, enfatizó a su vez el director de enfermedades infecciosas del hospital Sacco de la capital lombarda, Massimo Galli.

Por cierto, el aislamiento total y obligatorio desde el 9 de marzo pasado no ha sido fácil para nadie y las consecuencias pueden ser muchas, en adultos y chicos.

Antonia Baratta (47), médica especialista en neuropsiquiatria infantil y psicoterapia con orientación analítica, dijo a PERFIL que “la pandemia es un trauma colectivo cuyas consecuencias pueden ser angustia, ansiedad, insomnio, depresión, disturbio post-traumático por estrés”. Esos problemas “pueden perdirar por años desde el fin de la epidemia”, agregó y enumeró las categorías más afectadas: “trabajadores de la salud, pacientes graves, familiares de víctimas, personas que pierden el trabajo por la crisis económica, personas que conviven con parientes violentos, entre otras”. Explicó que "los chicos de menos de seis años sufren mucho la cuarentena porque para ellos el juego es muy físico. Los más grandecitos está habituados a juegos digitales, pero igual necesitan socializar”. En los adultos otro factor incide en la traumática situación: la crisi económica. “Las conseguencias psicológicas serán mayores en las ‘zonas rojas’ y si la epidemia se prolonga en el tiempo”, dijo Baratta, que está trabajando en asistencia psicológica online , en forma individual y grupal.

Fotos | Italia comenzó la salida gradual de la cuarentena

El problema es tan serio, en efecto, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido apoyo psicológico online para los trabajadores de la salud. Quien más quien menos, todos hemos sufrido, estamos sufriendo y el resto del año es incierto. “Saltaron todos los proyectos”, afirma Viviana Verdirosi (44), licenciada en Lenguas Orientales, con especialización y master en Turismo.

“En Italia el turismo se paralizó en enero, con los primeros datos sobre China. Se cancelaron muchos vuelos y destinos. Al inicio se eliminaban los viajes largos al exterior y luego los cortos hacia Europa. Luego, dramáticamente, también dentro del país”, explicó. Y detalló: “ Primero miles de personas, por miedo, pedían la restitución del dinero ya adelantado. Después, con el lockdown, reembolsar fue obligatorio”. Las líneas aéreas ofrecieron un vaucher válido por un año, pero los turistas se preguntan ‘¿Y si la situación sigue siendo peligrosa dentro de un año? ¿Tendré trabajo entonces? ¿Cómo será mi situación en la próxima Navidad o en la primavera del 21?’. Además lo ya ocurrido deja otra inquietud, ¿si acepto el vaucher y viajo y estalla de nuevo el contagio exponencial y quedo atrapado lejos de mi casa?’”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido apoyo psicológico online para los trabajadores de la salud

No se trata por supuesto “solo de las líneas aéreas, sino también de hoteles, restorantes, balnearios, museos, etc etc y hasta enero se desempeñaba como Asesora de Viajes para agencias de Turismo.

El verano boreal está por comenzar y los interrogantes son numerosos para el sector que representa una importante fuente de ingresos para el país. “¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mover?”, se pregunta Viviana. “En Italia tenemos playas, ciudades de arte, montañas… Pero para programar necesitamos saber si será posible organizar viajes pasando de una región (Provincia en Argentina) a otra u otras, si el servicio de trenes será posible y cómo, igual que el de autobuses… Podemos hipotizar, nada más”, explicó.

¿Alternativas? “Para quien pueda permitírselo, podemos vender una semana o dos en velero para la familia o pocos amigos: se vive cuando en el barco, con distancia social, sin aglomeración y las provisiones se hacen al embarcarse o una persona va a puerto cuando sea imprescindible. También podemos ofrecer caminos de montaña y alquiler de apartamentos pequeños. Y, claro, visitas cortas a ciudades de arte… Todo con la responsabilidad de quien ofrece el servicio y de quien lo contrata. En las playas… la situación es compleja…”, dice.

En declaraciones a la agencia de noticias ANSA, Giuseppe Mancarella, del sindicato de balnearios de la Puglia (sureste italiano, con 3.500 establecimientos y unos 60 mil trabajadores en el sector) dijo que “si nos obligan a una distancia de cinco metros entre sombrilla y sombrilla tendremos que cerrar las playas, sería muy antieconómico”. En tanto, el gobernador de Sicilia, Nello Musumeci, remarcó que cuando se abra el tránsito interregional la gran isla se sentirá “feliz” del flujo turístico doméstico, bajo estrictas medidas de seguridad.

Asimismo, el viernes la Comisión Europea “invitó” a los estados miembros de Shengen (de libre circulación europea) y los asociados, a “prorrogar hasta el 15 de junio la restricción temporal de los viajes no esenciales hacia la Unión Euroepa”. “La situación es frágil en Europa y el resto del mundo. Se necesita mantener las medidas en las fronteras externas para reducir el riesgo de que la enfermedad se difunda con viajes hacia la UE”.

Comunicados, decretos, autocertificaciones, barbijos, guantes, alcohol, desinfectantes varios… El confinamiento y la convivencia con el virus han cambiado y afectado la vida cotidiana. Pero todo esto se encarna en seres humanos que, en la incertidumbre, siguen adelante e inventan caminos nuevos.

Al preguntarle a Viviana cómo piensa su futuro, responde sin vacilar: “En otro sector. El Turismo, que amo, para el cual me especialicé y que no abandonaré del todo, no me permitiría vivir”.