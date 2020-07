Mauricio Macri y Alberto Fernández, revolución en las redes sociales

Diego Corbalán*

El retorno de Mauricio Macri al ruedo político fue una verdadera revolución en las redes sociales y esto quedó de manifiesto por varias métricas. En primer lugar, las menciones. Allí sacó una luz de diferencia con respecto a Alberto Fernández en lo que fue la aparición de Macri la semana pasada en los días previos, e incluso también en el 9 de julio, a través de las redes sociales. Con respecto al reach, el total de cuentas alcanzadas, Macri también sacó una diferencia con respecto a Alberto Fernández y en la batalla de los hagstachs, es decir las etiquetas digitales, ahí también hubo una diferencia a favor del ex mandatario. Cuando hablamos de los hashtags estamos hablando de las etiquetas digitales que habitualmente la militancia usa para pronunciarse, a favor o en contra de su respectivo candidato, dirigente, etcétera.

Vamos al terreno de la imagen digital, en este caso de Macri, de Alberto Fernández y la vamos a sumar también a Cristina Fernández. Fue un saldo negativo para los tres. ¿Por qué es esto? Porque el discurso del odio está presente en las redes, esto ya lo sabemos, pero se incrementó mucho más en estos últimos días a partir, por supuesto, de la irrupción de Mauricio Macri. Palabras como preso, violencia y odio fueron tres de los términos que más aparecieron en la nube de palabras clave en torno al diálogo que se generó con respecto al expresidente de la Nación. Y en esta nube de palabras que rodea a la figura de Mauricio Macri aparece la palabra más mencionada que es libertad, nada casual por cierto, el propio ex presidente hizo mención al término en esta reaparición, reafirmando su vocación de estar a favor de la libertad y que no haya restricciones para el movimiento, esto quedó reflejado en estas horas con su viaje a Paraguay y además pone de manifiesto una sociedad política que no es nueva, pero que se reafirma con esta reaparición de Mauricio Macri.

¿Cuál es? Su sociedad con Patricia Bullrich, porque es el nombre propio que aparece mucho más pegado a la palabra libertad, con la diferencia de quienes fueron socios de Mauricio Macri, como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, que aparecen muy pero muy lejanos en esta relación que existe entre los términos más mencionados a la figura del ex presidente de la Nación. En definitiva, este retorno de Mauricio Macri al ruedo político está teniendo este impacto fenomenal en las redes sociales y por supuesto que va a servir también para el análisis, a futuro, sobre qué rol va a ocupar y de qué manera va a seguir endureciendo o no este discurso que claramente lo asocia a sectores mucho más conservadores del espacio de Juntos por el Cambio, en la comparación con los que hoy suelen ser los referentes opositores pero más dialoguistas, en el caso de Larreta por ejemplo, y cercanos en la gestión y especialmente de la pandemia a la figura del actual presidente, Alberto Fernández.

* Analista de redes sociales.