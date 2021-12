Llegó Papá Noel Alberto

Medida inoportuna

El pase sanitario ya esta vigente en la Provincia de Buenos Aires. Esta decisión se suma a un gran número que no se cumplirían, y que son una molestia para los intendentes que son los encargados de hacer cumplir la norma.

Algo similar ocurre en la nación con el ingreso a eventos públicos, mientras te llenaban la Plaza en distintas oportunidades o colapsan el centro porteño de cortes entre tantas incoherencias. En efecto, la falta de gestión no genera obediencia como se ha probado reiteradamente. Sumemos que no hay acceso a la vacuna en todos lados, y existen unas 21 millones de dosis sin aplicar. El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, dijo en su infinita sabiduría que “Los sectores de mayores ingresos tienen 6 veces más contagios que los niveles inferiores”. En efecto, si se les contagia alguien, la culpa siempre es de otra clase social. La cuestión sanitaria es un tema acabado. Fallaron en todo, nos costó más de 120.000 víctimas, acordaron con los rusos, estos no cumplieron en tiempo y forma; y de paso nos dejaron literalmente fuera del mundo. Se perdieron miles de empleos e infinidad de gente no recibió tratamiento debido a una cuarentena y política sanitaria pésimamente gestionada hasta el día de hoy.

¿Por qué Alberto Fernández no tiene escapatoria?

La elocuencia de Máximo

El gobierno presentó un lindo dibujo en lugar de un presupuesto. El proyecto era tan irreal que el bloque de JxC debido a esa constante de acompañar disparates, agradeció la intervención del Máximo Kirchner; que derivó en su rechazo y derrota del oficialismo. Mientras tanto los que quieren ser gobierno convocaron a una sesión especial para bajar impuestos, con el detalle que no tenían el número para hacerlo.

Que tres diputados estuvieran ausentes, uno en Disney, uno en Alemania y otra con Covid fue solo un detalle; pues los que lideran el interbloque opositor tenían la obligación de organizar las cosas debidamente, ya que en definitiva esa impericia impactará en el bolsillo de los contribuyentes, quienes se harán cargo del pago de Bienes personales. El discurso de Cristina en la fiestita militante del 10 de Diciembre dejó en claro que solo les queda relato para los propios, porque plan para acordar con el FMI no tienen. Eso de pedirle al organismo que investigue a los argentinos que tienen fondos en el exterior no califica ni para comenzar un análisis. En esta realidad económica y sanitaria inmejorable, el Presidente Alberto Fernández dijo que se presentará a la reelección si las condiciones están dadas y que piensa en cambiar al norte la capital del país. En efecto, Alberto termina su segundo año de gobierno como un Papá Noel sin regalos; ni promesas.

El llamado de Cristina Kirchner a Alberto Fernández que inició una nueva estrategia conjunta

Te debo la brújula internacional

En Chile ganó la izquierda, Gabriel Boric es el nuevo Presidente del país hermano. El mandatario electo anunció que la Argentina sería su primer destino internacional y acá, como es costumbre por falta de triunfos domésticos, en el gobierno lo festejan como si fuera propio. En RREE seguimos sin pegar una. Alberto volvió hablar de golpe en Bolivia; pero esta vez no sacamos los pies del plato, pues el gobierno asistió al “Democracy Summit” de Joe Biden. Con Nicaragua no tenemos remedio, a veces condenan a Daniel Ortega y otras no lo hacen. Fuimos designados para asumir la Presidencia del Consejo de DDHH de la ONU, aunque somos campeones mirando hacia otro lado con las dictaduras más violentas. Queremos que las potencias de occidente nos ayuden con el FMI, y al mismo tiempo acordaron con Rusia para que nuestros militares sean entrenados en aquel país. La adolescencia ideológica es una constante en esta gente, y parece que eso no va a cambiar hasta que se vayan.

Alberto Fernández: "El único jefe político que tuve fue Néstor Kirchner"

El gobierno lleva dos años de mandato, no solo rompieron todo en materia económica y sanitaria; nos espera un veranito de calor abrazador con la incertidumbre de un nuevo amague de encierro y una devaluación como la del 2014 que parece inminente.