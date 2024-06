La CAME advierte que "el equilibrio fiscal del Gobierno por sí solo, no reactivará la economía"

Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló que para impulsar el crecimiento de la economía se necesitan más medidas que las que existen actualmente. Y agregó: “La baja de la inflación, el ajuste que hizo el Gobierno para lograr un equilibrio fiscal, evidentemente sirve para el objetivo, pero por sí solo no reactivará la economía. Hacen falta más medidas y señales que esperamos que con la sanción de la Ley Bases se empiecen a implementar”.

Lo que dejó la festividad por el Día del Padre 2024 son números en rojo, que acompañaron la fuerte recesión en la actividad y la retracción en el consumo. Las cifras surgen contundentes del relevamiento que realizó la entidad que representa a las medianas empresas del sector de comercio, que reveló una caída en las ventas del 10,2% en comparación con el mismo mes del 2023, medidas a precios constantes.

De modo que, esta caída en las ventas para la fecha de celebraciones, representó el segundo año consecutivo con desplome, ya que en 2022 se registró una baja que alcanzó al 1,2%. Este fuerte derrumbe en las ventas, incluso contempló que un “63% de los comercios realizó promociones especiales”. Es decir que pese a las promociones con “cuotas sin intereses en muchos negocios y buenos descuentos por pagos en efectivo, igual la gente fue medida” al momento de hacer sus compras.

Compras “a la romana”

El informe de la CAME señaló que “un destacado de la fecha, fueron las compras colectivas, entre varios miembros de las familias, para ahorrar”. Una modalidad que se vio en las compras para este Día del padre, para poder tener acceso a productos de mejor calidad con un precio superior para el presupuesto, pero que al ser un gasto compartido podía compensarse.

De modo que “el ticket promedio ascendió a $31.574, duplicando al del año pasado y frente a una inflación muy superior”.

Mala coincidencia con el feriado

Asimismo, el informe mostró que para gran porcentaje de los comercios relevados el resultado con caída en las ventas no fue del todo sorpresivo. De hecho, anticiparon que el 77% de los negocios consultados dijo que la celebración reflejará una mejor venta en junio aunque, probablemente, no alcanzará para evitar un declive frente al 2023.

A su vez destacaron que desde el sector que “no colaboró que la fecha coincida con un fin de semana largo”.

El informe de la CAME, reportó que “la caída en las ventas no tomó por sorpresa al 71% de los comerciantes, que esperaban una fecha débil y vendieron lo esperado o más”. En concreto, un 45% respondió que las ventas por el Día del Padre 2024, respecto a lo esperado, fueron “igual”, para el 25% fueron “mejor” y para el 1% “mucho mejor”. No obstante, otro 29% destacó que las ventas fueron inferiores a lo esperado: un 27% con ventas en un nivel de operaciones “peor” y para el 2% “mucho peor”.

Mayor y menor caída por sector

Ciertamente, el rubro más golpeado en la variación interanual sectorial fue en “Cosmética y Perfumería” con una caída del 37,4% en comparación con el año pasado, a precios constantes. Este rubro tuvo un ticket promedio de $24.429. “Fue el peor Día del Padre desde la pandemia para ese rubro, donde desde muchos comercios coincidieron en que no parecía esta celebración. Las tiendas se manejaron con stock limitado previendo que sería un tranquilo fin de semana”, destacaron desde Came. “Se vendieron segundas marcas, productos de bajo precio, y con descuentos, pero de todo, poco”, señalaron comerciantes mendocinos.

Respecto de la indumentaria, las ventas subieron 11,1% real frente al anterior Día del Padre, con un ticket promedio de $29.379. Fue el único rubro que registró suba en las ventas, en parte explicado porque la base de comparación era baja, por los niveles de stock de prendas y porque los precios del sector se conservan relativamente por debajo del promedio de la economía. La CAME destacó que “hubo ofertas agresivas, con cartelerías y anuncios creativos”. El rubro fue el que más regalos concentró, “quitándole mercado a otras categorías que venían ganando espacio, pero que este año por los precios quedaron más rezagadas”.

Con los comercios al límite

Desde la CAME, su vocero explicó a Modo Fontevecchia: “Hay comercios que ya están al límite, hay que destacar que la inmensa mayoría del comercio Pyme es micro y pequeño y realmente está con rentabilidades acotadas y con poco volumen de ventas. A eso se le suma otro problema con el aumento de tarifas por lo cual cuanto más pueda sostenerse la recesión del consumo es difícil de predecir, pero ya en la actualidad muchos negocios seguro no podrán seguir en actividad. En el rubro del comercio es un día a día, viendo qué puede pasar y qué elemento puede salvar el mes”.

“Respecto de las medidas tomadas hasta el momento, lo que hay hasta acá es recesivo, en pos de lograr un equilibrio fiscal pero aún faltan otros requisitos y otras medidas macroeconómicas que impacten en la micro. Esto es necesario para generar un ambiente de inversiones y crecimiento que hasta ahora no tenemos”, remarcó Femenia.

“La modalidad de compras ‘a la romana’, con pagos compartidos entre varias personas impacta tirando para abajo las ventas, con importes y volúmenes menores. Respecto de la apertura a las importaciones, es que es una medida que nos hubiese gustado se tomará en un escenario con un menor peso del Estado, tanto en la actividad comercial como industrial, y con menos burocracia”, señaló el vocero de la entidad que nuclea a las empresas de comercio.

“Desde el sector creemos que en el RIGI, a nivel general, es necesario que exista un programa de incentivo a las inversiones. Muchos países lo tienen, y en la Argentina es fundamental ya que necesita inversiones de gran cuantía. Muchas Pymes están en condiciones y con intención de invertir ante un escenario acorde y nos gustaría tener iguales beneficios que hay para los grandes inversores a partir de los USD 200 millones”.

Bajar la inflación no es suficiente

Asimismo Femenia, señaló en recientes declaraciones a Radio Splendid: “Las estrategias y ofertas están, estamos vendiendo hasta en 12 cuotas con el Plan Cuota Simple, pero no alcanza para revertir la tendencia. Por la caída del poder adquisitivo quien compra en cuotas lo piensa y se restringe por el temor a no poder pagar la cuota el mes que viene, y por la inseguridad de mantener el empleo. Hay un marco de incertidumbre en este momento y la gente actúa en consecuencia”.

“Nosotros tenemos una curva de caída ininterrumpida desde junio de 2022, desde ahí no hemos podido recuperar el sector y el comercio se mantuvo para abajo. En las condiciones que estamos hoy, un plan de estabilización te baja la inflación, y si bien es una herramienta necesaria, no es suficiente como para producir una reactivación. Hoy lo que podemos tener es un pequeño rebote, estamos en una meseta, con una pequeña recuperación del mes anterior, y en abril respecto de marzo, muy pequeña que todavía no se define como tendencia”, agregó.

“Faltan medidas estructurales para que la economía se empiece a reactivar. Como medida principal tiene que haber una corriente de inversión, que traiga plata nueva al mercado y provoque una suba del salario real, y salir de la nominalidad”. Ello acompañado con créditos al consumo y las herramientas actuales de plan de cuotas”, puntualizó.

