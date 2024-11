Intelectualidad, Fuerzas Armadas y presupuesto

La determinación de objetivos de gestión constituye una herramienta fundamental a la hora de desarrollar una estrategia eficaz, ya que permite establecer líneas de acción coherentes y mensurar las mismas para efectuar las correcciones necesarias a los desvíos o a los cambios que puedan haberse producido producto de la dinámica propia de una situación determinada.

En 2020, fijamos para la gestión que se iniciaba en el Estado Mayor Conjunto (EMCO), una serie de Objetivos que debían tener la característica de ser representativos de la totalidad de las FFAA, habida cuenta de la visión integral que debe caracterizar al EMCO. Dentro de ellos se encontraba el de mejorar la imagen de las FFAA ante la sociedad, aunque al momento de definirlo sabíamos que dicha imagen era percibida como buena entre las instituciones más reconocidas y confiables por la sociedad, distintas encuestas de opinión así lo reflejaban, por lo que coincidimos en dirigir el esfuerzo a determinadas elites intelectuales donde aún apreciábamos cierta incomprensión respecto de las Instituciones Armadas.

Si bien la visibilidad y el trabajo abnegado de todo el Instrumento Militar durante la pandemia permitió alcanzar en gran parte el objetivo, según lo expresaron consultores prestigiosos como Sergio Berensztein que ubicaron a las FFAA al tope de las instituciones más prestigiosas, queda a la vista que aún resta un camino importante por recorrer especialmente luego de analizar el debate televisivo entre el Vicerrector de la UBA Emiliano Giacobitti y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez con motivo del veto presidencial al presupuesto Universitario votado por el Congreso Nacional.

Sorprende en primer lugar el comentario del Vicerrector, representante si lo debería haber de intelectualidad no solo por su alto cargo ligado a la Casa de Altos Estudios públicos más prestigiosa del país, sino por sus cargos políticos ocupados como parte de un partido Centenario como la UCR, al expresar que el Gobierno Nacional: ¨…compró aviones de Guerra sin ningún conflicto bélico en puerta y por el mismo monto que significan el presupuesto de la Universidad de La Plata y de Córdoba juntos…¨ (concepto también utilizado en términos similares por el Presidente de la UCR, Martín Lousteau en el pasado mes de Septiembre).

Es preocupante que un representante de la “elite intelectual” desconozca el conflicto que la República Argentina mantiene en forma efectiva e ininterrumpida desde 1833 con el RUGB. Preocupa la evidencia de que un especialista en Ciencias Económicas desconozca que el otorgamiento de licencias pesqueras por parte de RUGB a países como España, Noruega y Taiwán en aguas que pertenecen a Argentina (Constitución Nacional en Disposición Transitoria 1ra), perjudica a las arcas del País en un ingreso, en concepto de permisos de pesca, de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.

Seguramente tampoco haya reparado que con dicha suma (aproximadamente un 0,5 del PBI) podrían cubrirse no solo la suma reclamada por la autoridad Universitaria al PEN, sino incrementar el presupuesto de defensa (de los más bajos de la región) hasta alcanzar el 1%. Esto sin considerar las regalías por las concesiones que el RUGB otorga a una Petrolera israelí para la exploración y explotación hidrocarburífera en yacimientos, próximos a las Malvinas, como Sea Lion.

A la desafortunada afirmación, para no atribuir ignorancia, de adquirir aviones sin ningún conflicto en puerta, nos deberíamos preguntar por las acciones que toman nuestros vecinos para realizar sus inversiones en materia de Defensa. ¿Para qué conflicto la República Federativa del Brasil incorporó el Buque Portaaeronaves Atlántico que le permitirá proyectar su poder naval, está adquiriendo tres escuadrones de Grippen Suecos de 4,5 generación, o está cerca de finalizar la construcción de un submarino nuclear? Como bien lo justificó su ex Ministro de Defensa, Nelson Jobim, “para que Brasil pueda poder decir NO cuando resulte necesario”.

