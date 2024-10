Los secretos (no revelados) de los influencers

El mundo de los influencers y creadores de contenido creció exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta esencial para las marcas que buscan llegar a audiencias masivas y específicas al mismo tiempo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que detrás de las publicaciones aparentemente espontáneas y las recomendaciones sinceras, hay complejos acuerdos comerciales que, en algunos casos, limitan la libertad de los influencers y no siempre son transparentes para el público.



Estos acuerdos incluyen cláusulas contractuales, condiciones de uso y negociaciones que el público raramente ve. Estos puntos pueden comprometer el control creativo del influencer y afectar la autenticidad de su contenido.



Si bien estos acuerdos son cada vez más comunes, las condiciones bajo las cuales se negocian siguen siendo un misterio para muchos.

Uno de los puntos más controvertidos y menos discutidos en los acuerdos entre marcas e influencers es la cláusula de exclusividad.

Esta prohíbe al influencer trabajar con marcas competidoras durante un tiempo específico. Parece inofensiva al principio, pero en la práctica limita significativamente las oportunidades de los creadores de contenido, tanto a nivel económico como profesional. Según un informe de Statista de 2024, alrededor del 40% de los contratos de influencers contienen alguna forma de exclusividad, ya sea total o parcial.

Las marcas, especialmente en industrias como la moda, la belleza y las bebidas alcohólicas, suelen exigir a los influencers que no promuevan productos de competidores directos durante un período que puede variar de 30 días a un año o más. Esto significa que, si bien el influencer recibe una compensación por su trabajo, también pierde la posibilidad de colaborar con otras marcas.



Un ejemplo típico es el de las marcas de belleza, donde los influencers se ven obligados a promover únicamente una marca de maquillaje o cuidado de la piel, dejando de lado contratos con otros gigantes del sector. Además, el riesgo de quedar atado a una marca que, por cualquier motivo, pierda relevancia o cambie su imagen, puede afectar negativamente la reputación del creador de contenido.

En algunos casos, los influencers pueden negociar estas cláusulas, pidiendo tarifas más altas a cambio de comprometerse a exclusividades prolongadas. Sin embargo, no todos tienen el poder de negociación suficiente para hacerlo, y muchos terminan aceptando condiciones que limitan su libertad a largo plazo. Este es uno de los aspectos menos visibles y más delicados en los acuerdos comerciales entre creadores y marcas.

Según un estudio de Influencer Marketing Hub en 2024, el 32% de los influencers reportaron sentirse limitados por cláusulas de exclusividad, y un 15% afirmó que esas cláusulas afectaron su capacidad para diversificar su base de ingresos"

Es común pensar que los influencers reciben únicamente grandes sumas de dinero a cambio de promocionar productos o servicios. Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque el dinero sigue siendo una forma principal de compensación, no es la única. De hecho, un informe de HypeAuditor en 2024 revela que aproximadamente el 30% de las colaboraciones entre marcas e influencers incluye compensaciones no monetarias. Estas pueden ser productos exclusivos, descuentos significativos, o incluso acciones de la empresa patrocinadora.



Este tipo de compensaciones no siempre se hacen públicas y, en muchos casos, los creadores de contenido no están obligados a declarar los regalos o beneficios adicionales que reciben. Por ejemplo, una marca de tecnología puede ofrecer a un influencer dispositivos de última generación a cambio de una serie de publicaciones, pero estos productos no se registran como pago, lo que genera una falta de transparencia en las colaboraciones.

El problema ético que surge de estas compensaciones no monetarias es hasta qué punto los influencers son sinceros al recomendar productos cuando reciben regalos o beneficios. Si bien algunos influencers son transparentes con su audiencia y aclaran cuando están promocionando un producto a cambio de una compensación, muchos no lo hacen. Esto puede erosionar la confianza de sus seguidores. La autenticidad es clave para el éxito de los creadores de contenido, y la falta de transparencia en las compensaciones podría tener un impacto negativo en su carrera a largo plazo.

Un informe reciente de 2024 de Influencer Intelligence reveló que el 45% de los seguidores de influencers valoran la transparencia por encima de todo. Los usuarios quieren saber si una publicación es un anuncio pagado o si el influencer realmente usa y cree en el producto. Este cambio de expectativas en la audiencia pone más presión sobre los creadores para ser sinceros con respecto a las compensaciones no monetarias.

Derechos que van más allá de lo visible

Otro de los aspectos más complejos en los acuerdos entre marcas e influencers es el uso del contenido generado. Mientras que muchas marcas utilizan el contenido de forma orgánica, es decir, simplemente lo comparten en sus propias redes sociales sin mayor propósito comercial, otras buscan aprovechar el material para sus campañas publicitarias pagas, lo que debería generar una compensación adicional para el creador de contenido.



Un informe de Statista indica que en 2024, el uso comercial de contenido creado por influencers aumentó un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más marcas reutilizan este material pero no solo en redes sociales; también en vallas publicitarias, anuncios en sitios web y hasta en televisión. Esto genera otro gran tema para los creadores, quienes deben estar atentos a cómo se utiliza su contenido y, lo más importante, a cómo se les compensa por ello.



Un tipo de uso muy común es la "publicación oscura", donde el contenido creado por el influencer no aparece en sus propias redes, sino que es utilizado directamente por la marca en anuncios pagados. Este tipo de contenido, que puede no ser visible para los seguidores del creador, representa una nueva forma de uso que debe ser compensada adecuadamente.

Además, existen casos en los que las marcas buscan utilizar el contenido de los influencers de manera indefinida. Los creadores deben asegurarse de que los contratos especifiquen claramente el tiempo durante el cual la marca puede usar su material, y deben evitar, siempre que sea posible, ceder los derechos de su contenido a perpetuidad. De lo contrario, podrían perder el control sobre el uso de su imagen y trabajo de manera indefinida.



Según el reporte de Influencer Marketing Hub, el 20% de los influencers en 2024 experimentó conflictos legales por el mal uso de su contenido, especialmente cuando las marcas extendieron el uso comercial del material sin una compensación adicional. Este tipo de situaciones refuerza la importancia de tener claridad en los contratos y de proteger los derechos de los creadores.



* CEO de We Love Media