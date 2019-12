Cáncer Bucal: principales causas y prevención

por Mariana Gandolfo

El cáncer a nivel mundial es una de las principales causas de muerte. Expertos aseguran que la cifra de nuevos casos se incrementará 70% en los próximos 20 años (GLOBOCAN).

El Cáncer Bucal representa aproximadamente el 5% de la totalidad de los cánceres humanos, se estima que por año se diagnostican, mundialmente, aproximadamente 263.000 nuevos casos.

El cáncer más frecuente en la cavidad bucal es el Carcinoma de Células Escamosas, representa el 90% de todos los tumores malignos que afectan la mucosa bucal, siendo la localización de mayor frecuencia el borde lateral de la lengua. Según las encuestas realizadas, más del 50% de las personas desconocen su existencia, así como también los signos y síntomas iniciales de su desarrollo y los factores de riesgo asociados.

Tener cáncer, no culpas

La gran mayoría de los casos (70 al 80 %) son diagnosticados en estadios avanzados de la enfermedad y es por eso que posee una tasa de supervivencia general del 50% a los 5 años del diagnóstico, constituyendo un grave problema de salud a nivel mundial. Por otra parte, datos estadísticos recientes confirman una incidencia creciente en pacientes jóvenes posiblemente asociada a la infección crónica.

Los factores de riesgo asociados al cáncer bucal son: el tabaco (fumado, mascado, cabe mencionar los cigarrillos electrónicos y/o vapeadores), el alcohol, la infección por virus HPV, los elementos que traumaticen o rocen y lastimen constantemente las mucosas (prótesis mal adaptadas, fracturas de dientes, ganchos de prótesis, piercing, piezas dentarias en mal posición o bordes filosos), la mala higiene bucal (resto de dientes/muelas, encías sangrantes), la exposición prolongada al sol (labios), la mala alimentación y las bebidas o comidas muy calientes.

Por falta de hábitos preventivos hay una alta tasa de caries y enfermedades de las encías

Es importante evitar o minimizar la exposición a los factores de riesgo asociados y es fundamental estar atentos ante la aparición de heridas que no cicatrizan (llagas), manchas rojas, blancas, pardas o negras que no desaparecen, durezas, crecimiento o aumento de volumen de tejido (aunque no duelan) en boca y/o cuello, pérdida de sensibilidad, adormecimientos, dolor sin causa aparente y que persiste, pérdida de piezas dentarias de causa no periodontal.

En este contexto, la prevención asume un rol fundamental mediante la realización de programas que contemplen el entrenamiento de odontólogos con el objetivo de profundizar en el reconocimiento de las lesiones incipientes a fin de lograr la detección temprana del Cáncer Bucal. La cavidad bucal es un sitio de fácil acceso para la inspección, situación que facilita el diagnóstico precoz. Es relevante que el profesional de práctica general ante la sospecha y/o la detección de una lesión incipiente realice la pronta derivación al especialista en Estomatología.

Qué son las caries y cómo prevenirlas

Además, los programas de prevención constituyen un valioso medio para informar, difundir y concientizar a la población sobre esta problemática y sobre la importancia de la consulta profesional ante mínimos cambios que puedan ocurrir en la mucosa bucal. En este sentido, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estableció que para generar un adecuado Plan de Control del Cáncer es imprescindible que los países establezcan políticas para la regulación del tabaco, promoción de estilos de vida saludables, dietas sanas, actividad física y medidas contra el consumo de alcohol.

Es por todo esto que por iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, el 22 de agosto del 2016, se declaró al 5 de diciembre “Día Nacional de Lucha Contra el Cáncer Bucal” (decreto presidencial 955/2016). Día dedicado a promover el diagnóstico precoz del cáncer bucal y de sus lesiones precursoras y a difundir las medidas de prevención.

REALICE UNA CONSULTA PROFESIONAL PERIÓDICA PARA REVISAR LA MUCOSA BUCAL * EL CÁNCER BUCAL DIAGNOSTICADO A TIEMPO SE CURA * LA DETECCIÓN TEMPRANA SALVA VIDAS