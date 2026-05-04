Un presiniño que vive en la Luna

La misión de la NASA Artemis II que orbitó la Luna por primera vez desde 1972, habría tenido como resultado descubrir que la misma ya se encontraba habitada por el presidente argentino Javier Milei, toda vez que el país sudamericano enfrentó una fenomenal crisis económica, social y política. Prueba irrefutable de dicho descubrimiento, que el mandatario habita el satélite terrestre, fue afirmar “Me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente”.

Los hechos ratifican la idea que Milei vive en la Luna, dado que también dijo que él se ocupa de todos los ministerios, pero twitea todo el día. Solo en Pascuas realizó 1.000 posteos en X, es decir que estuvo 17 horas twiteando a razón de uno por minuto.

Un habitante de la Luna. Quizás usted piense que exageramos cuando decimos que Javier Milei vive en la Luna, pero la realidad indica que desde que asumió pasó 1 de cada 7 días en el exterior. Realizó 35 viajes al exterior y estuvo 111 días fuera en solo 822 días de gestión. ¿Hubo éxitos en materia de política exterior? ¿Logró algún acuerdo relevante? Re: Nada. Todo se resume a recibir premios “falopa”, hacer fotos propias de un Fanclub adolescente y retiros de carácter místico; algo que a cualquier ciudadano de a pie le hubiera merecido tratamiento profesional urgente.

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Mientras en Buenos Aires la Plaza de Mayo celebraba al ritmo del padre Guillerme un merecido homenaje al Papa Francisco en un acontecimiento histórico, Milei volvió a viajar a Israel. Sí, regresó al muro, se emocionó y lloró, otra vez, recibió otro premio de cartulina, cantó y nos dio nuevamente la versión “Alf” de la canción Libre de Nino Bravo. Cuando en la gira le pidieron al mandatario argentino una reflexión sobre el Papa, la hermana pidió a seguridad que retirara a la periodista que se atrevió a tanto.

Mención aparte merece la foto que se tomó el presidente con dos pulgares que hizo a los efectos de celebrar al fallecido sucesor de Pedro.

El premier Benjamin Netanyahu, con motivo de la visita de Milei dijo: “La política requiere fibra moral y Javier Milei tiene una fuerza enorme y una claridad enorme, claridad moral”. Por supuesto nadie le advirtió al israelí sobre los escándalos de corrupción que mencionaremos más adelante. Milei se dio el gusto y volvió a cantar. Lo hizo como un perro en los ensayos, desentonando de una forma que ni una criatura lo haría mientras el personal de seguridad le pedía que se retirara. Luego en el acto oficial, los organizadores con gran sabiduría procedieron a silenciar su micrófono para ahorrarse el papelón.

Es curioso que durante su visita, nada haya dicho Milei sobre la petrolera israelí Novitas Petroleum, la británica Rockhopper Exploration y el proyecto Sea “Lion” para extraer petróleo al norte de las Islas Malvinas y los planes de iniciar la producción masiva hacia 2028, todo bajo licencias otorgadas por el gobierno kelper (Reino Unido). En efecto, Javi es el presidente más sionista y pro israelí que se haya conocido, tanto que no parece defender en lo más mínimo los intereses argentinos.

Eso sí, Milei tuvo tiempo para decir “Reiteramos nuestra voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, apenas las condiciones lo permitan. Lo consideramos necesario pero sobre todo, justo”. Javier sabe que prometió algo imposible de cumplir dado que no cuenta ni de cerca con número en el Congreso para que ocurra dicho traslado.

Mientras tanto, la novela política en la Tierra

La imagen de Javier Milei sigue en caída libre, pero ahora ni las propias consultaras pueden dibujar ese número, el +60% desaprueba la reelección. El fenómeno barrial tiene su imagen de presidentes LATAM por el piso, ocupa el lugar 14/18. La imagen negativa nacional está también en +60%. La peor parte de la lleva Karina, cuya imagen negativa es de 74% y la positiva de 11%.

Las peleas de Karina con Luis Toto Caputo tampoco ayudan. El plan económico fallido sumado a la novela política precipitan el desastre. El enfrentamiento entre el delfín bonaerense de la “sister”, Sebastián “Mantequilla” Pareja, y los ñoños de las redes de Santiago Caputo, son el reflejo del desmoronamiento interno.

