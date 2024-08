El periodista Reynaldo Sietecase denunció que recibió al menos tres advertencias para que deje de hablar del escándalo de Lago Escondido, un tema que involucra a jueces, exfuncionarios del PRO y empresarios del Grupo Clarín, quienes fueron descubiertos en un polémico viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en 2022.

El periodista además insistió en resaltar el papel del juez federal Julián Ercolini, partícipe del polémico viaje ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández y actualmente a cargo de la causa iniciada por Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género.

"No voy a dejar de hablar de Lago Escondido", dijo Sietecase, haciendo énfasis en los aprietes que recibió en los últimos días.

"Esta semana tuve tres advertencias para que deje de hablar de Lago Escondido. Me hizo acordar a los ‘90, desde esa época no tenía esos mensajes que parecen amistosos, pero que no lo son", expresó Sietecase durante su intervención en el programa Pase con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos.

De esta forma, el periodista se refirió al escándalo de Lago Escondido sacudió a la sociedad en 2022, cuando se reveló el viaje que compartieron jueces, funcionarios del PRO, un consultor, directivos del Grupo Clarín y un exagente de la SIDE, al predio perteneciente al empresario británico Joe Lewis, en Río Negro. Todos ellos fueron investigados por el delito de aceptación de dádivas, especialmente luego de que se filtraran chats donde figuraba un presunto intento de encubrir el viaje.

Más tarde, en su programa La Inmensa Minoría, Sietecase reiteró que durante tres días consecutivos recibió este tipo de presiones para que deje de tratar el tema. “En los 90 había este tipo de aprietes, yo tuve varios. Justo también, en una época a la que este gobierno se quiere parecer. Voy a seguir hablando de Lago Escondido, como se imaginarán. No sé qué represalias podrán tomar, porque las advertencias van en ese sentido”, afirmó con determinación.

Críticas de Sietecase al juez Julián Ercolini

El asunto de Lago Escondido cobró mayor relevancia en las últimas semanas debido a la participación del juez Julián Ercolini en ese escándalo, quien está actualmente a cargo de causas sensibles como la de los seguros y la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

La implicación de Ercolini en el viaje a Lago Escondido generó suspicacias sobre su imparcialidad, especialmente considerando que Fernández se manifestó en contra de dicho viaje, que motivó una causa judicial por presunta aceptación de dádivas. "Es uno de los cuatro jueces que fue invitado por el Grupo Clarín a Lago Escondido", dijo Sietecase sobre el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, este miércoles 14, Reynaldo Sietecase criticó duramente la decisión de Ercolini de impedir la presencia de la abogada defensora del expresidente durante la declaración de Fabiola Yañez, primera dama durante el gobierno de Fernández. "Dejó en claro que tiene una enemistad manifiesta con Alberto Fernández", sostuvo Sietecase.

Según el periodista, la negativa del juez a excusarse en la causa de los seguros y su reciente medida sin basamento jurídico son muestras claras de un conflicto de interés, por lo que insistió en que el magistrado debería apartarse de la causa. "No se puede evitar el derecho a la defensa. Esto pasa porque tiene enemistad manifiesta", subrayó.

El juez federal Julián Ercolini.

En aquel entonces, el expresidente Fernández se mostró crítico del viaje y cuestionó a los jueces por su función pública. Por este motivo, dos años después, y en medio del revuelo por la denuncia de Yañez a Fernández, Sietecase sugirió que el reciente comportamiento de Ercolini podría ser una forma de eludir la responsabilidad de llevar adelante el caso.

"Salvo que quiera dejar la causa. ¿No será una manera de decir 'me corro'?", se preguntó Sietecase, insinuando que lo más prudente sería que el caso fuera manejado por un juez independiente para evitar cualquier sospecha de parcialidad. "Yo creo que tiene que correrse, nos dejaría más tranquilos si esto lo agarra un juez independiente, porque es lo suficientemente contundente y fuerte para que no sospechemos del juez que tiene que tramitar semejante tema, con consecuencias políticas muy profundas", concluyó el periodista.

El accionar de Ercolini reavivó también las sospechas en torno al reciente video difundido de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández, debido al vínculo con su pareja José Glinski, actual diputado por la provincia de Chubut por Unión por la Patria. Durante el mandato de Alberto Fernández, el diputado ocupó un cargo clave en una entidad de inteligencia que está hoy bajo sospecha de haber revelado detalles sobre el misterioso viaje a Lago Escondido en octubre de 2022.

