El mate es algo que une secretamente a Argentina con Alemania

El primer momento en que sentí Argentina fue la primera vez que tuve la oportunidad de participar en una ronda de mate. En aquel entonces, no me daba cuenta de las normas y de la carga cultural que conllevaría esta tradición argentina. Pero ya sabía lo importante que era aceptar y tomar el mate. Al menos así lo había leído en una guía de viajes antes de mi llegada.

Cuando tomé el primer sorbo, resultó ser mucho más amargo de lo que esperaba, así que, además de lágrimas en los ojos por el gusto fuerte, comenzaron a aparecer las dudas de mi decisión de irme un año a Argentina. ¿Realmente tendría que beber esta bebida todos los días para no quedar fuera?

Por supuesto, estos pensamientos no correspondían a la realidad y descubrí que realmente me encantó el mate. Con el tiempo llegaba a darme cuenta del profundo significado del mate. La comunidad, el compartir, la tranquilidad – toda esta experiencia me llenó con mucho afecto yamor por el país y su gente.

Y así, cuatro años después, estoy en Alemania escribiendo mi tesis universitaria acompañada por un mate e intentando averiguar por qué este maravilloso ritual parece limitarse al Cono Sur. ¿O no?

Al menos en Alemania, el mate también está disponible en forma de gaseosa, especialmente popular entre los estudiantes y los hackers informáticos que la consuman por su efecto estimulante. Sin embargo, muy pocos consumidores alemanes han participado en una ronda de mate, salvo que hayan ido a Argentina de vacaciones, a estudiar, a realizar un voluntariado o que mantengan contactos personales con argentinos.

¿Los alemanes no son aptos pare este ritual? ¿No queremos compartir una bombilla por razones de higiene? ¿O simplemente no está en nuestra cultura disfrutar de un momento de paz, compartir el tiempo con una bebida? El mate argentino es muy conocido y en el resto de mundo no hay una tradición parecida.

Tal vez, me gusta el mate sólo porque tuve la experiencia intercultural en Argentina. Tal vez, cada cultura tiene su costumbre de beber ciertas bebidas. Tal vez, hay mucho más de lo que pensamos detrás de nuestras tradiciones.

“Uno se acostumbra” es el eslogan de publicidad de una de las gaseosas de mate más conocidas de Alemania. Aunque se relaciona en este caso con el gusto del mate. ¿Se podría hacer extensivo a la ronda del mate? Hay que esperar hasta que, tal vez un día, se construya la costumbre de tomar mate como un puente intercultural entre Argentina y Alemania.

*Bachelor of Artes (Baviera), Lic. en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL)