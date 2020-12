Alberto Fernández anunció un plan de viviendas: "El mérito sólo sirve cuando hay igualdad de condiciones"

El presidente Alberto Fernández presentó desde la residencia de Olivos un plan de viviendas y obras en el conurbano bonaerense, acompañado por el gobernador Axel Kicillof, intendentes y el ministro de Desarrollo y Hábitar, Jorge Ferraresi.

Allí, Fernández remarcó que no le preocupa que le digan populista si eso es "pensar en los que menos tienen y más necesitan" y aseguró que su gobierno está formado por personas que entraron a la política "para abrazar a los más necesitados".

"Si ser populista es pensar en los que menos tienen y más necesitan, entonces soy populista. Pongan el título que quieran", afirmó.

Y agregó: "La palabra ética es muy importante porque es lo que nos gobierna. Este es el gobierno de la ética. Por nuestra ética política estamos haciendo esto. Es la ética de todos nosotros, que entramos a la política para abrazar a los más necesitados y darle voz a los que no tienen voz".

En el mismo sentido, consideró que "el mérito sirve si a todos le damos igualdad de condiciones. Si el mínimo de condiciones no está dado, el mérito no alcanza. Eso definitivamente es así".

Asimismo, el mandatario recordó el conflicto desatado en el Barrio Azul durante la pandemia y cuestionó a la oposición: "Es un día muy feliz, muy singular, porque el Barrio Azul es un dato que se me clavó en la cabeza y no pude dejar de pensar. Me enteré a partir de lo que ocurrió es lo que puede ser Argentina. Hay dos Argentinas, tan sólo cruzando una calle. Había un mismo barrio que lo gobernaba uno de nosotros y el otro lo gobernaba otro. El que gobernaba nosotros estaba muy preocupado por lo que ocurría. ¿En el otro habrán pensado que algún día el mercado les iba a resolver el problema? ¿Que con el mérito de ustedes alcanzaba? Yo me lo pregunto desde ese día. Cómo puede ser que una calle muestre dos mundos distintos".

"Y por eso creemos que allí donde la sociedad no puede generar igualdad, tiene que estar presente el Estado. Y lo decimos sin ruborizarnos, el Estado debe estar presente para terminar con la desigualdad, no nos averguenza decirlo", destacó.

Asimismo, se refirió a la complejidad de gobernar en pandemia: "La experiencia de los que ya estuvieron antes nos sirve muy poco, porque gobernar en una pandemia es otra historia. No sabemos si pisamos firme o nos hundimos porque todo es desconocido".

Y destacó el acatamiento de la cuarentena de los sectores más vulnerables: "Todos ayudaron y entendieron, no salieron a reclamar por sus libertades o decir que era un ghetto, y eso lo hicieron los sectores más olvidados, porque sabían que nos estábamos ocupando de su salud. Y yo con esos barrios guardo una gratitud eterna. Necesitábamos darle alimentos, agua, luz, y nosotros estábamos para eso. Y ellos cumplían con su aislamiento. Por eso creamos el aislamiento comunitario, una alternativa en barrios populares donde viven familias de cinco personas o más. Yo amo a ese pueblo argentino, lo admiro. Gracias que existen esos argentinos. Los humildes fueron los que más entendieron el covid".

Por otro lado, elogió la labor de Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo y Hábitat: "Cuando lo traje a Jorge, le dije que su primer tarea era hacer lo que hizo en Avellaneda en Quilmes. No quiero más una Argentina dividida por una calle donde de un lado viven los necesitados y del otro los que más tienen".

Y concluyó citando a Evita: "Nosotros entramos a la política para abrazar a los necesitados, darle voz a los que no tienen. Recordar la frase de Evita 'si hay una necesidad, hay un derecho'. Nunca podemos traicionar esos objetivos que fueron la causa maravillosa de esa epopeya que se llama peronismo. Por eso estamos acá".

