Javier Milei y la estrategia de la fierecilla domada

¿Cómo hizo Javier Milei, con solo siete senadores, para lograr la aprobación de una la Ley Bases en el Senado? Hay varias teorías, diversas explicaciones, pero yo tengo una nueva, y creo que es la que mejor funciona en la cultura de los políticos argentinos.

Yo tengo una teoría que sugiere que Milei utilizó una táctica similar a la de La fierecilla domada de William Shakespeare para consolidar su posición y obtener apoyo significativo. La fierecilla domada, escrita alrededor de 1590, es una de sus comedias más conocidas. La trama sigue a un noble, Petruchio, que acepta el desafío de domar a Katherina, una mujer conocida por su temperamento indomable.

En una de las escenas más ilustrativas, Petruchio enseña a Katherina una lección de obediencia a través de un ejemplo impactante. Le ordena a un gato que le traiga comida; cuando el gato no obedece, Petruchio le corta la cabeza. Luego da la misma orden a un perro, y al no recibir respuesta, también le corta la cabeza. Finalmente, al hacer la misma petición a Katherina, esta se apura a obedecer. Este acto, aunque extremo, transmite un mensaje claro sobre las consecuencias de no cumplir con las expectativas de Petruchio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Día 212: El día de la dependencia de los gobernadores

Aplicando esta narrativa al contexto político actual, y conociendo la aversión del presidente a comprar voluntades con prebendas, se puede decir que Milei ha adoptado un enfoque similar.

Sin realizar amenazas directas ni pronunciar palabras que sugieran coacción explícita, Milei infundió miedo a través de investigaciones abiertas por la brigada anticorrupción de Sandra Petovello sobre punteros políticos como Beliboni y Grabois y sus círculos cercanos. La estrategia es que estas investigaciones desestabilizan completamente la carrera política de otros, como los senadores, forzándolos a reconsiderar su oposición a Milei.

Petovello, un aliado clave de Milei, formó una brigada de investigaciones abiertas. Este equipo investiga públicamente a varios individuos estratégicos, enviando un mensaje claro de que nadie está exento de escrutinio. La táctica de exponer posibles escándalos y vulnerabilidades personales o familiares habría llevado a que muchos legisladores optaran por alinearse con Milei, temiendo ser los próximos en ser investigados.

Milei infundió miedo a través de investigaciones abiertas por la brigada anticorrupción de Sandra Petovello sobre punteros políticos como Beliboni y Grabois y sus círculos cercanos"

El miedo generado por estas investigaciones abiertas pudo haber incentivado a muchos a cooperar para evitar cualquier consecuencia adversa. La posibilidad de ser públicamente investigado y expuesto se convierte en una herramienta poderosa para lograr objetivos políticos y asegurar lealtades. La estrategia de Milei involucra la promesa de reformas y demuestra un poder que recuerda a la de "La fierecilla domada".

El éxito continuo de Milei está relacionado con la extensión de estas investigaciones y la perpetuación del miedo entre los potenciales opositores. Si las investigaciones se expanden y se enfocan en figuras más prominentes, el control de Milei sobre el Senado y la Cámara de Diputados podría fortalecerse aún más.

Esta teoría, aunque sin evidencia concreta, plantea una posible explicación sobre cómo Milei logró avances significativos en el ámbito político. La táctica de infundir miedo y la amenaza de investigaciones abiertas podría ser una estrategia eficaz para consolidar el poder y mantener a raya a los opositores, siguiendo un patrón similar al de la historia de Shakespeare.

Las cosas como son.