Yamila Champagner: "Comunicar es un arte de exportación"

Su relato podría ser el de cualquier egresado en Publicidad de la Argentina, solo que Yamila Champagner enfrentó el desarraigo y decidió exportar su talento y mudarse a los Estados Unidos.

“Desde la primaria, siempre me sentí atraída tanto por el arte como por la literatura, y me sentí tentada de estudiar alguna de esas carreras. Por mi trabajo en la Pyme de la familia tuve pude ver que muchas de los problemas que enfrentamos tenían que ver con la comunicación desde adentro hacia afuera, con la forma en que nos estábamos conectando con los posibles clientes y en cómo les hacíamos llegar la oferta de nuestros productos y servicios. Trabajo en conexión con la publicidad desde 2010, desde el ámbito de la imprenta offset, donde lideró el proyecto de agencia interna dentro de la imprenta para poder ofrecer servicios publicitarios además de gráficos . Entendí tempranamente desde ese lugar, la importancia de la ejecución gráfica de las piezas para que las campañas tengan el efecto deseado. Luego de que incorporamos el departamento de publicidad dentro de la imprenta, tuvo más sentido mi rol dentro de la compañía y pude desarrollarme como directora de arte liderando las campañas de nuestros clientes de servicios gráficos ofreciendo valor agregado al poder generar desde la idea núcleo hasta la ejecución y bajada gráfica de cada pieza in-house. Encontrarle la vuelta desde el lado del marketing me pareció que iba a ser fundamental. Ahí surgió mi interés de estudiar publicidad en UADE, donde comencé en el año 2012.”

Para Yamila sabe que es muy importante para un director de Arte contar con mensajes claros y con imágenes que reflejen lo que se quiere transmitir. Para ella la fotografía es parte del proceso de entender donde se pone el ojo, donde va a recaer la atención en el conjunto del mensaje. La foto es una de sus pasiones por lo que tomó cursos para especializarse en la Escuela de Fotografía Creativa de Andy Goldstein antes de emigrar.

¿Qué desafío enfrentaste al trasladarte a Estados Unidos?

Durante mi trabajo en Argentina, estuve involucrada en proyectos para varios tipos de clientes, desde grandes supermercados, editoriales y empresas de retail. Pero desde mi relocalización a US, mi trabajo estuvo enfocado al Real Estate, el cual me abrió a un mercado nuevo con el cual no había tenido contacto anteriormente. En estos últimos 2 años y medio específicamente, he podido dirigir campañas exitosas tanto para el público de inversores como para los edificios comerciales, donde se ha requerido un fuerte flujo de comunicación para manejar las alternativas de la pandemia con el Covid-19.

¿Por qué el diseñador argentino es reconocido en el exterior?

La experiencia con mercados hispanos es fundamental para muchas compañías, y por eso haber tenido la oportunidad de trabajar con distintos mercados pautó el camino para poder traer mi práctica a US. Asimismo, los profesionales publicitarios de formación argentina siguen siendo muy buscados en el mercado de la comunicación mundialmente. Nosotros tenemos una formación muy estricta, nuestros profesores han ganado premios internacionales y dirigen campanas que son imitadas y aclamadas en los festivales publicitarios. La creatividad argentina es reconocida en todo el mundo y Estados Unidos, que se caracteriza por darle oportunidades al talento, así lo entiende.