En otro orden de ideas, el New York Times se refirió al caso $Libra e indicó que según los registros, Milei mantuvo 7 llamadas con Mauricio Novelli la noche del 14 de febrero de 2025, justo cuando el token salía al mercado. En efecto, el fenómeno barrial se ha convertido en un fenómeno de corruptela global. De allí la censura a la prensa deviene inevitable en un gobierno populista como éste.

Milei se reunió con Fernán Saguier, titular de La Nación, a quien según distintas fuentes, le pidió que despida a importantes periodistas del grupo”. Como es lógico, el empresario no le dio el gusto al presiniño y este “hizo sacar por la seguridad de la Quinta de Olivos".

El “gobierno que tiene a “la moral como política de Estado" sigue siendo protagonista del escándalo Banco Nación. Los mismos que pedían su privatización, modificaron las normas de acceso al crédito para beneficiar a legisladores y funcionarios del gobierno. Los funcionarios de Luis Caputo como Federico Furiase y Felipe Núñez, así como miembros de la familia Menem se vieron beneficiados como buenos integrantes de “La Casta casa en el Country.

Recordemos que 34 de los 50 créditos más importantes del BNA fueron a funcionarios, empleados y legisladores de este gobierno. Darío Vaserman, Presidente del BNA, marido de Pilar Ramírez, la amiga de Karina Milei, es artífice de este milagro crediticio. Por su parte Carolina Píparo, cuando asumió en el directorio, debía 60.000 dólares a la institución, que fueron cancelados rápidamente. El dato de color es que el Juez Federal Ariel Lijo quedó a cargo de todas las causas vinculadas al tema Banco Nación.



La novela de Adorni es de otro planeta

La historia de Manuel Adorni, el funcionario que antes de asumir reclamaba en X por un paquete de salchichas vencido, alcanzó un nivel de imagen en un punto de no retorno. La sociedad argentina entendió que el caso de las jubiladas que le prestaron dinero es equiparable al “médano” de Amado Boudou. Esta situación derivó inicialmente en prohibir el ingreso a Casa Rosada de varios periodistas que podían realizar preguntas incómodas al gobierno más libre de la galaxia. Luego vino la Reunión de Gabinete que intentó mostrar que Adorni trabaja. Sostener al hombre de confianza de Karina Milei ha resultado una tarea ardua.

Recordemos que Adorni también promocionaba los cursos de Mauricio Novelli, sin embargo durante estas últimas semanas, buscando quitar el foco de atención sobre Manuel, alguna mente brillante agitó la versión que periodistas y medios recibieron fondos de una organización vinculada al gobierno ruso para realizar una campaña de desinformación contra Javier Milei.

Esta idea espectacular acabó con la desmentida por parte de Chequeado, medio que instaló el tema y acabó destapando que esa publicación recibió fondos de EEUU, Canadá, la UE y Suiza.

El caso Adorni también tuvo repercusión en la interna oficialista. Mientras Milei estaba oficiando de bufón del premier israelí, los ministros se peleaban en Luján por lograr una buena ubicación en la misa homenaje al Papa Francisco, al tiempo que dejaban sin asiento a la Vicepresidente Victoria Villarruel.

La gestión en materia judicial ha logrado que el 70% de la gente piense que Milei y su gobierno son miembros plenos de “la casta”. Las designaciones en la justicia en manos del nuevo ministro Juan Bautista Mahiques acumula 103 pedidos de acuerdo para fiscales, defensores, jueces y conjueces de distintas jurisdicciones del país. Asimismo éste sumó a Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación. Sí, no hay nada mejor como un hermano en semejante cargo.

Por su parte Emilio Rossatti, hijo del magistrado de la CSJN, aspira a ser miembro del Tribunal federal de juicio en Santa Fe y su ardua evolución incluyó saber cuál era el Club de sus amores. Mientras tanto, Ana María Martínez Juan, esposa del Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, el que lleva la causa $Libra, aspira esta vez a lograr llegar a la magistratura de la mano de la gestión Milei.

