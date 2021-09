El difícil camino a la representatividad

El próximo domingo 12 de septiembre se llevarán a cabo las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), en donde se decidirán las listas y candidaturas que competirán en las elecciones generales, que se desarrollarán en noviembre. Las listas que se presenten en esta instancia deberán superar el 1,5% de los votos.

Desde 2017, Argentina cuenta con una ley de paridad, a partir de la cual las listas deben estar compuestas de forma equitativa por mujeres y varones, de manera intercalada en sus puestos. Si bien se observa que la ley se cumple, el fenómeno de las listas encabezadas en su mayoría por varones (69% de diputadxs, 72% de senadorxs) hace que finalmente, las mujeres no alcancen la representatividad deseada. Y si queremos avanzar en la mirada de la diversidad, ¿cuántas personas trans hay? ¿En qué listas? ¿Ocupando qué posiciones?

Según el relevamiento que realizamos desde Grow, en las PASO del próximo domingo se presentarán seis candidatxs trans para cargos de diputadxs o senadorxs a nivel nacional. Si bien hay que esperar a las elecciones del próximo domingo y a las generales de noviembre, las personas trans tienen muy pocas posibilidades de acceder a una banca en el Congreso Nacional.

Daniela Castro, del Frente de Todos, es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. La lista que conforma es la única del frente, que al mismo tiempo es de los de mayor intención de voto, por lo que seguramente sea candidata en las elecciones generales. Ahora bien, está ubicada en el puesto 21, y los cargos que se ponen en juego en el distrito son 35, por lo que difícilmente logre entrar al Congreso.

En Santa Fe, el partido Proyecto Joven lleva como cabeza de lista para ambas cámaras a mujeres trans. Tahizna Marrone es primera candidata a senadora, y Reina Ibáñez, primera candidata a diputada. En la provincia de Santa Fe, 15 frentes estarán disputando los cargos y, según una encuesta reciente, alrededor del 80% de la intención de voto se concentra en las tres fuerzas principales (Frente de Todos, Frente Amplio Progresista, Juntos por el Cambio), mientras que solo el 5% tiene pensado votar alguna de las 12 propuestas restantes. Por lo tanto, es poco probable que la lista sea elegida.

En Salta, Carla Morales va como candidata a diputada nacional por el Movimiento al Socialismo, en el segundo lugar de la lista, que es la única del frente. En las elecciones provinciales que se realizaron en agosto, el MAS obtuvo más del 3% de los votos. Y aunque no es lo mismo una elección provincial que una nacional, es probable que en las PASO obtenga el 1,5% necesario para competir en noviembre. Menos probable es que obtenga los votos necesarios para ganar dos bancas, cuando las que hay en juego son tres.

En Chubut, Daniela Andrade encabeza una de las listas del Frente de Todos para diputada nacional, en una interna entre dos agrupaciones. Habrá que ver los resultados de las PASO para saber si será su lista la que compita en las elecciones de noviembre.

Por último, Thiago Galván integra la lista del Frente de Todos en Córdoba, como senador suplente.

Próximas modificaciones. Es necesario aumentar la representación de personas trans en la política, y algunas normativas recientes abren la oportunidad para dar ese debate. La ley de cupo laboral travesti trans para el sector público (ver aparte) y la ley de paridad de género en medios de comunicación son iniciativas que permiten pensar acerca de las oportunidades en el mundo laboral y la representación en la discusión pública. Iniciativas similares podrían implementarse para cargos políticos.

También será interesante pensar cómo influirá la normativa del DNI no binario en la composición del Congreso. Si bien la ley de paridad es fundamental para promover la igualdad de oportunidades, no es posible seguir pensando en un Congreso en términos de varones y mujeres, cuando la propia normativa no restringe de esa manera. Un candidato a legislador por CABA en las próximas elecciones, por ejemplo, ya manifestó que iba a iniciar el trámite de cambio de DNI no binario. Mientras que en la provincia de Buenos Aires existe un proyecto de ley que busca modificar la normativa actual para incluir a las personas no binarias en las listas electorales.

Habrá que pensar los instrumentos necesarios para acompañar esa ampliación de derechos, garantizando la igualdad de oportunidades para mujeres y personas trans y no binaries.

*www.generoytrabajo.com