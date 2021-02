Coronavirus | El trabajo esencial en comedores no es prioridad en las campañas de vacunación

Silvia Saravia*

Cuando en marzo del 2020 el Gobierno Nacional decidió el ASPO - Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio-, quienes trabajamos asistiendo a comedores y merenderos comunitarios fuimos declaradas esenciales. Estuvimos en la primera línea para sostener una necesidad básica: la comida de miles de familias.

Pusimos el cuerpo, aún con el temor de contagiarnos con una enfermedad poco conocida, sin tratamientos comprobados, con alta tasa de contagios y muertes. Salimos de nuestras casas, con el temor ante una pandemia que aún hoy causa estragos mundialmente. Y lo hicimos porque nuestra prioridad estuvo en asistir a las familias más golpeadas por una caída de ingresos abrupta y desigual.

La red de solidaridad y trabajo comunitario no solo se abocó al acceso a los alimentos. También participamos de los relevamientos de casos sospechosos, la difusión de las pautas sanitarias para la prevención de los contagios, la asistencia a las familias aisladas. El acompañamiento de mujeres en situación de violencia, de niñes y jóvenes sin conectividad para continuar sus estudios, fueron parte de nuestras tareas "esenciales".

Por eso decimos que se comete una injusticia al no incluirnos en las prioridades para la vacunación. El Plan Estratégico publicado el 23/12 pasado, por el Ministerio de Salud, omite mencionar nuestra tarea. Y luego las jurisdicciones replican esa omisión. La situación además se agrava ante los hechos recientemente denunciados en San Andrés de Giles, donde fueron vacunadas 20 personas (entre ellas dos concejalas), que no integran el personal de salud. El incidente enciende alarmas ante la posibilidad de que la vacunación, una política pública, se desvirtúe por el clientelismo y el amiguismo.

Por eso es necesario que el registro de quienes acceden a vacunarse debe ser información pública, de acceso sencillo, para que estos casos de distribución discrecional no se repitan y puedan ser controlados por la comunidad. Hoy, más que nunca, cobran vigencia las palabras de Ramón Carrillo: "Los problemas de la Medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría."

Mientras las vacunas sean un insumo escaso, el Estado tiene la responsabilidad de que las prioridades tomen en cuenta que la salud no es, solamente, la ausencia de enfermedad.

* Silvia Saravia. Coordinadora nacional movimiento Barrios de Pie.