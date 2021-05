Argentinas copan Miami: Restauraron una iglesia haitianay lo convirtieron en un espacio de arte

Miami está de moda otra vez. Ahora no solo entre los argentinos que buscan un destino de vacaciones (y de paso vacunarse) sino también entre los mismos americanos que escapando del aumento de los taxes y los contagios, primero dejaron New York y ahora, siguiendo al alcalde Francis Suarez y la MiamiTechWeek han dejado Silicon Valley. Tanto a los neoyorquinos como a los californianos, decir que se están mudando a Miami les da un poquito de vergüenza. Es que el colectivo popular tiene catalogada a esta ciudad como la cuna de la diversión, de los cuerpos bronceados por el sol, y la noche en South Beach. Pero esos prejuicios ya son vintage.

Entre las noticias que llegan a Argentina, lo que más circula es la experiencia Vacunas To Go. Vuele, aterrice, vacúnese y vuelva en 20 días.

Miami explota de visitantes e iniciativas. Después de un año de Pandemia se organizó para el fin de semana del 8 de mayo una muestra colectiva de arte. Mas de 250 estudios a lo largo de la ciudad abrieron sus puertas para ser parte de una muestra masiva donde la presencialidad gira a la casi normalidad. Protocolos de cuidado mediante, 20 artistas argentinas expondrán en lo que fue hasta hace poco tiempo un conglomerado de iglesias del culto haitiano más 2 barberías del barrio marginal de Liberty City. Este espacio de 4000 m2 fue remodelado por la artista Nina Surel y hoy sirve de Plataforma de conocimiento y articulación de proyectos y sinergias entre colegas de Latinoamérica. Sin embargo…la mayoría de ellas son argentinas. Y sí, ya están vacunadas…

Como es y cómo funciona el espacio Collective62

Los 4 edificios que están conectados por espacios verdes y estacionamientos y se dividen en un total de 12 estudios de diferentes tamaños. Cada artista tiene acceso a su estudio, pero comparte los espacios comunes. Los almuerzos son un clásico, el famoso “potluck” donde cada una aporta lo que tiene ese día para compartir. Hacemos Kundalini yoga una vez a la semana, y nunca dejamos de juntarnos, aunque tuvimos que estar con distancia social y máscara, nunca dejamos de ir a trabajar y en la mayoría de los casos la pandemia fue uno de los periodos más productivos

"Las artistas cuentan qué significa crear en el exilio: Si bien en el caso de todas nosotras el exilio fue voluntario, este arrastra inevitablemente un sentimiento de soledad, un hueco en el pecho que está ligado a la memoria de lo esencial: no se puede olvidar el lugar en que se ha crecido", dice Marina Font. El exilio, como la vida, comienza con una sensación de dolor, pero evoluciona a una sensación de libertad, y por sobre todo libertad de creación. El exiliado confronta una cuestión de identidad, de la búsqueda del yo, partiendo de la imagen del país de origen, y que continua en un proceso de transformación, de exploración posnacional y desarrollo de una empatía universal.

Las artistas comparten un espacio único.

En Collective 62 nos encontramos varias artistas argentinas "en el exilio" que, al acarrear una historia en común, hemos encontrado un bienestar más allá de nuestra situación geográfica. Pero también nos parece importante el hecho de que este espacio de creación sea compartido con artistas de diferentes países y culturas (Israel, UK, Brasil, Chile, EE. UU., etc.) con las cuales el intercambio y la colaboración son parte fundamental de la práctica diaria como una forma de trascender la vida original y asumida, conociendo el mundo no solo a través de la experiencia personal, pero también de la experiencia de los demás. Para Florencia Godward “El estar lejos de mi tierra natal me permite abstraerme y mirar a la distancia las experiencias que viví y hoy reflejo en el arte. Hay una suerte de nostalgia en la obra que tiene que ver los recuerdos y añoranzas de otra vida que hoy me constituye como artista y persona. Miami aporta color y vida. Intensidad y diversidad de culturas; las cuales enriquecen la creatividad artística. “

Qué tipo de apoyo les ofrece Miami a las artistas

El apoyo de Miami Dade County department of cultural affair, The State of Florida, The John S. and James L. Knight foundation, The Jorge Pérez family Foundation entre otras entidades privadas a estas instituciones logran que los artistas puedan acceder a espacios, becas, planes de recuperación durante la pandemia. El Bakehouse Art Complex en Wynwood, Oolite Arts y

Fountainhead, fundado por Katheryn Mikessel son grandes bastiones.

"Funcionamos como un equipo en un espacio independiente y autogestión, nos sentimos acompañadas, logramos compartir ideas generando un espacio cultural e intercambio de opiniones y un empoderamiento en torno al arte como expresión común y a su vez nos decantamos en nuestra propia individualidad de artista con la tranquilidad que no estamos solas", dice María Boneo.

Gran afluencia de público a las muestras de Collective 62

Por otro laso Marina Font agrega que, al ser todas mujeres transitando una etapa de la vida parecida, nos une una gran empatía y compañerismo. El alma del artista es sensible, entonces poder compartir y sentirse no solo recibida sino totalmente comprendida es algo que solo se puede dar en un espacio como este. Nina Surel, la fundadora, con una visión única, apostó a este grupo y personalmente entre sin saber cómo sería. Pero estar en mi estudio rodeada de artistas, ha llegado a ser un refugio creativo y totalmente contenedor.

"Ser parte del Collective 62 es pura nutrición. Es un espacio donde no sólo podemos enriquecernos con las diferentes técnicas y conceptos personales sino también de una forma más humana. Si bien cada una trabaja individualmente atravesamos juntas la experiencia de habernos apropiado de una ciudad tan ecléctica como Miami. Cada una trae su historia, su carrera, sus raíces y acá hemos logrado plenamente ser un Colectivo", cuenta Verónica Pasman.