O quizás la respuesta la tenga la ex Presidente Michelle Bachellet, cuando dispuso la compra de 44 aviones F-16 para la Fuerza Aérea de Chile, incorporó las dos aeronaves AEW&C (Sistema de Alerta Temprana y Control Aerotransportado) Boeing E-3D Sentry Mk 1, cedidos por el Reino Unido a la Fuerza Aérea de Chile, y renovó la línea de blindados del Ejército adquiriendo 140 Tanques Leopard 2 A4CH y 100 Tanques Leopard 1 VB Alemanes, 48 Obuses Autopropulsados M109 Norteamericanos de 32 Km de alcance, 24 Cañones Suizos Kawest y 24 Obuses adicionales M109 A5, constituyendo de esa forma la 2da Fuerza blindada mas importante del Subcontinente, luego de Brasil.

Otro aspecto preocupante es la discriminación que subyace en el concepto expresado por el vice Rector. El profesor Universitario merece un salario acorde a su trascendente función, ¿pero acaso nuestros hombres de armas merecen seguir volando aviones, navegando buques y tripulando tanques de más de medio siglo de antigüedad, que constituyen en sí mismos auténticos sistemas de armas “duales”, porque representan un peligro tanto para el enemigo a enfrentar como a la propia tropa que los opera?

El salario del docente universitario es a las claras insuficiente, como lo es el de un Primer Teniente piloto de un caza supersónico de 40 millones de dólares, el de un Teniente de Fragata, a cargo del sistema de armas de un destructor de 350 millones de dólares o en de un Teniente Primero Jefe de un Escuadrón de Tanques de un valor aproximado a los 35 millones de dólares, también con formación Universitaria, años de adiestramiento, y cuyo salario básico en Octubre es de entre un 22% y un 24% inferior al percibido por similar jerarquía en las Fuerzas de Seguridad.

Seguramente la visión progresista dirá que el profesor universitario forma a los jóvenes profesionales del futuro y los prepara para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida y que el producido de cada uno de ellos retornará a la sociedad multiplicado en varias veces su valor de formación. Qué decir entonces del profesional Militar, que se forma para entregar ni más ni menos que su propia vida en defensa su sociedad, para que todos sus habitantes puedan desarrollar ese proyecto de vida.

Pero la ceguera respecto de la situación de usurpación flagrante que sufrimos por parte del Reino Unido de Gran Bretaña no es patrimonio exclusivo de la auto percibida intelectualidad ya expresada, sino que lo pareciera ser también por parte de las autoridades Ministeriales de Defensa y Cancillería, lo cual es decididamente más preocupante, ya que son los responsables efectivos por autoridad delegada del Presidente de la Conducción Política de la Defensa y las Relaciones Exteriores.

La reunión de Ministros de Defensa del Continente, celebrada recientemente en la Provincia de Mendoza, que contó con la participación de 34 representantes del continente e invitados durante los tres días y las once reuniones bilaterales sostenidas con pares no se incluyó en la declaración oficial final ninguna mención al único conflicto latente que tiene nuestro país con un país agresor que otorga licencias de pesca dentro de aguas de nuestra pertenencia y de exploración y explotación petrolífera.

Lamentablemente no son estas las únicas expresiones que permiten ver el poco nivel de compromiso efectivo por parte del Gobierno Nacional con la causa Malvinas, más allá de los reconocimientos formales y políticamente correctos para con los veteranos, pero que (si bien son correctos y merecidos) resultan insuficientes a la hora de demostrar resultados concretos que permitan avizorar en el horizonte al menos un atisbo de ruptura del status quo que propicia el RUGB sino por el contrario, los resultados demuestran que se trataría de una estrategia ineficaz.

En un contexto donde la Estrategia a nivel Mundial se rige cada vez mas por los principios de la Conectografía (evolución de la Geografía que relaciona Infraestructuras y Cadenas de Suministros), justamente nuestro país pareciera haber adoptado la política de favorecerle a nuestros agresores esa conectividad por la cual en el mundo se compite y en algunos casos hasta se combate. "Las condiciones están dadas para reiniciar los vuelos a las islas Malvinas desde Córdoba, la segunda ciudad de Argentina", dijo la ex Ministro, Diana Mondino, al periódico económico británico Financial Times.

