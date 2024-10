Hayek, a 50 años del Nobel que guía la Argentina de Milei

Hace 50 años, Friedrich August von Hayek fue galardonado con el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, consolidando su lugar como uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Hoy, ese legado intelectual vive en las políticas del presidente Javier Milei, quien ha tomado las ideas de Hayek como base para una revolución liberal en Argentina, un país que, después de décadas de estatismo y corrupción kirchnerista, comienza a ver logros tangibles bajo su gobierno.

El pensamiento de Hayek, particularmente su crítica a la planificación centralizada y su defensa del libre mercado, ha inspirado a Milei en su enfoque económico. Hayek sostenía que ningún gobierno puede centralizar y gestionar de manera efectiva el conocimiento disperso entre millones de individuos. Esto es crucial para entender por qué Milei ha centrado su gestión en desmantelar el intervencionismo estatal que, bajo el kirchnerismo, no solo empobreció a la población, sino que también fomentó la corrupción y el clientelismo.

El impacto de estas políticas comienza a notarse: en apenas seis meses, el gobierno de Milei logró revertir el déficit fiscal y comercial, alcanzando un superávit que estabilizó las finanzas del país. Este logro no fue casual, sino el resultado de aplicar principios hayekianos, tales como la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios ineficientes, lo que permitió un control más efectivo de la inflación. Como Hayek advertía, el gasto público descontrolado y la intervención estatal tienden a distorsionar los precios y las señales de mercado, causando un daño estructural a la economía. Milei ha entendido esto y ha puesto en marcha un proceso de reorganización fiscal que empieza a mostrar frutos.

Por otra parte, uno de los principios clave de Hayek es que el mercado, y no el gobierno, es el mejor coordinador de la actividad económica. Bajo esta lógica, Milei ha liberalizado sectores estratégicos de la economía. Un ejemplo significativo es la modernización del sistema de transporte, donde la liberalización del sector aerocomercial ha permitido la entrada de nuevas compañías y la mejora de la infraestructura aeroportuaria. Este tipo de medidas no solo aumentan la competitividad, sino que también generan empleo y promueven el crecimiento, siguiendo la idea de que cuando se eliminan las barreras al libre mercado, la prosperidad se distribuye más equitativamente. Esto se alinea perfectamente con la visión de Hayek de un sistema donde las decisiones económicas son tomadas por los individuos, no por una autoridad central.

En el ámbito del comercio internacional, Milei ha impulsado la eliminación de restricciones que anteriormente habían sofocado la llegada de inversiones. Siguiendo la lógica hayekiana de que el comercio libre permite la utilización más eficiente de los recursos, el gobierno de Milei ha logrado atraer empresas como Starlink y Amazon Kuiper, que ahora están mejorando la conectividad en zonas rurales y generando oportunidades para los sectores más marginados de Argentina. En la obra de Hayek, la intervención gubernamental en el comercio es vista como una barrera innecesaria que distorsiona la economía y dificulta el acceso a bienes y servicios esenciales. Milei, consciente de esta realidad, ha desmantelado muchas de las barreras impuestas por gobiernos anteriores, abriendo así nuevas oportunidades de crecimiento.

Otro logro central del gobierno de Milei, relacionado directamente con la influencia de Hayek, es su enfoque en la eficiencia del gasto público. La revisión de contratos estatales y la eliminación de privilegios corporativos han permitido liberar recursos que ahora se destinan a áreas clave para el desarrollo económico. Este tipo de reformas, que buscan reducir el tamaño del Estado y fomentar la inversión privada, son consistentes con el enfoque de Hayek, quien defendía que la función principal del gobierno debía limitarse a crear un marco normativo justo, en lugar de intervenir activamente en la economía.

Al mismo tiempo, Milei ha logrado reintegrar a Argentina en el escenario global, algo que también refleja el pensamiento de Hayek. Las alianzas estratégicas con potencias económicas como Estados Unidos y Europa han abierto puertas a nuevas inversiones en sectores clave como el energético, donde la explotación de Vaca Muerta continúa en expansión. Esta apertura económica refuerza la noción hayekiana de que el comercio libre y la inversión extranjera no solo generan prosperidad, sino que también mejoran la eficiencia productiva y promueven el desarrollo a largo plazo.

A diferencia de lo que ocurría bajo los gobiernos kirchneristas, donde las políticas económicas se inspiraban en los desastrosos consejos de economistas como Joseph Stiglitz, figuras que defendían una visión keynesiana obsoleta y destructiva, el gobierno de Milei ha optado por un modelo de mercado que prioriza la libertad individual y la eficiencia. Los Kirchner, con sus delirantes ideas intervencionistas, arruinaron la economía argentina, instaurando una era de inflación descontrolada, corrupción sin precedentes y manipulación grosera de los números económicos.

Mientras Stiglitz y sus acólitos celebraban sus fórmulas keynesianas, la realidad en las calles era otra: una moneda destruida, miles de empresas cerradas, y el pueblo argentino más empobrecido que nunca. Bajo la excusa de un "Estado presente", Néstor, Cristina y, más recientemente, Alberto Fernández, no hicieron más que ahondar en el clientelismo, comprando lealtades con subsidios ineficientes y generando un sistema corrupto y dependiente.

El kirchnerismo, bajo la égida de estos tres siniestros protagonistas, implementó políticas verdaderamente desastrosas, tales como los controles de precios y el cepo cambiario, medidas que no solo asfixiaron el aparato productivo, sino que además condenaron a Argentina a una posición de insignificancia en el escenario internacional. La economía del país, durante sus gestiones, se transformó en un ejemplo paradigmático de cómo no administrar una nación.

Cristina Fernández, por su parte, legó una corrupción de proporciones colosales, ejemplificada en episodios infames como los "cuadernos de la corrupción" y el saqueo sistemático de los recursos públicos. Néstor Kirchner, mientras tanto, fue el arquitecto de la expansión de un Estado que, en lugar de salvaguardar al ciudadano, se dedicó a enriquecer a una élite política a costa del erario público. Alberto Fernández, en una actitud servil, no hizo más que perpetuar el mismo sendero de sumisión a los intereses de una casta que se nutre del sufrimiento y la precariedad de la población.

Hoy, bajo el liderazgo visionario de Javier Milei, Argentina al fin comienza a liberarse de las cadenas del socialismo kirchnerista, y los primeros éxitos de su gestión están comenzando a reorientar el destino del país. Las aberraciones económicas impulsadas por los Kirchner están siendo meticulosamente desmontadas, y en su lugar se está instaurando un paradigma basado en la libertad individual, la eficiencia de los mercados y la reducción del aparato estatal. Medio siglo después del reconocimiento a Hayek con el Premio Nobel, sus ideas continúan demostrando que el único camino hacia la prosperidad es la limitación de los excesos del Estado y la restitución de las decisiones económicas en manos de quienes verdaderamente importan: los ciudadanos.



Project Director de la Fundación Internacional Bases*