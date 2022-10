El Padre Ismael Quiles S.J. Un Jesuita Visionario

Ismael Quiles llega a la Argentina en 1932 proveniente de España como novicio de la Compañía de Jesús siendo doctor en filosofía. Continúa sus estudios en el Colegio Máximo de San Miguel doctorándose en Teología en 1936, año en el cual es ordenado sacerdote. Comienza su carrera docente en 1938 dando inicio a la etapa que él denomina racional dado que su pensamiento se movió dentro del horizonte básico racional de la filosofía escolástica. Consideraba que la capacidad de la razón para conocer la realidad, se hallaba en la experiencia vital de nuestra autoconciencia, dado la certeza que da el conocimiento del propio yo como realidad innegable.

En 1948 comienza una nueva etapa al descubrir la esencia más profunda del hombre. En palabras del Padre Quiles:

“El resultado fue la comprobación de lo que he llamado la “esencia originaria” del hombre como su verdadero “primer principio” en el sentido aristotélico más estricto, es decir, su esencia y elemento primero (arkhé, ousía, stoikhéion), la realidad más última de nuestro yo: el “ser-en-si”. Esta característica ontológica del yo, del último sujeto (hypokéimenon) de nuestra experiencia interior, la denominé in-sistencial por cuanto in tiene ante todo sentido de interioridad y sistencia dice no sólo “ser” o “estar” sino estar “firmemente”. (Autoretrato Filosófico, 1981, p. 39).

El desarrollo de la filosofía in-sistencial, podríamos decir como una respuesta al existencialismo del momento, lo llevó a ser una figura académica de reconocimiento mundial, celebrándose congresos sobre in-sistencilismo no solo en Argentina sino también en diversos países. Es así que en 1960 participa en el “Proyecto Mayor Oriente-Occidene” de la UNESCO creado para que investigadores occidentales viajen por Asia dando conferencias para difundir la cultura occidental en Oriente y a la vez conozcan la cultura oriental para luego difundirla en sus países de origen.

Cuál es la relación entre el psicoanálisis y el pensamiento oriental

De esta manera comienza su tercera etapa en el desarrollo del pensamiento de Quiles, al empezar su viaje por Asia empieza visitando Japón, allí lo recibe Hajime Nakamura, distinguido filósofo japonés que fue su anfitrión en Japón, lo lleva a la biblioteca de la Universidad de Tokyo, y frente a la enorme cantidad de textos su sensación se resumía en una frase “nos falta la mitad de la biblioteca” y ahí comienza su gran pasión por el estudio de Oriente dada la importancia de conocer todas las culturas para una visión integral del hombre. Claramente señala la importancia del estudio del pensamiento oriental en su libro Filosofía Budista por el cual el gobierno japonés le va a conceder la condecoración al sol Naciente en 1988. Ahí nos dice:

“…creemos que una búsqueda de la sabiduría exige el análisis de la experiencia humana integral. Ésta no ha sido agotada en Occidente. Con frecuencia trabajamos los occidentales encerrados en nuestra problemática tradicional, moviéndonos dentro de las mismas categorías conceptuales ya milenarias, repitiendo los mismos temas, y dando vuelta dentro del mismo horizonte para reencontrar fórmulas parecidas, que no suponen un avance decisivo y nuevo. Pero ninguna filosofía puede agotar todas las posibilidades.

“De esta manera perdemos, en realidad, la mitad de la experiencia humana. Algo parecido sucede con los pensadores orientales. También quedan ellos con frecuencia aprisionados dentro de su horizonte y de sus categorías, que no sólo tienen por definitivas, sino, por únicas y exclusivas". (Filosofía Budista, 1973, p. 8).

Dada la importancia que considera a estos estudios crea en 1962 un centro de estudios sobre Asia que en 1967 se convierte en la Escuela de Estudios Orientales, pionera en los estudios académicos sobre Asia en Latinoamérica. Desde entonces cuenta con la carrera de grado que otorga el título de Licenciado en Estudios Orientales, siendo hasta nuestros días el único en Latinoamérica. Conjuntamente se dictan cursos de extensión para llevar a la comunidad la cultura oriental. En ese sentido el Padre Ismael Quiles es pionero en el estudios y desarrollo de la práctica del Yoga. Su Curso Básico de Yoga y el Curso Superior de Yoga formó durante décadas a profesores de Yoga, y con los años se convirtió en 2002 en la Tecnicatura Universitaria en Yoga.

Asimismo Quiles fue un gran impulsor del diálogo intercultural e interreligioso, tan popular en nuestros días, realizando diversos encuentros internacionales que alcanzan su culminación en el Coloquio Internacional sobre las Culturas de Oriente y Occidente de 1982. Esta búsqueda del diálogo lo lleva a crear en 1973 el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Comparadas sobre Oriente y Occidente (ILICOO) en el ámbito de la Escuela. Vemos en los considerandos de la resolución los objetivos del mismo: “… Los estudios comparados de las culturas “se constituyen en una de las expresiones más modernas e importantes de la Antropología Científica; que en tal línea, interesa particularmente a los pueblos americanos el conocimiento y análisis comparativo de las culturas orientales, muy especialmente en los aspectos sociales, políticos, económicos y religiosos actuales, así como y también de épocas pasadas remotas o recientes, que pudieran tener alguna relación con sus orígenes y comportamientos culturales.”

Vemos la gran visión del Padre Ismael Quiles S.J. en la importancia que tenía oriente y que hoy en pleno siglo XXI se hace patente. Su gran legado la Escuela de Estudios Orientales sigue presente, llena de su espíritu dialoguista con todas las culturas, formando profesionales con un profundo conocimiento del pensamiento asiático.

*Dr. Carlos Manuel Rúa. Director de la Escuela de Estudios Orientales. “Rev. Padre Ismael quiles S.J. Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales. Universidad del Salvador.