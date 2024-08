Precios de la subsidiada Aysa, fuera de lógica

Se habla mucho y se discute aún más sobre el aumento de la energía eléctrica y el gas. Pero no se menciona el disparate de la escalada del costo del agua, suministrada por AySA, por primera vez subsidiada en el presupuesto nacional 2023 para su operación (y no para inversiones de capital, que tiene su lógica).

Los números desopilantes: Mi boleta mensual de AySA empezó el año 2023 con $ 2.300 mensuales, subiendo a $ 8.600 en marzo (con subsidios del 70%) y en octubre a $ 28.000. En marzo de 2024 saltó a $ 76.000. En este departamento viven solo dos personas y pago unos $ 20.000 mensuales de energía eléctrica. Es decir, para consumo de agua, cuatro veces lo que pago de energía eléctrica y algo similar para el gas doméstico, con la calefacción incluida.

Sin medidor, AySA calcula según zona, calidad del edificio, metros cuadrados, etc. (inentendible en la factura). Con el medidor, el costo bajaría a un tercio. Pero hace más de diez meses solicitamos a la administración del edificio la colocación de medidores, no entendiendo porque hay tantos obstáculos para lograrlo. Así se mantendría un costo razonable y motivando a bajar el consumo innecesario, al mismo tiempo contribuir al subsidio para aquellos de menor capacidad económica.

¿Tienen sentido estas proporciones de precios fijados arbitrariamente y sin alternativa? Creo conveniente que se agregue este rubro, que se tornó relevante en la economía familiar, a las consideraciones sobre cuánto debemos soportar la ineficiencia y corrupción de una empresa que no rinde cuentas y no sabemos de su gestión, más que defensa de compras millonarias en forma verbal de quienes la han presidido. No nos olvidemos que esta es una empresa que recibió a fines del anterior gobierno una transferencia familiar del entonces Ministro de Economía-Presidente-esposo, según la prensa, de más de $ 42 mil millones, pero no se sabe en qué concepto. O que su principal proveedor, Mr. Cloro, estuvo paseando por Qatar en un yate de US$ 70 millones, según informó y fotografió la prensa local.

No sería momento que sea más transparente la gestión de empresas públicas y la aplicación de subsidios en este sector, con escalones de una dimensión razonable para los diferentes tipos de subsidios, sin que signifique precios desorbitantes para una clase que, en teoría, “puede”?

* CEO Sapin SA Business Consultants.