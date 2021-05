Cuánto cuesta viajar a vacunarse en Estados Unidos

En la Argentina la vacunación avanza lentamente y cada vez son más los argentinos que viajan a los Estados Unidos para inocularse contra el coronavirus. Al país norteamericano prácticamente le sobran dosis e incentiva la llegada de turistas para vacunarse.

El principal destino elegido por los argentinos que tienen la posibilidad económica de viajar a Estados Unidos es Miami, que desde el 1 de mayo ya no exige una prueba de residencia en el estado de Florida para la vacunación de extranjeros. Según el departamento de Salud local, “la vacuna estará disponible para todo el que sea residente o esté presente en Florida con el propósito de ofrecer bienes o servicios a beneficio de los residentes y visitantes del estado”. De esta manera, cualquier mayor de 16 años que viaje a Miami puede vacunarse, indicando verbalmente que viven en el estado o que proveen un servicio.

De todas maneras, las anteriores restricciones tampoco impedían el turismo de vacunas ya que desde enero los turistas se las ingeniaban para eludir el requisito de residencia mostrando cuentas bancarias con una dirección en Estados Unidos o contratos de alquiler temporarios, de Airbnb por ejemplo, que eran inmediatamente cancelados.

Y como los ciudadanos de Estados Unidos ya no se abalanzan sobre la vacuna, al Gobierno norteamericano le sobran dosis de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson, la marca favorita de los turistas porque requiere de una sola dosis. Incluso, los fines de semana Miami instala puestos de vacunación en la playa.

Turismo sanitario | "El sistema de vacunación en Estados Unidos está muy aceitado", dijo un experto

Si bien las dosis en Estados Unidos son gratis, viajar desde Argentina no es para nada barato. Los costos varían dependiendo del tipo de boleto, el tiempo de permanencia y sobre todo cuándo se desea viajar. Es que la carrera por la vacuna viene aparejada de un aumento notable en los precios de los pasajes aéreos. Por ejemplo, los vuelos de Buenos Aires a Miami, que normalmente cuestan cerca de mil dólares, o menos, están este mes de mayo por encima de los dos mil dólares. O sea, que para viajar este mes, el precio del vuelo no baja de 300 mil pesos.

Sin embargo, para junio el costo es prácticamente la mitad ya que en las páginas de turismo se observan vuelos directos y con escalas saliendo de Buenos Aires a un precio que ronda entre los 130 mil y 180 mil pesos. En julio, el precio vuelve a caer un poco, pero no varía demasiado ya se ubica entre 120 mil y 145 mil pesos.

Vale aclarar que las aerolíneas que están viajando Miami con vuelos directos son: Aerolíneas Argentinas y American Airlines. Mientras que Copa Airlines y Latam ofrecen vuelos con escala en ciudad de Panamá y Lima.

En cuanto a los hoteles, en Miami hay una variedad muy grande. Se pueden conseguir hoteles desde 30 dólares la noche, hasta más de 1000 dólares la noche.

Para viajar a Estados Unidos sigue siendo necesario tener visa. Actualmente la Embajada de Estados Unidos no está emitiendo ni renovando estos permisos.

Para vacunarse en Estados Unidos, hay que ingresar a la web de Vaccine Spotter y elegir el estado, para Miami hay que elegir Florida. Allí podrán observar los turnos disponibles en cada farmacia. También se puede elegir primero la marca de la vacuna para que te seleccionen las farmacias en las que está esa dosis.

De todas maneras, hay lugares donde incluso se puede vacunar sin sacar turno previamente. Tal como explicaron desde el entorno del expresidente Mauricio Macri quien se vacunó en Miami. Según comentaron, fue a una farmacia a comprar un medicamento y le llamó la atención una cola. Preguntó y era para vacunarse. Según el vocero, le ofrecieron tres vacunas: la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, y, como no tiene pensado volver allá por ahora, se dio la que tiene una sola dosis.

Mauricio Macri recibió la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos

Para vacunarse es necesario presentar el DNI o pasaporte, dar una dirección en Miami (puede ser la del hotel) y un teléfono local (que también puede ser el del hotel o se puede comprar un chip que cuesta 40 dólares).

