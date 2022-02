Argentina: un país difícil

Comencemos por transcribir información que apareció en los medios los últimos días.

El acuerdo con el fondo se atrasa porque se pide más ajuste. Palabras de Alberto Fernández: "para nosotros ajustar la economía es achicarla, dejar de crecer ", "la palabra ajuste está desterrada de la discusión, para nosotros el secreto es crecer ". Asimismo para Guzmán "si el Gobierno aplica las recetas que propone el FMI hay una alta probabilidad que se detenga el crecimiento".

Dijo Gerardo Morales: "sobre el tema de la deuda tenemos mucho que rendir cuentas todos, el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el PRO, Juntos por el Cambio, todos. Esta deuda que se está negociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir a escuchar".

Se aprobó el Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires que incluye la creación de 25.450 nuevos puestos.

Mentiras de exportación

Tomamos estos 3 hechos que explican, en parte, lo difícil que va a resultar modificar el rumbo de decadencia en el que nos encontramos sumidos. Resulta imposible hacerlo si la dirigencia no llega a comprender el origen de todos nuestros males, el DÉFICIT FISCAL, cubierto con emisión sin freno que destruye nuestra moneda y, como consecuencia, el poder adquisitivo. Se fugan empresas, se destruye el empleo privado registrado y eso se compensa con el crecimiento sostenido del empleo público y con ayudas sociales de todo tipo que obligan a mayor emisión con lo que se repite el proceso, agravado.

De las palabras de Fernández y Guzmán se deduce, una vez más, que están totalmente alejados de la realidad. Insisten en creer que crecer es poner platita en el bolsillo de la gente para generar consumo. No les basta el análisis de los últimos 50 años de nuestra historia para darse cuenta que esta receta fracasó ?.La inflación es de origen monetario y la emisión termina siendo el VIRUS que provoca nuestra PANDEMIA CRÓNICA, EL DÉFICIT FISCAL. No hay solución posible sin un ESTADO EFICIENTE y el DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRIVADA.

Fernández asocia el crecimiento a las 3000 obras que contrató el Estado. Seguramente deben ser hechas por empresas con contratos formales y los trabajadores estarán en blanco. Sin embargo las estadísticas muestran que 8 de cada nueve empleos generados por la supuesta recuperación económica son en negro, no tributan. El empleo en negro no para de crecer porque si las micro pymes / pymes pagaran todos los impuestos, contrataran el personal como corresponde, y facturaran todos sus ingresos tendrían que cerrar. Los números no dan. Lo que pide el fondo no es ni más ni menos que lo que pide buena parte de los argentinos, un PLAN SUSTENTABLE, consensuado, que genere credibilidad y confianza para la llegada de inversiones genuinas.

Rodríguez Larreta, Morales y la grieta del bondi (Terminal Casa Rosada)

La afirmación de Gerardo Morales es una burda simplificación de un tema mucho más complejo. La deuda que dejó Cristina Kirchner fue de 240.000 MM/u$s mientras que la de Mauricio Macri fue de 57.000 MM/u$s. Ni hablar de la que sumó Alberto Fernández en poco más de 2 años. Morales ocupa hoy el máximo cargo de la conducción radical. Estará a la altura de las circunstancias o formará parte de ese grupo de Gobernadores que se sienten cómodos con este sistema, canjeando apoyo en las Cámaras Legislativas por fondos de coparticipación ?. Muchos de estos fondos, cuando llegan, en lugar de ir a obras van a cubrir el gasto corriente provocado por un Estado burdamente sobredimensionado. Todo sea para mantener los feudos.

Hablando del Presupuesto 2022 de la PBA, el mismo se aprobó con el aval de Juntos. Recordemos que prevé sumar 25.450 nuevos empleos públicos. ¿Estará esta gente dispuesta realmente a generar un cambio?

Los Gobernadores tal vez tengan que transformarse en gestores de resultados, que deberían estar perfectamente detallados en un PLAN DE GOBIERNO FEDERAL, CONSENSUADO.

El "vamos viendo" como política de Estado

De las grandes crisis se salió, como lo demuestra nuestra historia, con estallidos sociales (Alfonsín, De La Rúa).

Tratemos en esta oportunidad de no repetir errores, el horizonte de un PAÍS con mayores niveles de bienestar y prosperidad para el conjunto de la sociedad está a la vista, es posible

El consenso de las FUERZAS POLÍTICAS REPUBLICANAS para llevar adelante un PLAN SUSTENTABLE es el camino.

Juan Bullio y Carlos Lelio. Miembros de República Unida.