Por qué discrepo con Melania Palantir

A mediados de abril de 2026, Palantir publicó un resumen en 22 puntos de The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, el libro de 320 páginas que el multimillonario CEO Alex Karp coescribió y publicó a comienzos de 2025. Estos son algunos de los puntos principales de este manifiesto:

--- Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite ingenieril de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre software. La cuestión no es si se construirán armas de IA; es quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán para entregarse a debates teatrales sobre los méritos de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas en seguridad nacional y militar. Procederán.

--- La intolerancia generalizada hacia la creencia religiosa en ciertos círculos debe ser resistida. La intolerancia de la élite hacia la creencia religiosa es quizá uno de los signos más reveladores de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos dentro de él afirmarían.

--- La erradicación de cualquier espacio para el perdón —la eliminación de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana— puede dejarnos con un elenco de figuras al mando del que acabaremos arrepintiéndonos. La exposición despiadada de las vidas privadas de las figuras públicas aleja demasiado talento del servicio público. El ámbito público —y los ataques superficiales y mezquinos contra quienes se atreven a hacer algo distinto de enriquecerse— se ha vuelto tan implacable que la república queda con un número significativo de individuos ineficaces y vacíos, cuya ambición sería perdonable si hubiera alguna estructura genuina de creencias detrás de ella.

No deberíamos leer estos puntos como signos de una distorsión conservadora de la IA: reflejan perfectamente cómo la IA funciona efectivamente en nuestras sociedades. No describen una ideología impuesta externamente a la IA, sino la ideología inscrita en su propia organización tecnológica, que aplasta o al menos margina posibles usos alternativos. El primer punto no propone nada menos que una integración total de la IA con la estructura de defensa o, mejor dicho (ya que Trump cambió el nombre de “ministerio de defensa” por “ministerio de guerra”), con la estructura bélica: esto se presenta, por supuesto, como una medida necesaria para proteger nuestra apertura y democracia. (No hace falta añadir que esta integración ya es un hecho). El segundo rasgo exige resistir la “intolerancia generalizada hacia la creencia religiosa en ciertos círculos”: estos “círculos” son, por supuesto, los de la élite liberal, y el argumento es que la intolerancia hacia la religión va contra la “apertura” de nuestra sociedad. Hasta cierto punto, este argumento puede entenderse; sin embargo, ¿no es hoy mucho más extendida y peligrosa la intolerancia opuesta, la intolerancia hacia las dudas críticas sobre las diferentes creencias religiosas?

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Para mí, lo más interesante es el tercer punto, la queja sobre la “exposición despiadada de las vidas privadas de las figuras públicas”, que no puedo dejar de leer como una reacción del establishment a los llamados descubrimientos del caso Epstein. Ya discrepo del vínculo sugerido entre el segundo y el tercer punto: el “espacio para el perdón” solo puede basarse en una “estructura genuina de creencias”… ¿de verdad? ¿No son los ateos a menudo más propensos al perdón porque muchos de ellos conciben al ser humano como producto de su entorno, no plenamente responsable de sus actos? (Karp probablemente piensa en el moralismo estricto de lo políticamente correcto contra racistas, sexistas, etc.). ¿Y no son los fanáticos religiosos mucho más proclives a una postura implacable? La trampa es: ¿qué entiende Karp por “estructura genuina de creencias”? En nuestra era de la IA, la línea es cada vez más difícil de trazar. En un podcast reciente, John Oliver mencionó productos de IA de nicho como bible.ai, que permite a los usuarios interactuar con figuras bíblicas, y señaló que las opciones premium a veces permiten chatear con Satanás. Es, por supuesto, fácil burlarse de estos casos, pero Oliver tiene razón en su argumento principal. Hay chatbots que funcionan relativamente bien como psicoanalistas, así que ¿qué pasa con los chatbots (que, por supuesto, ya existen) que funcionan como sacerdotes ante los cuales no solo confieso sino que también intentan pacientemente convertirme en creyente? Mi punto es que, incluso si percibimos estos fenómenos con ironía brutal, el efecto puede ser indistinguible de una creencia plenamente genuina.

Pero creo que el punto de Karp es mucho más cínico, incluso si es sincero. El caso Epstein es el verdadero foco de su crítica. Lo que le preocupa es cómo los medios investigan sin piedad los pecados pasados de empresarios, políticos y figuras públicas sin tener en cuenta que los hechos ocurrieron hace años: las personas cambian y merecen perdón; por eso menciona la exposición despiadada de las vidas privadas de las figuras públicas… La idea es bien conocida: cuando los archivos Epstein se hicieron públicos, convirtieron la vida de la élite pública en un estado de emergencia permanente. Como señaló un comentarista, si la publicación y el escrutinio público se llevaran hasta el final (publicación completa de los archivos sin censura), todo el “deep state” estadounidense quedaría hecho añicos.