Una muestra de lo ineficaz que resulta la Estrategia de seducción adoptada por el Gobierno se pudo observar con la contundente e inmediata respuesta del Primer Ministro Keir Starmer a las declaraciones de nuestra Canciller, con motivo de la restitución del Archipiélago de Chagos a su legítimo dueño por parte del RUGB, quien expresó en el Parlamento Británico que las islas Malvinas “son británicas” y que así “permanecerán”. Por si quedarán dudas en julio pasado se llevaron a cabo maniobras militares de envergadura por parte de Gran Bretaña con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y fortalecer la cooperación entre las fuerzas militares inglesas. ¨El plan británico consiste en perforar 23 pozos petroleros que serán explotados por una empresa israelí¨ (Daily Telegraph, 2024).

Las desventuras entre Cancillería y Defensa relacionadas con la publicación de un comunicado oficial donde se incluye el término ¨Falklands¨ en un documento referido a Malvinas, y el voto en la ONU contra el bloqueo Norteamericano a Cuba (que de haber sido favorable hubiera complicado el mantenimiento a nuestro favor de votos que tradicionalmente acompañaron nuestro reclamo de soberanía y originó la salida de la Canciller en circunstancias poco claras) constituyen otra muestra de la liviandad con que pareciera tratarse en determinados círculos gubernamentales los aspectos relacionados con nuestro único territorio ocupado por una potencia extraregional.

Es de imaginar que los analistas de inteligencia y asesores militares gubernamentales no desconocen el artículo escrito por Pipa Malmgren “The coming polar war. Antarctica is rich but vulnerable”, donde en algunos párrafos expresa:

“Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los polos Norte y Sur estuvieron, literal y metafóricamente, en los confines de la Tierra, y solo los visitaban aventureros valientes como Amundsen o Scott. Sin embargo, ahora los barcos militares y comerciales navegan hacia esas latitudes distantes, y por una buena razón. Después de todo, debajo del hielo, esos lugares ofrecen riquezas en petróleo, gas, minerales y pescado, aunque también están demostrando ser cada vez más vitales para las comunicaciones digitales”.

Más concretamente, gran parte de esta bonanza, en teoría, no pertenece a los pingüinos, ni siquiera a la humanidad, sino al Gobierno de Su Majestad. Consideremos las cifras. Un nuevo descubrimiento en el Territorio Antártico Británico podría contener más petróleo que toda la producción del Mar del Norte en las últimas cinco décadas, mientras que las mayores reservas de peces del mundo también se encuentran en los polos”.

“Gran Bretaña tiene intereses en los polos Norte y Sur. En lo que respecta a su vasto territorio antártico británico, eso es más evidente en torno al Petróleo. Más allá de esa sorprendente comparación con el mar del Norte, los expertos creen que el descubrimiento de petróleo más reciente (por parte de Rusia en territorio antártico pretendido por RUGB), en mayo de 2024, podría satisfacer la totalidad de la demanda mundial durante casi 15 años.” (Malmgren, 2024)

Da la impresión que las ¨Elites intelectuales¨ y Gubernamentales desconocen la situación de usurpación de hecho negando la existencia de un conflicto y el interés manifiesto que expresa el agresor sobre los intereses en juego en el Atlántico Sur, o sencillamente le bajan el precio definiendo a los agresores como inquilinos (de rara especie, ya que se trata de uno que no solo ocupó nuestro territorio por la fuerza, sino que echó a nuestra población entonces residente y actualmente lucra comercializando licencias de pesca y de exploración y explotación hidrocarburífera en territorios constitucionalmente definidos como pertenecientes a la Nación Argentina), o mediante anuncios rimbombantes sobre participación en coaliciones internacionales como la Unión a las Fuerzas Marítimas Combinadas en el Medio Oriente y la incorporación de Argentina al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, decisiones estratégicas que demuestran desconocimiento de nuestra realidad, ya que no somos parte de esas “Ligas Mayores” y aunque quisiéramos serlo, no disponemos de un Instrumento Militar en condiciones de afrontar las implicancias operacionales que representan esos anuncios, a no ser que se trate solo de eso: anuncios, ya que “no tenemos intereses vitales en juego en esas regiones ni en esos conflictos, y nos convierte en peones vulnerables de una situación en la que no participamos” (Tokatlian, 2024). En síntesis: Somos egipcios de pirámides ajenas.

