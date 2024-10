La sistemática violación de la ley: el caso Lago Escondido

En una publicación anterior, hice referencia al libro de Carlos Nino Un país al margen de la ley, puntualizando ciertos actos del gobierno que la violara ostensiblemente, pero en lo que hace a estas marginaciones de la ley, muchas veces hay una confluencia de voluntades entre funcionarios, particulares y también el Poder Judicial. Un caso paradigmático es lo que ocurre actualmente con una estancia en Río Negro comprada ilegalmente por la familia Lewis, y que, a través de esa compra ilegal, se apropió de una propiedad pública como Lago Escondido.

Charles Barrington Lewis, adquirió la estancia a través de una sociedad llamada Hidden Lake en el año 1996, a través de una maniobra instrumentada por una sociedad argentina llamada Properties que pidió a la Comisión Nacional de Seguridad de Zonas de Fronteras autorización para la compra, la que se hizo efectiva por tratarse de una sociedad argentina.

Concedida la autorización, se hizo efectiva la escritura, pero a favor de la Sociedad Británica Hidden Lake a través de una transferencia accionaria. Tiempo después, Lewis compró otra fracción totalizando entre las dos más de 11.000 hectáreas. Esa compra se hizo en violación a lo establecido en el Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, y al Decreto Ley 32.530/48, ya que solo pueden acceder a ser propietarios en zonas de fronteras los argentinos, y los extranjeros que radiquen una inversión en el lugar, se queden a vivir en el mismo, y tenga esposa argentina e hijos argentinos, lo que de ninguna manera ocurrió con el Sr. Lewis que vive con su familia en Gran Bretaña, y viaja a la estancia una o dos veces por año con algunos familiares.

A pesar de la expresa violación a la ley, ninguno de los diferentes gobiernos realizó alguna acción, hasta que en el año 2012 el Procurador de Investigaciones Administrativas de la Nación, inició una denuncia en la Justicia Federal, mostrando la comisión del delito. Recién se llamó a indagatoria a los denunciados en el año 2015, habiéndose sobreseído la causa por la prescripción de la acción penal, lo que fue ratificado por la Cámara Federal.

Sin perjuicio de los tramites penales, el Procurador de Investigaciones Administrativas se dirigió al Procurador del Tesoro, Dr. Carlos Balbín, en el año 2016 a los efectos de que se iniciaran las acciones legales para obtener la nulidad de la venta. El 7 de octubre de 2016, el Dr. Balbín, habiendo analizado los antecedentes, remitió el expediente al Ministro del Interior, Lic. Rogelio Frigerio, a los fines que se iniciaran las causas judiciales para declarar nula la autorización a la compra de tierras por parte de los accionistas británicos.

El Ministro del Interior le contestó cinco meses después, adjuntando un dictamen del Asesor jurídico del Ministerio, donde quedaba claro la comisión del delito, pero le hacía saber que había transcurrido tanto tiempo, que no correspondía realizar acción alguna ya que existía una causa penal en trámite.

Cuando Balbín fue renunciado y asumió la Procuración Bernardo Saravia Frías, no se hizo absolutamente nada, y en el informe que se le pidiera desde el Senado la contestación fue que se estaban recopilando antecedentes, lo que no era cierto ya que tenían toda la documentación necesaria a los efectos de cualquier acción legal.

Ante la ratificación del sobreseimiento el Procurador de Investigaciones Administrativas Santiago Eyherabide apeló el fallo de la Cámara Federal, y la Cámara de Casación revocó la sentencia, ordenando continuar adelante con las acciones, pero nuevamente se volvió a dictar el sobreseimiento por prescripción, nueva apelación y nuevo pase a Casación que en el año 2020 a través de una nueva composición del Tribunal determinó que la acción había prescripto, y allí concluyó el proceso.



Si bien es cierto que la compra ilegal quedó prescripta, la violación de la ley ha continuado, ya que un extranjero no puede tener propiedades en zonas de frontera, a lo que se suma que Lewis, que es ciudadano británico, está ocupando un espacio público como Lago Escondido, lo que dio lugar a acciones de amparo en los tribunales de Rio Negro, para conseguir la posibilidad de acceder al lugar, ya que las únicas vías son caminos intransitables, y Lewis tiene una especie de ejército particular armado que impide llegar hasta allí.

Debido a la continuidad delictiva por parte de Lewis, hice una extensa presentación en la Procuración del Tesoro en el año 2020, pero se me contestó que no podían actuar de oficio, y al no tener órdenes del Poder Ejecutivo nada podían hacer. Me dirigí entonces al Presidente Alberto Fernández acompañando copia de mi pedido a la Procuración del Tesoro, y nunca se me respondió.

En esto de la marginación de la Ley de la que hablaba Nino, es importante puntualizar que estando Lewis y todo el grupo de colaboradores que planeó el fraude, procesados en la causa penal, Macri ejerciendo la presidencia de la Nación salió públicamente a defender la ocupación ilegal y se hospedó en la estancia, poniendo en evidencia su desprecio por la actuación judicial, y las disposiciones de la ley.

Finalmente, como motivo del viaje de jueces de distintos fueros a Lago Escondido, se tomó conocimiento de que uno de ellos el Juez de la Cámara de Casación Penal Dr. Carlos Mahiques había sido uno de los visitantes.

Curiosamente Mahiques fue uno de los jueces de Casación que en el 2017 determinó que la causa penal no había prescripto, y tres años después cambió de opinión.