Mujeres en la economía digitalizada: todo por ganar

por Sofía Corral

La inclusión de la mujer en el mundo laboral no es solamente justo socialmente, sino que también es una gran oportunidad para el crecimiento de la economía mundial. En un escenario de pleno potencial, en el que las mujeres igualaran las tasas de participación laboral de los hombres, se podrían agregar hasta 28 trillones de dólares al producto bruto global cada año,según el McKinsey Global Institute. Ello es equivalente a añadir a la economía mundial un Estados Unidos y una China cada año. O, utilizando un símil digital, sumar plenamente a las mujeres al mercado laboral generaría cuatro veces la capitalización en 2018 de Google, Facebook, Amazon y Apple al año. En Latinoamérica, este escenario de plena paridad aportaría 2.6 trillones de dólares, lo que equivale a un Brasil o diez veces la capitalización de AT&T al cierre del año pasado.

Esta contribución económica directa por una mayor participación vendría además acompañada de otros aportes cualitativos. Por ejemplo, la presencia de mujeres en las Juntas de las empresas también mejora su desempeño al aportar diversidad a la toma de decisiones, ampliar el grupo de talentos y optimizar la dinámica del gobierno corporativo y ética. Así, entre las empresas que forman parte del ranking Fortune 500, aquellas con más mujeres en su consejo de dirección superan a las otras en un 40-60% de sus indicadores financieros. Centrándose en América (Latinoamérica, EEUU y Canadá), las compañías que están en el top 25% en diversidad muestran retornos financieros positivos superiores más frecuentemente.

El consenso de los estudios técnicos contrasta con la realidad, que muestra unas brechas de actividad entre hombres y mujeres persistentes. El Foro Económico Mundial estimó en su informe sobre Género de 2018 que, dado el ritmo actual de avances en la equidad de género,en promedio en el mundo el cierre total de brechas tomará 108 años. Y, en particular, en los ámbitos económico y político habría que esperar 202 y 107 años respectivamente.

Mujeres y trabajo: cuánto falta para el fin de la brecha

Un sector donde estas diferencias son especialmente preocupantes, en tanto que está llamado a liderar la economía mundial, es el digital. Como refleja un estudio reciente de la OCDE centrado en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para las economías de alto ingreso, las mujeres presentan rezagos en prácticamente todas sus dimensiones. El uso de Internet entre las mujeres es casi 12 puntos inferior al de los hombres,y a escala global hay 327 millones menos de mujeres que hombres con acceso a Internet móvil.Además, tienen menos presencia en la actividad del sector TIC. Sólo el 10% de los emprendimientos innovadores que buscan financiamiento fueron fundados por mujeres, y cuando lo hacen, reciben 23% menos de financiación. Entre las economías del G20 las mujeres apenas son titulares del 10% de las patentes. Además, las perspectivas no son demasiado favorables, debido a que, a pesar que son más las mujeres que terminan su educación terciaria,sólo uno de cada cuatro graduados en ingeniería o en infraestructura para telecomunicaciones son mujeres.

Se precisa acción urgente, multidimensional y de calado para cerrar estas brechas. Centrándose en el ámbito empresarial, la literatura especializada aconseja que la acción no solo persiga incrementar la participación laboral, sino también reducir la brecha salarial y promover la presencia de mujeres en puestos de liderazgo. Dos estrategias parecen centrales: innovar en procesos de selección para evitar que se reproduzcan y amplifiquen desigualdades; y comunicar buenos ejemplos de mujeres con éxito en actividades STEM (Ciencia, Tecnología,Ingeniería y Matemática, por su siglas en inglés), dado que el progreso exige no solo mejorar reglas e instituciones, sino cambiar mentalidades y visión de la sociedad. La buena noticia es que en ambos casos, hay evidencia sobre acciones que funcionan.

La presencia de mujeres en cargos públicos de relevancia no solo permite su incorporación,sino que sirve de efecto faro/demostración positiva para futuras generaciones. Hoy las economistas jefe del Banco Mundial, FMI y OCDE son mujeres (Penny Goldberg, Gita Gopinathy Laurence Boone), la OCDE y el Banco Interamericano tienen en su segundo nivel de dirección mujeres (Gabriela Ramos y Ana Maria Rodriguez), y la CEPAL tiene Secretaria Ejecutiva a Alicia Barcena. Y dentro del mundo TIC, las Ministras/Vice Ministras responsables de las TIC en Colombia, Chile o México son mujeres con gran experiencia en el sector (Sylvia Constain, GloriaHutt y Salma Jalife). Además, dentro de estos procesos, las entrevistas ciegas (sin identificar género de los candidatos en los casos que es posible) resultan en un mayor número decontratación de mujeres, quizá porque permite eliminar sesgos inconscientes, como mostró la experiencia de orquestas musicales en EEUU donde prácticamente se duplicó la participación femenina.

