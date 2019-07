La Ciudad del Ni-Ni: Ni compra, Ni alquila

Matías Lammens*

A lo largo de nuestra vida la vivienda ocupa un lugar central. Lamentablemente, aún teniendo un buen empleo y perteneciendo a sectores medios, es casi imposible comprarse una casa por esfuerzo propio. Hoy una persona joven profesional necesita 114 meses de sueldos para comprarse un departamento.

La cuestión del acceso a la vivienda es compleja y sus respuestas deberían dar cuenta de esa complejidad. Prevalece una falsa idea de que cuánto más se construye, más posibilidades hay de acceder a una vivienda. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, la mitad de lo que se construye es lujoso y el precio del metro cuadrado es el más alto de Latinoamérica.

La gestión de los últimos 12 años de la Ciudad ha girado en torno a la obra pública ¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie. La pregunta que podemos hacernos es si fue suficiente, a dónde estuvo orientada y cómo se financió.

La Ciudad no posee una política integral de vivienda. Para la clase media, más allá de los créditos hipotecarios UVA -que requieren de ingresos medios o altos y generan incertidumbre al depender del dólar- no existieron alternativas. Para aquellos que alquilan (más del 35% de porteños) no se tomaron decisiones para modificar realmente su situación. Si bien la reurbanización de barrios populares fue un acierto, la continuidad de este modelo urbano va a provocar que más personas tengan dificultad de acceder a una vivienda digna.

Hay experiencias internacionales que demuestran que otras decisiones son posibles. Mientras que la ciudad viene llevando adelante una venta indiscriminada de tierras públicas, Berlín compró inmuebles para fortalecer su política de alquileres públicos. Mientras que aquí los alquileres aumentan por encima de los salarios, Barcelona impulsó el Plan del Derecho a la Vivienda con el que se incorporaron políticas para alquiler de primeras viviendas. Mientras que en Buenos Aires se promueve la vivienda de lujo, Nueva York propició un plan de construcción de vivienda accesible junto a empresas constructoras.

Creemos que Buenos Aires merece un Plan Porteño de Vivienda que aborde de manera integral los problemas habitacionales. La generación de un Fondo de Vivienda permitiría impulsar la construcción de vivienda asequible mediante incentivos fiscales y financieros a constructoras, subsidiar alquileres de primera vivienda y acompañar mejoras en viviendas existentes. La creación de una Agencia de Ciencia y Técnica -que aproveche el ecosistema de investigación que ya posee la Ciudad- está pensado como un espacio de transferencia de saberes dedicado al diagnóstico de problemas, al acompañamiento del proceso legislativo y a la elaboración de políticas públicas.

La innovación en el Estado significa actualizar y ordenar las prioridades de la agenda y construir los medios para dar soluciones a las necesidades de la Ciudad. Tenemos el desafío de sofisticar las herramientas y dar respuestas desde el Estado a cada uno de los y las porteñas.

* Candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.