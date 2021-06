Surfside, el barrio de la tragedia: entre el restó de los Montaner y lujosos edificios llenos de argentinos

Se trata de una zona elegida por los argentinos, llena de cafés, restaurantes y tiendas. Está ubicada en la avenida Collins y la 71, ocupando unas diez cuadras a la redonda en total.

Surfside se encuentra entre North Beach y Bal Harbour, otro lujoso barrio que gusta muchos a los argentinos, y es considerado como “un refugio” frente al mar, debido a que, a diferencia de otras zonas turísticas, es un área que se destaca por las playas amplias y los hoteles exclusivos donde las multitudes de Miami Beach no suelen estar.

Por ese motivo, no son pocos los famosos que compraron casas o departamentos en esa zona para vacacionar varios meses del año.

Varios restaurantes clásicos argentinos como Graziano’s, Manolo, Buenos Aires Bakery & Café o la pizzería Banchero, donde se pueden comer milanesas, sándwiches de miga, alfajores de maicena, empanadas y las clásicas pizzas al estilo nuestro, se encuentran presentes en el barrio, al igual que el famoso restaurante del cantautor Ricardo Montaner, llamado Cafe Ragazzi.

Asimismo, la zona cuenta con un distrito peatonal: aproximadamente 15 cuadras de playa semi virgen y una senda para caminar y andar en bicicleta a lo largo de los 1.6 km de costa.

Un edificio ubicado en la 88 y Collins, a sólo 10 cuadras de “Little Buenos Aires”, se derrumbó parcialmente esta madrugada del jueves, lo que generó una fuerte repercusión en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país, debido a la gran cantidad de argentinos que residen o vacacionan allí, como es el caso de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes lograron salir del edificio y se encuentran a salvo.

A penas a unas cuadras de ese edificio, se encuentra el complejo Fendi Chateau, construido por Sergio Grosskopf, ex dueño del shopping Alto Palermo, en Buenos Aires, y su hijo Manuel.

Allí, viven, entre otros, el piloto Pablo Pérez Companc y la dermatóloga Belia Lemel, que atiende a famosas como Guillermina Valdez o Andrea Frigerio, y que tiene un famoso spa, Lemel Medical Spa, donde suelen acudir las famosas argentinas que viven allí o visitan Miami.

Otro de los lujosos lugares destacados de Surfside es el resort Four Seasons Hotel at The Surf Club, donde en este último tiempo se mudó temporalmente Ivanka Trump, una de las hijas del expresidente estadounidense Donald Trump, junto a su esposo Jared Kushner.

CFT/FL