Por Leonardo Garabieta*

El actual escenario de crisis sistémica nos está diciendo, alto y claro, que todo está por hacerse, todo por reinventarse. Sin embargo, por nuestro condicionamiento heredado de la revolución industrial, en general, no vemos nuevas oportunidades emergentes. Y seguiremos así, sin verlas, hasta que iniciemos un proceso que nos permita cuestionar nuestras viejas creencias, experimentando de esa manera un profundo cambio de paradigma.

Si nos resistimos a cambiar la mentalidad, el peso de este equipaje tan limitador terminará anclándonos de por vida en el viejo modelo profesional. En este período que nos toca vivir, aparece en el horizonte la opción del emprendedorismo. Y esto consiste en seguir un camino propio, desarrollando el potencial único e irrepetible con el que todos nacemos.

Con más de cuatro décadas ininterrumpidas al frente de cátedras universitarias, pude comprobar cómo las nuevas generaciones se van desprendiendo de aquellas pautas, buscando nuevos caminos para su desarrollo profesional y de sus vidas en general.

La mayoría de los “centennials” ya no aspira a un trabajo de jornada completa, rehúye a la seguridad de la relación de dependencia y se proyecta a ser su propio jefe. En síntesis: emprendedores.

Sin embargo, el 95% de los emprendedores fracasan antes de los cuatro años. Desde mi punto de vista, analizar un éxito no reviste tanto sentido como comprender el fracaso. Un éxito es una oportunidad que otro ya copó, pero se aprende más de los fracasos.

Los emprendedores no suelen fracasar por falta de competencias técnicas, sino por razones más mundanas como problemas personales, conflictos con socios, exceso de expectativas o incapacidad para asimilar la realidad como es.

Me pregunto, entonces, si no debiéramos cambiar nuestras formas de enseñar, desde los currículos hasta las relaciones interpersonales. El conocimiento ya no lo ostenta exclusivamente en el profesor. Hoy se encuentra en cientos de plataformas virtuales. ¿Y si cambiáramos la figura de aquel profesor por el de facilitador? Tal vez prepararíamos mejor a las nuevas generaciones para desarrollarse en el mundo de incertidumbre que les toca vivir.

Como planteaba Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino quienes no sepan desaprender y reaprender.

(*) Director del Centro de Emprendedores de la Universidad de Belgrano.