Día 212: El día de la dependencia de los gobernadores

“Finalmente Javier Milei, logró que 18 de los 24 gobernadores firmen el Pacto de Mayo, en la Casa de la Independencia en Tucumán. En el rubro de ex presidentes asistieron sólo Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saa”, contó Jorge Fontevecchia al comenzar el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del 9 de julio.

Según el diccionario de la Real Academia Española, pacto es “acuerdo, tratado, convenio, estipulación, trato, concierto, arreglo, compromiso, contrato, ajuste, componenda”. El acto con el que comenzó el Día de la Independencia, en la histórica Casa de Tucumán demostró tanto características de acuerdo, de estipulación, pero también ciertos rasgos de trato y de componenda en el concierto de un ajuste, siguiendo a la Real Academia.

Ante la ausencia de la Corte y la CGT más la enfermedad que relegó a Victoria Villarruel, la sola presencia de Adolfo Rodríguez Saa y Mauricio Macri entre los ex presidentes, los protagonistas de la noche fueron los gobernadores de las provincias. Solo no estuvieron Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfran, Sergio Zilotto, Gustavo Melella y el de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien adujo cuestiones climáticas para justificar su no presencia.

Ante el frío de la noche, el acto tuvo mucho de pompa refundacional. Milei leyó un discurso conciliador en el que destacó que el hecho de que el acuerdo entre dirigentes de distinto color político “sea posible” es “un signo de un cambio de época”. Antes de pasar al análisis de la palabra presidencial, analicemos algunos de los argumentos de los gobernadores que se dieron cita en Tucumán

El gobernador correntino, Gustavo Valdés, "Vamos a seguir acompañando este proceso de transformación en Argentina", anticipó en medio de la delicada situación que se vive en su provincia con la desaparición de Loan Peña.

Por su parte, el mandatario cordobés, Martín Llaryora sostuvo que “es muy importante para la Argentina” poder llegar a un acuerdo con “una representación tan grande e importante”. Además, agregó: “Este pacto le puede traer inversiones y condiciones de seguridad, luego dependerá del Gobierno”.

Entre los gobernadores que fueron críticos con varias de las medidas del Gobierno, pero que sin embargo decidieron asistir al Pacto de Mayo, se encuentran el santafesino Maximiliano Pullaro. “Tengo la expectativa de que Argentina pueda arrancar con su economía y podamos empezar a crecer”, afirmó. A la vez, destacó que “sin la oposición no hubiese llegado a tener estas leyes, el Gobierno ya tiene las herramientas que le había pedido al Congreso”.

Entre los gobernadores que revestían la fila de aliados del anterior gobierno y que anoche formaron parte de la foto del pacto, junto a Milei, se encuentra el salteño Gustavo Saenz, cercano a Sergio Massa, quien destacó la unidad nacional. “La única forma de salir adelante es poniéndonos de acuerdo, hay que buscar los puentes”. Asimismo, deseó que “prioricemos a aquellos que más están sufriendo, como los jubilados, la clase media y todos aquellos que están esperando un cambio en el Gobierno”.

Javier Milei pone su rúbrica en el Pacto de Mayo.

Quizás la presencia más sorprendente fue la del gobernador de Santiago del Estero, un histórico aliado del peronismo, Gerardo Zamora, quien ayer justificó su presencia de la siguiente manera, señalando su preocupación por la economía. "El rumbo económico está complicado y desde mi provincia preferimos construir".

Entre los seis gobernadores que no asistieron, se encuentra el riojano Ricardo Quintela, uno de los mandatarios provinciales más activos en su oposición al Gobierno nacional. “No es un acuerdo, ni un pacto, son 10 títulos que impuso Milei”. Y subrayó que, pese a los cambios propuestos para este refundado pacto, “el contenido de los mismos no lo conocemos”. Además, indicó que uno de los 10 puntos es bajar el gasto público al 25% del PBI: “¿Pero a costa de qué? ¿De más hambre, más miseria y más indigencia?”, se preguntó.

Precisamente, los 10 puntos que componen el pacto son:

La inviolabilidad de la propiedad privada

El equilibrio fiscal innegociable

innegociable La reducción del gasto público a niveles históricos , en torno al 25% del Producto Bruto Interno

, en torno al 25% del Producto Bruto Interno Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

que promueva el trabajo formal Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

El discurso de Milei en Tucumán

Milei hizo el discurso más “calmo” de toda su agitada gestión, incluyendo un llamado a la conciliación nacional “sin guardar rencores”. "No hay que perseguir al enemigo porque piensa distinto", afirmó. Y subrayó la presencia en el pacto de quienes piensan distinto: “Es el símbolo de un cambio de época”, expresó.

“Hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí para suscribir esta acta fundamental; en algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino, en otros casos por miedo o vergüenza de haber persistido en el error por tanto tiempo. No es casualidad que entre estos últimos se encuentren quienes intentan boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase”, apuntó el Presidente contra la oposición más dura, como la izquierda y el kirchnerismo.

Luego marcó algunos puntos que para él eran “innegociables”, como el del equilibrio fiscal, ya que el Gobierno considera que ahí está la clave para la reducción de la inflación y el despegue económico. "El déficit fiscal crónico es el huevo de la serpiente de la decadencia argentina porque es el origen de todos nuestros problemas económicos de los últimos 100 años”, explicó.

Tal vez este sea el punto más controversial de ese decálogo. Si uno mira las economías desarrolladas a las que la Argentina quiere parecerse, nos encontramos que Estados Unidos tiene, por ejemplo, 40% de gasto público. 45% el Reino Unido, Alemania el 50%, Italia pasa el 55%, Francia el 58% y la propia Irlanda, que se coloca siempre como ejemplo, casi el 50%.

Si bien Milei llamó a desideologizar el Pacto y sus consecuencias, estableció su mirada sobre la cuestión impositiva. Aquí tuvo una manifestación más ideológica, dado que su gestión tuvo el regreso de gravámenes que se habían sustituido, como el de Ganancias para los sueldos más altos, y que él mismo había votado.

Carga fiscal sobre el sector privado

En su discurso Milei mencionó que el país posee recursos naturales abundantes y “un capital humano altamente talentoso y trabajador”. Sin embargo, destacó que el sector privado, las empresas, los trabajadores y los emprendedores “cargan con más del 40% del PBI en gastos estatales, esfuerzo que se está reduciendo”.

Además, explicó que esto significa que más de 4 de cada 10 pesos generados se destinan a los estados nacional, provinciales y municipales, financiados con impuestos que afectan gravemente a la economía. Finalmente, señaló que cada incremento en el gasto estatal “representa una carga adicional para el sector privado, limitando la inversión, el progreso y la creación de empleo”.

También definió cómo concibe el Estado, en un contexto más conciliador y diferente de aquel en el que se autodefinió como “un topo que ama destruir al estado desde adentro”. Esta vez apareció el Milei pragmático y político afirmando que “un estado chico vale más que un estado grande que dilapida recursos" y destacó la histórica reducción de gasto público.

Distribución de recursos

Un punto clave en la relación con las provincias es la coparticipación de los recursos, incluso esto motivó conflictos hasta con la Ciudad de Buenos Aires. Milei también mostró su costado acuerdista en este aspecto. “Desde Bs As la política distribuye recursos discrecionalmente para beneficiar a sus aliados políticos". En ese sentido se vanaglorió por “cortar de cuajo estas prácticas al reducir estas transferencias a cero”. “Nunca antes hubo un gobierno nacional tan dispuesto a devolver a las provincias lo que les corresponde”, subrayó.

La pobreza y la reforma laboral

Hizo dos menciones al contexto social y económico del país y propuso su camino para salir de allí. El jefe de Estado argentino destacó que la tierra argentina es rica en recursos naturales que pueden beneficiar a todos los argentinos. “Creemos que la naturaleza debe estar al servicio del bienestar humano, no al revés. Por eso, consideramos que el mayor desafío ambiental es la pobreza extrema, que solo puede ser enfrentada aprovechando nuestros recursos”.

Finalmente, también hizo mención a la cuestión laboral, con otra definición amplia, compartida con gran parte de la sociedad, aunque en un contexto en el que también expresó su ideología. "El régimen laboral actual es obsoleto y dañino". Y lo intentó graficar con estadísticas: “Dos de cada diez personas con edad de trabajar tienen un empleo formal y hace 10 años que esta cifra no se mueve”. Asimismo hizo foco en que el empleo público sí experimentó un incremento en la última década.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero y aliado peronista, sorprendió al estar presente en el tratado.

Quizás estemos frente a uno de los momentos más contradictorios del Gobierno. Por un lado, el presidente Milei viene de un importante triunfo al aprobar la Ley Bases que fue consolidada anoche con la foto del Pacto de Mayo.