La ausencia de gestión y desmanejo de los fondos del Estado es tan K que duele. Mario Lugones, ministro de Salud, dijo “lo que pasa es que en PAMI hay abuelos de más de 80 años. Es una carga muy grande.” La institución en la actual gestión colapsó, tiene cirugías suspendidas, deuda millonaria y paro de 72 horas con pacientes en riesgo. Hay falta de insumos, paro de médicos por falta de pago hace 7 meses y cirugías canceladas. A esto hay que sumar que desde diciembre no le pagan a las farmacias y miles de jubilados no reciben sus medicamentos.



Plan económico de lunáticos

La economía se hundió 2,6% mensual en febrero, su peor retroceso desde diciembre de 2023. Mientras Javier sigue en la Luna, la macroeconomía sigue viento en popa. El gobierno incumplió por tercera vez consecutiva con la meta de reservas con el FMI, que considerando las originales pactadas en abril de 2025, el número es de US$-18.847. Sin embargo la decisión de no dejar caer, por ahora, al gobierno de Milei, vino de la mano con un refuerzo de US$ 1.000 millones.

Ana María Martínez Juan, esposa del Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, el que lleva la causa $Libra, aspira esta vez a lograr llegar a la magistratura de la mano de la gestión Milei"

Usted a esta altura de nuestro relato debe pensar que todo es un desastre, pero desde la Luna las cosas se ven muy diferentes, dado que para Milei “La demanda de dinero ha empezado a crecer, el BCRA compró US$ 6.000.000.000 - que no se convirtieron en reservas - (…) Podríamos bajar el dólar a $1.150". Bueno, también podrían acelerar la destrucción de lo poca industria que queda en pie y cuando el dólar rebote aquí no va a quedar nada.

Hay 24.180 empresas menos, 1572 terminadas en Enero, las ventas minoristas PYMES en Marzo fueron -0.4%, la interanual -0.6% y 5 de 7 rubros con caídas. La Cámara de la construcción advirtió que Argentina pierde US$ 25.000MM por año debido al mal mantenimiento de la infraestructura. El Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, afirmó para tranquilidad de los productore:s "La quita de retenciones llegará para el final del segundo mandato de Milei”.

El control de la inflación había sido uno de los supuestos logros de Javito, tal vez el único. Sin embargo sigue creciendo en forma sostenida.

Mayo 1,5%, Junio 1,6%, Julio 1,9%, Agosto 1,9%, Septiembre 2,1%, Octubre 2,3%, Noviembre 2,5%, Diciembre 2,8%, Enero 2,9%, Febrero 2,9% y 3,4% Marzo. Afortunadamente para todos y con el fin de dar tranquilidad, Javier dijo “esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios”. El dibujo de presupuesto nacional fijó 10% de inflación en todo el año, sin embargo en el primer trimestre ya alcanzó 9,4%.

En relación al tema también dijo “si tomamos la núcleo y le sacamos el aumento de la carne nos da 2,5%”. En efecto, si fuéramos todos vegetarianos las cosas andarían muy bien. Milei en sus momentos de lucidez cuando visita la Tierra, cae en la realidad que el incendio hace rato tomó las cortinas de la casa, por eso recientemente expresó “si no nos quieren acompañar, no pasa nada. Nos vamos a casa. Total yo puedo trabajar en el sector privado”.

Recordemos que cuando estuvo en la actividad privada no tenía para darle de comer a los perros, hacía facturas para Scioli y era un chato empleado de Eduardo Eurnekian; y desde que es funcionario su patrimonio crece a pleno galope.

Por tal motivo, así como Cristina promovió el consumo de cerdo, intentaron instalar en los medios oficialistas el consumo de carne de burro, inexistente en las carnicerías y solo consumible por los perros de Milei. Ahora bien, si las frases de Javi te parecieron propias de un lunático, es porque no escuchaste a Toto Caputo diciendo “la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va, se sobrestockea y compra 48 sachets de leche”.

En efecto, los 26 meses de prórroga del relato inflacionario y la tesis del amigo de Milei que lo llevó a corregir el plazo en el que todo se iba a ordenar ya pasaron, y la inflación sigue creciendo.

Esta Argentina llena de libertad no come y la mora en el sistema bancario, producto de deuda que la gente contrae para comprar comida, alcanzó un nuevo récord, de febrero 2025 a 2026 es del 63%. Sí, hay 6 millones de hogares endeudados para comer.