Mi reacción ante esta idea es: ¿y qué? Es decir, incluso si rechazamos la intromisión ilimitada en las vidas privadas, debemos tener en cuenta que lo que Karp cuestiona es la exposición pública de la vida privada de las élites políticas y sociales, sin mencionar a los millones de personas comunes cuyos secretos se hacen públicos, cuyas vidas son destruidas por noticias falsas difundidas por los mismos medios digitales dirigidos por oligarcas como Karp. Esto, finalmente, nos lleva a Melania, a su último ataque contra Jimmy Kimmel:

“Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy — his words are corrosive and deepen the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to spread hate. A coward, Kimmel hides behind ABC because he knows the network will keep running cover to protect him. Enough is enough. It is time for ABC to take a stand. How many times will ABC’s leadership enable Kimmel’s atrocious behavior at the expense of our community.”

Creo que la autora de estas líneas debería rebautizarse como “Melania Palantir”: su ataque sigue la demanda de Karp de limitar la “exposición despiadada de las vidas privadas de las figuras públicas”. ¿Y qué hay de la exposición despiadada de las vidas privadas de individuos “privados”, de personas que no son figuras públicas? Se piense lo que se piense de Kimmel —y yo no sigo su programa nocturno—, él analiza y se burla de los actos públicos de figuras como Melania y Trump; hasta donde sé, no investiga sus secretos privados, sino que extrae conclusiones de las ambigüedades y sinsentidos de sus actos públicos. El problema con Melania es que ella misma escribió una autobiografía que deja partes de su pasado en la oscuridad. ¿Cómo obtuvo una green card estadounidense en 2001 mediante la visa EB-1A, a menudo llamada “visa Einstein” porque está diseñada para individuos con “habilidades extraordinarias” en campos como las artes, las ciencias o los negocios? ¿Cuál fue su vínculo con Paolo Zampolli? Dado que ella misma hizo pública su vida pasada, es totalmente legítimo cuestionar los vacíos e inconsistencias de su relato. En un análisis perspicaz de la extraña conferencia de prensa de Melania el 9 de abril de 2026, Melissa Kita escribió:

“‘Nunca he sido amiga de Epstein… Para ser clara, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell.’ Ahora bien, esperen un momento. Todos sabemos que desde que Bill Clinton negó haber tenido ‘relaciones sexuales con esa mujer’, decir que no se ha tenido una relación puede ser una forma de admitir que hubo otra cosa. ¿Qué demonios ha pasado?, nos preguntamos, si ella niega haber tenido una ‘relación’, en lugar de negar simplemente que eran amigos. Pero lo más explosivo de la declaración está por venir. Continuó: ‘No soy una víctima de Epstein.’ ¿Qué demonios? Esto es algo increíblemente explosivo de decir. Nadie ha dicho, al menos que yo sepa, que ella fuera víctima de Epstein. Así que al negarlo antes de que se haya dicho, está poniendo eso sobre la mesa. Hay una diferencia entre adelantarse a los acontecimientos si algo está por venir y lanzar una pista. Solo sirve para hacerme pensar: ¿es ella, de algún modo, aunque sea remotamente, una víctima de Epstein? Y aunque ese pensamiento pueda ser completamente erróneo, es ella misma quien lo ha puesto en mi mente. Y debe saber que ese sería el efecto.”

Como filósofo, mi reacción es que aquí nos encontramos con la negatividad en el sentido hegeliano: ¿por qué Melania se defendió de cosas de las que nadie la acusaba? ¿Por qué actuó de tal modo que su propia negación dio lugar a aquello que negaba? Obviamente, sus declaraciones deben leerse literalmente: no fue una víctima de Epstein, pero… Además, como han señalado muchos comentaristas, si Melania estuviera realmente preocupada por la enfermedad política en Estados Unidos, debería empezar por atacar los actos obscenos y de mal gusto de su propio marido. En lugar de eso, pide una censura institucional directa contra personas cuyos programas no le gustan.

Todo esto la acerca a Karp, quien defiende y quiere proteger la libertad de expresión, pero se trata de la libertad de expresión trumpiana: la libertad de los poderosos para ofender y humillar a los débiles (inmigrantes, otras razas, minorías sexuales, los pobres y los desposeídos en general), no el poder de los oprimidos y explotados para hacer oír su voz o para —¿por qué no?— exponer sin piedad las actividades criminales de la élite.