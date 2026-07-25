Todo juego es político

Mientras conversábamos sobre la derrota de la selección argentina, la atención no quedó centrada únicamente en el resultado. Lo que más nos sorprendió fue el contraste entre el rendimiento exhibido en ese partido y la identidad futbolística que el equipo forjó durante los últimos años. Más que la derrota en sí, desconcertó cómo ésta se produjo. A diferencia de los anteriores encuentros, desapareció la capacidad para modificar el desarrollo del partido cuando el plan inicial dejaba de funcionar.

El desgaste físico acumulado, las bajas por lesión y algunas decisiones del cuerpo técnico parecían ofrecer una interpretación razonable. Sin embargo, mientras repasábamos el encuentro, esas razones empezaban a resultarnos insuficientes. Durante gran parte del partido Argentina no logró imponer la presión sobre la salida rival y mostró dificultades para enlazar pases y construir asociaciones que le permitieran progresar en el campo. El equipo quedó sin ocupación eficaz de los espacios y con escasas variantes para alterar una dinámica claramente desfavorable.

Entonces comenzaron a aparecer otras preguntas. ¿Hasta qué punto determinados escenarios deportivos conservan una memoria simbólica de derrotas anteriores? ¿Cuánto pesan las trayectorias compartidas, las historias personales o los vínculos construidos en el fútbol europeo? Tal vez el rendimiento de un equipo no dependa únicamente de la preparación física o del planteo táctico. Quizás también pesan fuerte las dimensiones emocionales, simbólicas, expectativas de futuro e incluso inconscientes que también intervienen, aunque permanezcan invisibles para las estadísticas y el análisis convencional.

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Si el fútbol profesional constituye una de las industrias económicas y culturales más importantes del mundo, ¿es razonable pensar que todo lo que ocurre dentro del campo responde exclusivamente a decisiones deportivas? La pregunta no implica afirmar la existencia de acuerdos o intereses ocultos, ni pretende convertir una sospecha en una explicación. Más bien invita a reconocer que, allí donde confluyen grandes negocios, contratos, derechos, representantes e instituciones con enorme capacidad de influencia, siempre existen aspectos que escapan a la mirada del espectador.

Quizás lo más significativo de aquella conversación fue advertir que el desconcierto no provenía únicamente del marcador, sino de la ruptura de una identidad de juego. Argentina había construido un equipo capaz de sostener la posesión cuando era necesario y competir cada pelota y adaptarse a distintos contextos de partido. En esta ocasión ocurrió exactamente lo contrario: el equipo nunca logró asumir el control, jugó incómodo todo el encuentro y transmitió la sensación de haber perdido la iniciativa tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.

Quizá ningún juego sea completamente ajeno a la política. No porque cada derrota responda a intereses ocultos, sino porque todo juego se desarrolla dentro de una trama de relaciones sociales, económicas, institucionales y culturales que condicionan decisiones, distribuyen poder y producen sentidos. También el fútbol es un espacio donde se negocian liderazgos, se administran recursos, se construyen identidades y se disputan formas de entender el juego.

Tal vez esa sea una de las enseñanzas más interesantes que deja el deporte cuando deja de ser solamente deporte. Los resultados cambian y las estadísticas se actualizan, pero las conversaciones que provocan revelan dimensiones que exceden el marcador. Detrás de cada partido existe una compleja red de decisiones, emociones, intereses y relaciones de poder que nunca se reduce a los noventa minutos de juego. Y es precisamente en esas zonas de incertidumbre, donde conviven lo visible y lo invisible, donde comienza el ejercicio de leer entre líneas.

*Politóloga.