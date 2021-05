Qué tan eficiente es la vacuna monodosis que recibió Macri en Miami

El expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, reconoció el domingo por la noche y a través de las redes sociales, haber recibido la monodosis de Johnson & Johnson, desde una farmacia y durante su visita a Estados Unidos.

Macri formó parte de un foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia, bajo el nombre “Defensa de la Democracia en las Américas” y en el que se pronunció respecto del crecimiento del populismo en el país.

"Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", dijo en una publicación difundida en Facebook.

El preparado de la farmacéutica radicada en suelo norteamericano recibió el marzo pasado la correspondiente aprobación para ser utilizada, a manos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Se convirtió entonces en el cuarto inmunizante que recibió luz verde.

En los estudios conducidos durante aquel mes, la vacuna de Johnson & Johnson demostró prevenir el COVID de moderado a grave en un 66,1% después de 28 días de aplicar la inyección, aumentando a 85,4% si se considera solo su versión grave.

Lo que más llamó la atención es que los buenos resultados contra la enfermedad grave se mantuvieron tanto en Sudáfrica como en Brasil, donde las variantes más contagiosas fueron dominantes durante el periodo del ensayo.

En cuanto a la seguridad, un análisis de 44.000 personas demostró que, en general, la vacuna se toleraba bien, con efectos secundarios típicos como dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares.

Asimismo, se notificó al menos un caso de reacción alérgica grave a la vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), mostró un puñado de personas que habían desarrollado urticaria.

Finalmente, la FDA consideró necesario hacer un seguimiento a largo plazo para determinar si la vacuna estaba relacionada con un pequeño número de casos de coagulación potencialmente peligrosos y con el tinnitus o zumbido de oídos.

Si bien las vacunas basadas en el ARN de Pfizer y Moderna informaron una eficacia de alrededor del 95% contra todas las formas del coronavirus, el preparado elaborado por J&J tiene ciertos puntos a favor.

Sólo requiere una dosis y puede conservarse durante mucho tiempo en frigoríficos, en lugar de congeladores, algo especialmente importante para países que no cuentan con una logística de distribución del todo desarrollada.

Asimismo, la vacuna de Johnson & Johnson utiliza un adenovirus causante del resfriado común, que ha sido modificado genéticamente para que no pueda replicarse, para llevar el gen a una parte clave del coronavirus.

Su tecnología funciona de la siguiente manera: la dosis recibida produce la proteína del COVID en las células humanas para que nuestro sistema inmunitario desarrolla entonces anticuerpos contra ella, impidiendo que el virus invada las células.

Además de los anticuerpos ya recibidos, dicha vacuna también provoca la producción de células T inmunitarias, que eliminan las células infectadas y ayudan a producir mayores cantidades de anticuerpos.