Esto mientras tenemos ante nuestras narices una afectación concreta a nuestra soberanía y la evidencia de que en nuestro territorio o en aquellos sobre los que tenemos justas pretensiones, se juegan intereses de grandes potencias que seguramente sean defendidos de ser necesario a través del empleo de la Fuerza Militar y a lo cual respondemos con los presupuestos destinados a Defensa más bajos de la historia, con el consecuente impacto sobre el funcionamiento y adiestramiento de las Fuerzas. La suspensión del FONDEF, que impedirá cumplimentar los planes de equipamiento y salarios aún sin siquiera equiparar al de las Fuerzas de Seguridad y cuyo incumplimiento se traduce indefectiblemente en pérdida de recursos humanos calificados a favor de mejores ofertas laborales e impacta negativamente sobre la capacidad recaudatoria de la Obra Social que se encuentra en una situación crítica, según lo expresado por su Directorio y que finalizó con la renuncia escandalosa del ¨incomprendido¨ Dr Sagás como Presidente del Directorio de IOSFA (designado por el Ministro Petri), denunciando una problemática que podría resumirse escuetamente: 300 % de aumento en costos y 80% en ingresos, producto de la motosierra salarial. El resto de la nota es victimización y batalla cultural, que evita reconocer que con estos niveles salariales, el Barco de la IOSFA navega con rumbo directo al Iceberg.

Al respecto, quizás haya llegado la hora de que la Obra Social (acorde a los postulados del Ministerio de Desregulación) sea entregada para su administración a los propios militares, en vez de continuar siendo los únicos que aportan pero no pueden elegir libremente a quienes dirigirán su Obra Social, perpetuando el estado de intervención permanente por parte de la política desde su creación mediante decreto 637/13 de la Presidente Fernández de Kirchner, unificando los servicios sociales de las 3 Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero que a 10 años de su creación ha demostrado ser una pésima medida.

En lugar de intentar presentar una gestión fundacional, donde todo lo que se hace es histórico, monumental, hecho por colosos, pero coloca a la venta a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) una cantidad nunca antes vista de inmuebles que integran el patrimonio de las Fuerzas, incluyendo algunos que se encuentran en uso efectivo y de gran importancia como el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que ya había resistido un intento de venta durante la gestión del ex Ministro Aguad (el mismo que sostenía que en los conflictos futuros ya no se emplearían ni tanques ni cañones), suspendida durante la gestión pasada, pero que lamentablemente terminará convirtiéndose en un gran emprendimiento inmobiliario, como lo terminaron siendo los terrenos lindantes al Campo Argentino de Polo en Palermo, ex Sastrería Militar del Ejército Argentino.

Que se jacta de haber terminado con el destrato hacia los Militares, pero que habiendo desplegado efectivos de las FFAA en la Misión de Paz en el Líbano (UNIFIL) recientemente atacada por tanques israelíes que operan en dicho conflicto ocasionando heridos entre los efectivos de los cascos azules, fue el único país integrante de dicha misión que no condenó la flagrante violación a las normas que rigen estas operaciones, ratificada por 34 países (incluidos Gran Bretaña, Francia, China, Brasil, España e Italia entre otros) condenando los incidentes y llamando a Israel a respetar la Misión UNIFIL y garantizar la seguridad del personal que la compone a la vez que retira unilateralmente y por razones muy poco claras los efectivos nacionales empeñados en dicha misión, afectando severamente el prestigio internacional de nuestros cascos azules y nuestras Fuerzas Armadas, obtenido mediante años de reconocida participación en conflictos internacionales, incluyendo la vida de 16 hombres.

