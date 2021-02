Los desafíos de tener la "Casa propia"

Daniel Mafud*

Los anuncios difundidos por los medios de prensa durante los últimos días respecto del lanzamiento de nuevos planes de vivienda a nivel nacional generaron una expectativa positiva en el sector. Sin embargo, los empresarios pymes manifiestan sus dudas respecto de las posibilidades concretas de que estos planes se cristalicen, dadas las frustraciones acaecidas en los últimos años.

Las áreas competentes del Estado en sus tres niveles (Nación-Provincia-Municipio) presentan un desempeño operativo ralentizado en un contexto de pandemia. No son pocas las jurisdicciones en las que profesionales de distintas disciplinas deben peregrinar largos meses para lograr tratamiento y posterior aprobación de diferentes tipos de documentaciones técnicas. Siempre falta un paso, la meta se corre de lugar, los plazos son indefinidos, las demoras en el tratamiento de expedientes administrativos no tienen penalidad alguna, etc. En resume, “el tiempo no tiene valor”.

Este es el marco en el cual el gobierno intentará ejecutar 120 mil viviendas en tres años.

Desde ya que resulta altamente positivo que el flamante ministro de desarrollo territorial y hábitat, Jorge Ferraresi, intente sacar del letargo a un ministerio clave, tanto desde el punto de vista de la dinámica económica, como así también, considerando al mismo como una de las herramientas más potentes para combatir la pobreza estructural argentina.

En una reunión promisoria mantenida el pasado día lunes 8 de febrero con altos funcionarios del área, quedó claro que el éxito en la implementación del nuevo plan de viviendas denominado “casa propia” dependerá de la actitud proactiva de los funcionarios competentes en sus tres niveles (nación-provincia-municipio), entidades gremiales, profesionales, empresarios, entes prestatarios de servicios públicos, entes de contralor y de toda la comunidad en general.

Se desprende de lo manifestado, que el financiamiento es necesario pero no es suficiente para concretar exitosamente el sueño de la “casa propia”. Desde la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina hemos asumido el compromiso de trabajar y colaborar con el Ministerio en cada una de las jurisdicciones para viabilizar su concreción.

*Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC). Presidente.