Para ingresar a Estados Unidos, se debe presentar test de COVID-19 negativo. Además, deben completar un formulario de declaración jurada y certificación antes de la salida. Luego, para poder reingresar a la Argentina, se solicita una declaración jurada electrónica, un test PCR negativo 72 horas antes de la salida, le realizan otro testeo obligatorio en Ezeiza y, si da negativo, hacer cuarentena durante al menos siete días en su domicilio.

En diálogo con CNN, Julieta, estudiante argentina, y su mamá, contó que viajaron a Miami para inmunizarse con la vacuna de Pfizer. “Hay una página web. Ahí puedes elegir la vacuna que quieres y te ofrecen distintos lugares donde esta vacuna se está dando. En nuestro caso, elegimos el Marlins Park porque queda cerca del lugar donde nos estamos hospedando en este momento”, comentó.

Ellas llegaron el sábado 8 de mayo y regresan a Argentina el viernes 14. Un viaje de ida y vuelta exclusivamente para vacunarse. “Y económico no es”, agregó. Cada boleto de avión, ida y vuelta, en vuelo directo sin escalas, costó 2.700 dólares. Por otra parte, el precio del hospedaje asciende a 250 dólares por noche.

Sobre la segunda dosis, Julieta señaló que tal vez después regresen a EE.UU., pero que no es prioridad, ya que se sienten seguras de estar protegidas al menos con la primera dosis de Pfizer.

Turismo sanitario | ¿Cuáles son los destinos elegidos por los argentinos para vacunarse?

Otro ciudadano argentino que viajó a Estados Unidos es Axel Escudero, quien también dialogó con CNN y contó que realizó el viaje por motivos tanto laborales como de descanso. Una de sus amigas en Miami le ayudó con todo el registro en línea. Llegó a Miami el miércoles 21 de abril y para el sábado 24 ya se había vacunado con la primera dosis de Moderna, sin que en la sede de vacunación le pidieran algún documento probatorio más que el pasaporte.

En comparación con Julieta, el pasaje de avión fue barato, ya que lo adquirió hace meses y apenas ahora pudo reagendarlo. El vuelo “era Buenos Aires-Orlando-Nueva York-Buenos Aires vía Houston por United Airlines, (con costo de) unos 70.000 pesos, entonces unos 450 dólares, que es económico a lo que cuestan ahora”, indicó.

En cuanto al hospedaje, comentó que en promedio pagó, desde su llegada hasta su regreso a Argentina que fue el viernes 7 de mayo, unos 180 dólares por noche. Para la segunda dosis, deben pasar cuatro semanas para que se la pongan, pero, por recomendación de su médico, aseguró que no volverá por ahora ya que padeció COVID-19 en diciembre y “esa primera dosis es como una segunda para mí”.

Mientras el país norteamericano continúa a la caza de su objetivo de vacunación —al menos 70% de adultos con una dosis para el 1 de julio; hasta el momento la cifra va en 58%, según datos de los Centros de Control de Enfermedades, CDC—, algunos estados de EE.UU. reducen su pedido de vacunas al gobierno federal debido a que la gente no está acudiendo a vacunarse como las autoridades de salud quisieran.

Por ejemplo, más de nueve millones de personas -43% en un total de 21,5 millones de residentes- han recibido al menos una dosis de la vacuna en Florida, según el Departamento de Salud. "En este punto, las personas que no han sido vacunadas, ciertamente no ha sido por falta de disponibilidad", dijo el lunes el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Mientras que otros estados como Georgia, California y Texas tampoco piden prueba de residencia para recibir la vacuna.

En ese sentido, el gobierno de la ciudad de Nueva York manifestó: "Bienvenidos a Nueva York, ¡tu vacuna te está esperando! Aplicaremos la vacuna de Johnson & Johnson en lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Con la autorización del estado, podemos hacer llegar las vacunas a los turistas y asegurarnos de que se lleven un recuerdo a casa. ¡Hagámoslo!", escribió en un tuit el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!



We'll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let's get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R