Que comunica en las redes sociales un aumento salarial otorgado a toda la administración pública nacional del 2% como un aumento salarial ¨histórico¨ para las FFAA, o en forma temeraria no duda en publicar un tweet expresando: ¨Nuestras Fuerzas Armadas entre las más poderosas del mundo. Según el ranking 2024 del Índice Global Firepower (GFP), Argentina se destaca en el 2° lugar en América Latina y 28° a nivel global entre 145 potencias militares¨, como si los propios Militares no fuéramos conscientes de nuestra realidad y fuéramos a creer semejante desmesura.

Sería mas razonable en el actual contexto económico preservar al menos los recursos humanos disponibles, con menos anuncios épicos cada vez menos creíbles y más productivo comenzar por cumplir con los compromisos internacionales asumidos ante la ONU y comenzar a preparar un contingente para desempeñarse en una futura Misión de Paz para el momento hipotético en que se alcance un acuerdo entre Rusia y Ucrania para que la ONU intervenga con un contingente de cascos azules (Fraga, 2024), en vez de pretender empeñar a las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interior con un marco legal absolutamente inadecuado, desviándolas de su misión principal y subalternizándolas al emplearlas para reforzar a las Fuerzas de Seguridad, pese a que nuestro dispone de mas del doble del promedio en Sudamérica de efectivos de Seguridad y Policiales cada 100.000 habitantes, lo que demuestra que existe un mal empleo de los recursos humanos disponibles y un desconocimiento absoluto sobre el empleo del Instrumento Militar.

Finalmente, recordar que la imagen de las FFAA ya se encontraba en franco ascenso durante la gestión de gobierno 2016-2019 y es durante el período 2020-2023 donde se alcanzó el lugar más alto en el nivel de confianza entre las instituciones de la República. Esto demuestra que en principio, las FFAA no necesitan reconciliarse con su población porque dicho reconocimiento ya se viene produciendo y desde hace mucho tiempo, no gracias sino a pesar de la política, pese a lo expresado por el Ministro en la red social X adjudicándose “haber logrado que la sociedad vuelva a abrazar con orgullo a nuestros soldados…”, una nueva muestra de desconocimiento absoluto de la historia reciente de la institución que debe conducir políticamente y un intento inescrupuloso de apropiarse de logros que no le pertenecen. Por lo cual reafirmo que las FFAA deben estar fuera de la grieta y alejadas de las disputas políticas berretas, ya que no son instituciones facciosas sino el brazo armado de toda la Nación y por lo tanto no es correcto involucrarlas en actos, hechos o expresiones que dividan a nuestra sociedad o utilizarlas como trampolín para futuros cargos políticos. Las FFAA han jurado defensa y fidelidad a la Patria, personificada en nuestra Bandera y a la Constitución Nacional, no a una persona o partido político específico.

Declaraciones desafortunadas como las expresadas, tanto por las autoridades Universitarias aludidas, y de la Presidencia de la UCR, sumadas a otras vertidas desde la propia Conducción Política de la Defensa que parecieran inspiradas en la técnica de comunicación basada en la ¨posverdad¨ (más propia de plataformas como X), resultan un pésimo punto de partida para desarrollar cualquier tipo de estrategia eficaz para volver a recuperar nuestra soberanía según lo establece la Constitución Nacional, e interpelan a la clase dirigente y a la intelectualidad toda respecto de la sinceridad y honestidad al momento de referirse a la necesidad de recuperar efectivamente el Instrumento Militar y al recordar a nuestros 649 caídos en combate en defensa de nuestra soberanía y a los Veteranos en general como si se tratara solo de una actitud oportunista electoral, políticamente correcta o simplemente para la foto.

*Teniente General (R)