Por otro lado, la economía llena de interrogantes la perspectiva de un Gobierno que tal vez tenga que enfrentar una nueva subida de los precios por el aumento de los dólares paralelos. El Dólar Blue, horas antes del Pacto de Mayo, rompió un nuevo récord y llegó a los 1440 pesos. Estos dos hechos muestran con claridad lo complejo de la situación de la gestión libertaria.

Pactos sociales: Desde La Moncloa hasta Sudáfrica e Italia

En relación al Pacto de Mayo, se ha comparado en reiteradas ocasiones con el pacto español de La Moncloa de fines de los 70, en donde se instó a los distintos partidos políticos de la época post franquista a seguir un programa político y económico con medidas tendientes a estabilizar la administración.

Pero si queremos conocer otro de los grandes pactos sociales de la historia reciente, tenemos que viajar en el tiempo en 1992 a Sudáfrica. Estos pactos fueron nada más y nada menos los que terminaron con el régimen de segregación conocido por el Apartheid y fueron dirigidos por el célebre dirigente político, Nelson Mandela, quien había estado preso por décadas.

En el libro Pactos Sociales en Europa de Sabina Advangic, Martin Rhodes y Jelie Visser se mencionan algunos ejemplos de acuerdos políticos en los países de la Europa occidental.

La vicepresidenta se ausentó en Tucumán por motivos de salud.

Desde 1987 hasta 2011, el gobierno irlandés ha suscrito ocho pactos sociales con organizaciones de intereses, estableciendo más de dos décadas de gobernanza económica y social negociada. Irlanda es un caso notable de desarrollo de pactos sociales porque mientras que muchos países han desplegado pactos sociales en respuesta a dificultades económicas, Irlanda se distingue por la duración de los pactos en épocas de rápido crecimiento y tras la creación del euro.

En el libro también se analiza la aparición y la institucionalización, en parte fallida, de los pactos sociales en Italia desde finales de los años setenta. Los rasgos generales en los que se llevaron a cabo estos pactos italianos son: un sentimiento de emergencia económica nacional, la debilidad de las coaliciones gubernamentales que buscan en los pactos sociales una forma de aumentar su legitimidad; y la presencia de sindicatos moderadamente fuertes, capaces de coordinar tanto la negociación a nivel sectorial como la descentralizada.

Si la razón del fracaso de la institucionalización de los pactos sociales en Italia es que se ha alcanzado el objetivo de cumplir la convergencia con lo que se han eliminado los objetivos críticos que exigían la moderación mutua, de igual importancia crítica es que el equilibrio de poder entre los actores se ha alterado significativamente desde el apogeo de los pactos italianos en los años noventa.

En general hay una diferencia sustancial entre todos estos ejemplos y el Pacto de Mayo. En estos ejemplos, algunos de los cuales han pasado a la historia, el pacto reunió a las principales fuerzas políticas. En el Pacto de Mayo, la enorme mayoría de Unión por la Patria, que reúne a las diferentes vertientes del peronismo, le dio la espalda al acuerdo y no parece dispuesta a pagar un gran costo político al respecto.

Perspectivas futuras: Desafíos y oportunidades en Argentina

Por otro lado, gran parte del buen momento del Gobierno tal vez pueda explicarse por las debilidades de la oposición que, si bien en otros momentos ha sabido ponerle límites parlamentarios, por ahora es incapaz de oponerse al Pacto de Mayo, un conjunto de medidas deseables para salir de la crisis.

Se podría decir que es preferible un mal programa de gobierno a ningún programa de Gobierno, podríamos pensar en una carrera de Fórmula 1 en la que sólo corre un competidor y, a pesar de que su auto tiene múltiples averías, por obvias razones termina ganando.

Mirándolo desde otra óptica, hace algunos meses analizábamos la posibilidad de un giro autoritario y antidemocrático de la experiencia libertaria. Algo que en estos momentos no es lo más probable. En ese sentido, es saludable que el presidente Milei recurra a los acuerdos y los pactos para llevar adelante su política.

Sería interesante que ahora se pueda avanzar en un debate social sobre si efectivamente esas medidas que firmaron el mandatario y los 18 gobernadores son la clave para salir de la crisis en la que nos encontramos. Este “compromiso, contrato, ajuste, componenda, acuerdo, tratado, convenio, estipulación, trato, concierto, arreglada”, tal como dice la Real Academia, firmado esencialmente con los gobernadores puede ser un buen punto de partida en este sentido.

