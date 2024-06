Inteligencia Artificial en la Argentina: ¿para bien o para mal?

Uno de los temas de debate contemporáneo está relacionado con el uso de la Inteligencia Artificial y sus consecuencias. Hace pocos días en oportunidad de la realización del Foro Intergubernamental del G7 el Papa Francisco realizó un discurso, a modo de reflexión, acerca de los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad.

En esa oportunidad el Santo Padre dijo “La época de innovación tecnológica que estamos atravesando, en efecto, se acompaña de una particular e inédita coyuntura social, en la que cada vez es más difícil encontrar puntos de encuentro sobre los grandes temas de la vida social. Incluso en comunidades caracterizadas por una cierta continuidad cultural, se crean con frecuencia encendidos debates y choques que hacen difícil llegar a acuerdos y soluciones políticas compartidas, orientadas a la búsqueda de lo que es bueno y justo. Además de la complejidad de las legítimas visiones que caracterizan a la familia humana, emerge un factor que parece acometer estas distintas instancias. Se registra una pérdida o al menos un oscurecimiento del sentido de lo humano y una aparente insignificancia del concepto de dignidad humana”.

Y el Papa agregó más adelante: “La tecnología nace con un propósito y, en su impacto en la sociedad humana, representa siempre una forma de orden en las relaciones sociales y una disposición de poder, que habilita a alguien a realizar determinadas acciones impidiéndole a otros. Esta dimensión de poder que es constitutiva de la tecnología incluye siempre, de una manera más o menos explícita, la visión del mundo de quien la ha realizado o desarrollado. Esto vale también para los programas de inteligencia artificial. Con el fin de que estos instrumentos sean para la construcción del bien y de un futuro mejor, deben estar siempre ordenados al bien de todo ser humano. Deben contener una inspiración ética”.

Inspirados en las ideas de Francisco, un grupo importante de referentes, nacionales e internacionales, con diferentes trayectorias, de manera plural y multisectorial, y con un sentido federal, junto a un nutrido grupo de jóvenes, estamos trabajando en la Argentina para impulsar colectivamente la creación de la Fundación ArgenIA.

Somos parte de este proyecto, entre otros, a nivel nacional: Hugo Varsky (ex embajador, integrante de la UTN), Pedro Del Piero, (Senador Nacional MC, ex Presidente de la Fundación Metropolitana), Rodolfo Games, (presidente de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos), Fernando Peirano, (Expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), Pedro Peretti, (Productor Agropecuario, ex Vicepresidente de la Federación Agraria Argentina), Sergio Rossi, (fue Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa), y a nivel internacional: Bernardo Kliksberg, (Referente mundial de Responsabilidad Social), Xabier Albistur, (ex Alcalde de San Sebastián, País Vasco y ex Presidente de la Comisión de Industria del senado de España), Carlos Quenan, (Universidad de las Sobornne, vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia), Mariana Vaschetto, (Directora General Cambridge Agile Solutions, Londres, Gran Bretaña).

Buscamos con esta entidad, pronto a constituirse, frente a la posibilidad de una mayor concentración de poder y económica, trabajar para promover y desarrollar la capacitación sobre IA, coordinadamente con distintas instituciones educativas para llegar a todas las regiones y localidades del país, tratando de colaborar con achicar la brecha social relacionada con el conocimiento en la materia.

Por otra parte, realizaremos acciones con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de establecer los necesarios marcos éticos, jurídicos y de gobernanza en el uso de la IA, apuntando a que el Estado, de esta manera, establezca marcos y condicionamientos vinculados con el bien común desde una mirada humana y social.



Tratamos con esta comunidad en proceso de formación, de buscar articular con los sectores económicos, sociales, gremiales, académicos, eclesiásticos, culturales y del asociativismo para ayudar a recuperar la capacidad de diálogo y consenso, de tal manera de construir un reencuentro de los argentinos que asegure el surgimiento en el futuro, de un nuevo ciclo haciendo uso de la inteligencia y de la planificación estratégica para lograr el desarrollo de toda nuestra potencialidad transformándonos en un país moderno, próspero, con equidad y ascenso social. Para de esta manera proteger nuestra soberanía y nuestros recursos naturales.

Sabemos que esta iniciativa constituye un desafío extraordinario por su envergadura y complejidad, pero, por otro lado, la demanda de una sociedad que se encuentra desamparada, tratando de sobrevivir individualmente, sin esperanzas, atravesada por innumerables brechas, hace absolutamente necesario y oportuno el abordaje de esta propuesta.

*ex Diputado provincial, director del banco BICE, Director del sistema de planificación estratégica participativa local Berazategui 2050