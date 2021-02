Polémica por campaña de vacunación a famosos

En todas partes del mundo se organizaron campañas de vacunación con figuras públicas y referentes para tratar de generar mayor confianza en la sociedad respecto a las dosis contra el coronavirus. En Argentina no fue la excepción, sin embargo, el único detalle es que hay un desabastecimiento de dosis que no alcanza siquiera para cubrir al personal de salud, primera línea de batalla en la pandemia de coronavirus.

"Me voy a vacunar con la vacuna rusa, porque soy pro vacuna. Me llamaron para ver si quería vacunarme por mi edad, porque soy de riesgo y dije que sí. Para eso están los científicos, que trabajan para que tengamos una vida mejor. Me di vacunas toda mi vida, sería una ignorante si no lo hiciera. Creo en la ciencia. El viernes me pongo la Sputnik V en La Plata”, dijo Moria Casán, quien dio comienzo a la polémica a partir de sus declaraciones.

Según expresó la artista el gobierno bonaerense la había invitado a vacunarse, sin embargo, las autoridades desmintieron esta versión, y aunque sostuvieron que hay una iniciativa para vacunar a referentes de la cultura, afirmaron que por el momento no se iba a llevar a cabo ante la escasez de vacunas.

Hoteleros de Mar del Plata en crisis: "La temporada está perdida"

Por su parte, Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación afirmó: “A mí me parece que sí, si hay personas que generarían confianza o por ahí algún famoso, pero nunca antes de terminar los ensayos”.

“Hay una variedad tan grande en Argentina de opiniones que seguramente alguna parte de la población le va a generar confianza que se vacune Moria Casán y a otros que se vacune Pedro Cahn o Alberto Fernández, en ese sentido, siempre cumpliendo las recomendaciones, entiendo que la provincia de Buenos Aires está planificando esa vacunación a famosos mayores de 60 años cuando se abra y tengamos una cantidad importante de dosis”, agregó Vizzotti.