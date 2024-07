Evolución de las mentiras de los findes

Desde los meses de diciembre y enero pasados el gobierno nos tiene acostumbrados a que existen noticias, las cuales si bien no se dan en los mismos fines de semanas se realizan los viernes a última hora. Durante el último fin de semana empezaron a brindar pseudo informaciones sobre el cierre de la parte de emisión de pesos correspondiente para llegar a evitar la suba de los tipos de cambio alternativos. Decimos alternativos porque los dólares que se manejan desde la Bolsa de Valores son una alternativa legal y lo que se llama hoy el dólar libre (anteriormente llamado blue) se encuentra legalizado nuevamente, ahora por el DNU 70/2023, pero entre 2016 y 2019 por circular del BCRA que permitía la libre oferta de moneda extranjera en la vía pública.

En el anterior fin de semana se comunicó que se iba a intervenir sobre el mercado de cambio contado con liquidación y MEP con dólares resultantes de comprar esa moneda extranjera a los exportadores que liquidan en el tipo de cambio oficial (cerca de $920) y vender en esos mercados (CCL $1.400 y MEP $1.350) a los efectos de quitar una importante cantidad de pesos de la calle para que no se compren más dólares no oficiales.

Durante esta semana solo se dedicaron a operar en los mercados de CCL y MEP pero con los U$S 4.099 millones en bonos remanentes de la negociación con los bonistas de septiembre de 2020, cabe recordar que cada bono tiene una valor nominal de U$S 1 y se pueden comprar desde los home banking de personas físicas y empresas entre los $720 el lunes y el jueves en $650 o lo que es lo mismo entre U$S 0.53 y U$S 0.48 al venderlo y conseguir esa moneda extranjera. Al realizarlo entre esos 4 días nos encontramos con que se terminaron vendiendo en los mercados alternativos de la Bolsa desde las puntas bursátiles del principal banco oficial las siguientes cantidades en millones de bonos 2030:

Lunes 15 = 518

Martes 16 = 603

Miércoles 17 = 704

Jueves 18 = 754

Resultante de esta serie de operatorias se terminaron largando a la plaza un total hasta el jueves de 2.577 millones de bonos 2030, o sea como expresamos anteriormente esa misma cantidad de millones de dólares estadounidenses, que poseen como correlato que en al 10 de enero próximo significa que el estado nacional debe abonar en concepto de amortización de capital más intereses un monto adicional cercano a los U$S 193 millones sobre el total que ya tenía calculado de U$S 1.525 millones.

Sería para resaltar que entre el viernes 19 y el martes 23 de julio próximo le queda un remanente de 1.522 millones de bonos y considerando que debe colocarse todos los días un poco más que el anterior si desean volver a la tendencia para bajarlo como fue el lunes y martes pasado se notaría que no poseen el poder de fuego suficiente para llevarlo a cabo, por lo cual el tipo de cambio va a volver a su tendencia natural que es a la suba puesto que cada vez que dejaron de colocar bonos en el mercado a precios de remate los valores siempre volvieron a subir para reacomodarse. Incluso con los márgenes de diferenciación entre CCL y MEP ya que como el CCL es una colocación en otro país posee un arbitraje mayor siendo por ello mayor su valor final.

*Analista económico y tributarista.