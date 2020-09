Marcelo J. Babenco*

Nuevamente y como ya viene ocurriendo desde hace años, notoriamente mucho más, en gobiernos de corte populista, solo basta chequear las noticias periodísticas de los últimos 15 años, se repite la metodología de usurpación, en los últimos 150 días sentimos una escalada de tomas importantísima y preocupante en casi todo el país, principalmente en el conurbano bonaerense, La Plata y otras provincias, inclusive en algunas tierras donde se están preparando por sus legítimos dueños para un loteo privado y otras de propiedad estatal, donde, sin mediar aviso alguno y de madrugada, llegan camiones con familias conformadas de distinta manera, principalmente con niños menores de edad y minusválidos, según versiones periodísticas e investigaciones de la justicia, vendrían de localidades vecinas, donde se suman los aprovechadores de siempre, vecinos ellos que demarcan una zona, ponen unas chapas y maderas para marcar territorio y decir, esta parcela es mía.

Cuenta la leyenda, que muchas de ellas (las usurpaciones), son promesas comprometidas y a cumplir a los punteros de turno, quienes son los que atraen y llevan votos a determinados candidatos en tiempos eleccionarios.

Si la autoridad o puntero de turno consigue, a través de algún ”amigo” circunstancial, llevar una línea de luz al predio usurpado, a los pocos minutos, todos pasan a tener luz y allí se complica muchísimo la expulsión de los intrusos, pero al mismo tiempo, esos lotes valen mucho más para perpetrar la estafa siguiente que es intentar venderlo al mejor postor y a los ocupantesiniciales llevarlos a su lugar de origen.

Debería existir una rápida intervención del Fiscal de turno, aplicando la ley en resguardo de los intereses de los privados/propietarios y del propio estado y la fuerza policial, que con idoneidad y responsabilidad, deberían logran detener dichas ocupaciones y en algunos casos, custodiarlas.

Con el advenimiento del decreto nacional 320/20 donde se suspenden los desalojos hasta el 30-9-2020 y la promulgación de la ley 15.172 de la Pcia. de Buenos Aires que dice “ se suspenden los desalojos en todo el territorio bonaerense hasta el 30-9-2020 en casos de viviendas con destino familiar y en aquellos que contemplen a un grupo de personas que puedan estar en situación de calle”, este último párrafo de la ley antes mencionada y lo estipulado en el decreto nacional, le viene de perillas a los jueces garantistas para no expulsar a los intrusos, que cada uno saque sus conclusiones..

Hace aproximadamente seis años en la localidad de Abasto (Partido de La Plata), sabemos que en una maratónica y expréss resolución parlamentaria, con la intervención tanto de la Municipalidad de La Plata, como la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de aquella gestión, expropiaron por decreto el predio en su totalidad, para ser adjudicados a los futuros ocupantes, prometiéndoles la instalación de los servicios esenciales, como lo son, la luz, cloacas y agua corriente, hecho que todavía no fue materializado.

La Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, repudia enérgicamente esos actos, relacionados con usurpaciones de terrenos privadosy/o fiscales

Vemos con asombro que en localidad de Guernica, la toma más grande la Pcia. De Bs. As., con la misma metodología, “los delincuentes” de siempre tomaron ese predio en forma irregular, con el agravante, que los usurpadores los están vendiendo en forma rápida y exprés, a los incautos de siempre, que ante la desesperación de ser propietarios de un lote, para armar su digna casita. Esperemos que la justicia obre rápidamente y reintegre el predio a sus legítimos dueños, por informaciones periodísticas, se estaría solucionando el tema.

Por lo expuesto, la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, repudia enérgicamente esos actos, relacionados con usurpaciones de terrenos privadosy/o fiscales, en pacífico uso y explotación por sus propietarios y/o arrendadores. Lleva a esta Cámara, a pronunciarse sobre esa cuestión, rechazando enfáticamente tales procederes reñidos con elementales normas de convivencia social que tutelan los máximos ordenamientos Nacional y Provincial. La Cámara y los miembros que la integran no desconocen la problemática relacionada con la legítima aspiración de todo ciudadano a acceder a una vivienda digna, pero esa aspiración, en el camino a su concreción, no puede violentar derechos de otros ciudadanos que también poseen legítimos intereses relacionados con su esfera personal, con su trabajo, la industria y el comercio. Es obligación de los poderes públicos desalentar tales prácticas buscar las soluciones y este es nuestro reclamo. Lo acontecido no resulta ser un buen ejemplo a imitar, ello vulnera las reglas de convivencia pre establecidas. Su generalización de seguro aparejará nefastas consecuencias que, mediante el imperio de la ley y la justicia, deben ser evitadas.

*Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Pcia. Bs. As.