Por qué las mujeres trabajan más pero las estadísticas no lo reconocen

Una línea de acción relacionada debe actuar sobre las normas sociales, sobre la base de comunicar más y mejor. La evidencia empírica (en mujeres solteras estudiantes de MBA en España e Italia) sugiere que las aspiraciones salariales de ellas son menores cuando la información es pública (hasta un 14% inferior que cuando la información es anónima), como si la ambición profesional fuera un rasgo no deseado. Y, reiterando la efectividad de los efectos faro, un estudio de Microsof para más de 11 mil niñas en Europa corrobora una clara conexión entre la visibilidad de modelos de referencia femeninos. Las niñas que muestran interés en materias STEM casi duplica el de las que no conocen ejemplos (41% frente a un 26%). El reto es que el 64% de las niñas entrevistadas no son capaces de identificar a ninguna mujer que destaque en actividades STEM.

Ante esta situación, hay que celebrar que las propias mujeres comienzan a relacionarse en búsqueda de generar espacios de debate y buenas prácticas. Tal es el caso de @ChicasTicAR,un grupo latinoamericano de mujeres que persigue intercambiar experiencias, desarrollar el liderazgo femenino y que trabajan en el sector TIC (sector público y privado, empresas nacionales, internacionales, e independientes). Otro ejemplo es #MujeresTIC, un grupo de colombianas que busca generar oportunidades de empoderamiento y fomentar momentos de intercambio de ideas y de colaboración.

El sector corporativo debe acompañar estas acciones e iniciativas. En AT&T creemos en el gran impacto que tienen las mujeres en la organización. Son el 31% de la fuerza laboral y el 35% del equipo gerencial a nivel mundial. Más de 17.200 mujeres se desempeñan dentro de AT&T con roles STEM. La compañía brinda apoyo a iniciativas que buscan el desarrollo de mujeres con esos perfiles. Y lo hacen desde los inicios de las carreras, un ejemplo es su compromiso con el programa TechGirls. Dentro de la dirección, en el Comité de Dirección de AT&T, cuatro de los trece miembros son mujeres. Y en Latinoamérica, la CEO de AT&T Latinoamérica (Lori Lee) y laCEO de Vrio (Melissa Arnoldi) poseen una trayectoria brillante y tienen un fuerte compromiso con el desarrollo de las mujeres en la organización: en Vrio, el 39% de las mujeres ocupa posiciones directivas y en total suman el 48% de la compañía.

En todo el proceso, ya sea de contratación como de formación y retención de la fuerza laboral,es clave el acompañamiento para empoderarlas. Por eso, DIRECTV implementa desde 2018 un programa de mentoría para las mujeres en que busca fortalecer las actividades de liderazgo y gestión de la diversidad, así como capacidad para desarrollar redes profesionales. El Comité de Mujeres de DIRECTV Latin America, Mujeres Latam, cuenta con foros Women Leadership en 8 países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Y en 2019 DIRECTV creó el área de Diversidad y Cultura, para fortalecer el aporte al negocio de todas las personas, reconociendo la importancia que existe en las diversidades de pensamiento, opinión y visión, independientemente del grupo de pertenencia.

La mejora en la conectividad en la región y un desarrollo de herramientas digitales más democrático presentan una oportunidad en Latinoamérica de dar el salto económico, social,político, también en igualdad de género. Igualdad de género es igualdad de crecimiento, de capacitación y de remuneración. Pero la equidad no se puede lograr con iniciativas aisladas,por lo que es fundamental una colaboración activa y el compromiso entre sectores públicos,empresas e iniciativas individuales. Sin duda, las mujeres deben ser protagonistas en este salto,y no como acompañantes, porque en el empoderamiento de las mujeres tenemos, mujeres y hombres, todo por ganar.

*Directora de Comunicaciones Estratégicas y Prensa, Directv Latin America; Angel Melguizo VicePresidente, AT&T Directv Latin America, External and Regulatory Affairs