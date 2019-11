El conmovedor deseo de un hombre de 87 años antes de morir que se volvió viral

A Norbert Schemm, un abuelo de 87 años de Wisconsin, Estados Unidos, le dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida luego de luchar contra un cáncer de colon. La última semana había empeorado su estado de salud y la hora de partir se acercaba, pero Norbert tenía muy en claro cuál iba a ser su último deseo que conmovió a todos y se volvió virar.

En las horas finales, cuando ya no quedaba mucho por hacer, uno de los tres hijos de Norbert envió un mensaje de texto a todos los integrantes de la familia, en especial a sus otros dos hermanos, sobre el último pedido del hombre de 87 años.

Es que Norbert, en su última noche, solo quería tomarse una última cerveza junto a sus hijos. Y le cumplieron el deseo. Todos se reunieron alrededor de la cama en la que reposaba en el hospital. Paula Buchholz, la esposa de uno de sus hijos, tomó la foto en la que se lo ve disfrutando sus últimos momentos con una cerveza en su mano y tomando con la otra a su esposa Joanne mientras sus hijos Bob, Tom y John están parados a su alrededor.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW — Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019

Su nieto, Adam Schemm, recibió la imagen y la compartió en las redes sociales como una forma de "honrar" a su abuelo. "Mi abuelo murió hoy (por el pasado jueves). Anoche, todo lo que quería hacer era tomar una última cerveza con sus hijos", publicó en su cuenta de Twitter y la foto se volvió viral.

"Fue un muy buen momento familiar que sé que significó mucho para todos", dijo Adam al medio CBS News días después de la muerte de su abuelo, y siguió: "La mirada en la cara de todos es algo que apreciamos, todos están sonriendo, incluido mi abuelo".

"Me encantó la foto. Es un momento tan auténtico que, aunque dudaba en compartir públicamente, era tan real como para no compartirlo", comentó el nieto. Cuando se le preguntó acerca de la recepción positiva, Schemm dijo que es "un honor y un placer que podamos seguir hablando de mi abuelo una semana después. Me alegra que podamos mantener viva su memoria".

En Twitter, la foto obtuvo cerca de 330 mil likes y fue compartida más de 32 mil veces. Pero además de las reacciones, también hubo comentarios de otros usuarios que compartieron momentos similares que vivieron con sus seres queridos antes de partir.

"No te conozco ... pero sentí esto. Días antes de que mi abuelo falleciera, dejó que mi papá y yo supiéramos que quería un cigarro y una cerveza. Lo hicimos realidad. Lamento mucho su pérdida. ¡La sonrisa de su abuelo es para un libro!", tuiteó un usuario.

I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA — Ben Riggs (@RenBiggs) November 21, 2019

"Hice lo mismo con mi papá en mayo. Cerveza fría y un juego yanqui. Mis condolencias", contó otro hombre.

Did the same thing with my Dad in May. Cold beer and a Yankee game. My condolences pic.twitter.com/aNSULc7AT8 — Robert Dorsch (@RichterSupt) November 22, 2019

"Mi abuela hizo lo mismo pero con tragos de Bailey’s", respondió otra persona

My grandmom did the same thing but with shots of Bailey’s 😭💓 pic.twitter.com/LjSg757YIn — gnocchi plate (@brussproutsrock) November 21, 2019

"Perdí a mi abuelo hace un año. Le tomó todas sus fuerzas, pero lo sacamos a comer el mejor filete que el dinero podía comprar. Además del filete, todo lo que quería era un 'Wisconsin' Old Fashion y probar el espresso por primera vez. Estuvo vivo una noche más antes de fallecer 7 días después ", dijo otro usuario.

I lost my grandpa a year ago. It took all his strength but we got him out to eat the best steak money could buy. Besides steak, all he wanted was a ‘Wisconsin’ Old Fashion and to try espresso for the first time. He was alive for one more night before he passed 7 days later. pic.twitter.com/eF2HagGcx4 — Michael Smith (@WIbikeGuy) November 22, 2019

