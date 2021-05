Detectaron las variantes de India y Sudáfrica en tres viajeros que llegaron al país

En Argentina se detectaron dos casos de coronavirus de la variante de India y uno de la variante de Sudáfrica en tres viajeros que regresaron al país. Así lo informó oficialmente este lunes 10 de mayo el Ministerio de Salud de Nación.

“El Ministerio de Salud de Nación, a través del Instituto ANLIS MALBRAN, confirmó hoy el diagnóstico de SARS-CoV-2 con secuenciación de variantes prioritarias en tres viajeros, en dos casos se trata de las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India) y en un tercero de la variante B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica)”, publicaron desde la cartera sanitaria en un comunicado.

Analía Rearte, directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, explicó: “Desde que iniciamos la vigilancia de secuenciación genómica en viajeros, hemos identificado variantes denominadas prioritarias en casi el 50% de los casos positivos, pero, esta es la primera vez que encontramos las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India) y B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica)”.

Tres cepas supercontagiosas del coronavirus se expanden por América

El protocolo de procedimientos para los ingresos a Ezeiza desde el exterior, dijo Rearte, consiste en que a todas las personas se les realiza un test de antígenos. “A los que son positivos se los envía a un hotel en la Ciudad de Buenos Aires a cumplir el aislamiento, y además se envían las muestras a secuenciar al laboratorio Malbrán”, detalló.

De allí surge la detección de estas variantes en Argentina: se trata en los dos primeros casos de dos menores de edad procedentes de París y residentes de Ciudad de Buenos Aires. En esa secuenciación genómica se halló la variante B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India).

En tanto, el tercer caso corresponde a una persona de 58 años, procedente de España y que reside en la provincia de Río Negro. El hombre dio positivo y se identificó en el estudio la variante B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica).

Covid-19: suman 17.381 nuevos casos, 496 muertes y 5.357 internados en terapia intensiva

El Ministerio de Salud sostuvo además que los tres viajeros ingresaron al país el 24 de abril pasado, y fueron derivados a un hotel de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con el aislamiento correspondiente.

El 26 de abril, se notificó a las jurisdicciones para que realicen las acciones de seguimiento de quienes se identificaron como sus contactos estrechos.

En el caso de los menores, detallaron, cumplieron el aislamiento junto a sus padres, aunque éstos fueron negativos. Por su parte, el adulto de 58 años cursó el aislamiento de 10 días con síntomas leves.

La variante de India es "preocupante", dijo la OMS

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por la variante B.1.617 del coronavirus, descubierta en India, y la clasificó como "preocupante" por ser más resistente y contagiosa, dijo la entidad .

Esta variante es una de las razones, aunque no la única, que explica la gran cantidad de contagios y fallecimientos por coronavirus en India, el peor foco de la pandemia en la actualidad: unas 4.000 personas mueren actualmente cada día de covid-19 en ese país, que ya suma casi 250.000 muertos.

La doctora Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la lucha contra el covid-19 en la OMS, sostuvo que "hay informes de que la variante B.1.617 es más contagiosa", e indicios de que tiene un grado de resistencia a las vacunas, y "por lo tanto, lo clasificamos como una variante preocupante", dijo

No obstante, aclaró: "No tenemos nada que sugiera que nuestros diagnósticos, medicamentos y vacunas no están funcionando. Y eso es importante", por lo que, aunque la eficacia de las vacunas pueda verse reducida, eso no significa que no cumpla una función de protección contra las formas más graves de covid-19 y evite muertes.

ag / ds