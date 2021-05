Video: Jorge Lanata se vacunó contra el coronavirus en Miami

Jorge Lanata se vacunó contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos, donde viajó para grabar unos documentales para la plataforma Disney+.

El periodista forma parte del grupo de riesgo por sus problemas de salud. Contó que parte del equipo que lo acompaña se inoculó en la playa y que por la ciudad "es un descontrol, todo el mundo anda sin barbijo".

"Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que en los shoppings arde de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa”, dijo en un móvil para el programa de Mariana Fabbiani, que se emite por canal Trece.

Durante el trabajo que está desarrollando en esa ciudad del Estado de Florida, el conductor televisivo manifestó que “parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas". Y sumó: "Hay muchos paraguayos también, porque allá no va haber vacunas hasta diciembre. Hay gente que está muy asustada, se largan a llorar cuando los vacunan".

Cuando la conductora le preguntó si se había vacunado en Miami, Lanata respondió irónicamente: "Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis". Lo que se entendió como una forma indirecta de criticar el sistema de inoculación argentino. Y luego se sincero: "Sí, me vacuné".

Sobre los protocolos que debieron acatar al ingresar a Estados Unidos expresó que la compañía Disney les solicitó que completen una semana de cuarentena antes de comenzar los trabajos de grabación. “Llegué con PCR e igual tuve que hacer cuarentena”, dijo y mencionó que para el rodaje les asignaron una “Covid- controller”, es decir una persona que hace respetar los protocolos. Al respecto dijo que están controlados, todos trabajan con mascarillas y se les mide la temperatura. “Es lo que había que hacer".

Sobre las medidas del Gobierno nacional tomadas para afrontar la pandemia el año pasado y para actuar contra la actual segunda ola, sentenció: "La cuarentena fue un desastre, el Gobierno todo el tiempo quiso que pandemia y cuarentena se juntaran. Se manejó mal, se cerró demasiado rápido, se estiró demasiado tiempo”. Y en formato de especialista en la materia dijo: “Yo hubiera aislado el grupo de riesgo, para que no se contagiaran y después para que los vacunen".

Dentro de las críticas incorporó a Cristina Fernández de Kirchner. "Hubo una puesta política de Cristina de apostar a la vacuna rusa y la china. Ojalá se pueda negociar con Pfizer, se que están gestionando. Pero para todo esto es tarde, estamos a la cola”. Y agregó: “No hay gente preparada en el área de comprar vacunas". Finalmente hace una incomprobable descripción del país: “Argentina no garpa, nosotros somos famosos en el mundo por cagar a los demás.

mf / ds