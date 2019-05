Álvarez Agis: "El sistema previsional es fuente de gastos pero también de crecimiento"

Emanuel Álvarez Agis, exviceministro durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner visitó la Editorial Perfil y dialogó con Jorge Fontevecchia para el programa Periodismo Puro, que se emite por NET TV los domingos a las 22 horas. En uno de los tramos de la nota, hablaron acerca de una de las cuestiones más sensibles para la economía doméstica: el sistema previsional argentino. Mucho se discute respecto del mismo, dado que es la principal fuente de egresos para el Estado nacional.

"Somos todos muy progresistas, ¿no?, nos encanta la solidaridad, que los ricos paguen más impuestos, que los pobres paguen menos impuestos, pero cuando te llega la hora de jubilar ¿qué decís? 'con todo lo que aporté. ¿me pagan esta miseria?' Bueno, eso es el resabio de las AFJP", afirmó Álvarez Agis.

Acto seguido, fundamentó estas palabras: "Nosotros tenemos un sistema jubilatorio que es solidario. ¿Qué significa solidario? Que vos, yo, con mis aportes, estamos bancando a mi mamá que es jubilada. No estoy poniendo yo en una cajita, vos en tu cajita, para cuando nos jubilemos cobrar. Entonces, si el sistema es solidario de verdad, solidario quiere decir que si vos pusiste más, recibís menos, y viceversa: si pusiste menos, un ama de casa, recibís más".

Luego de estos señalamientos, el economista agregó: "Yo en esto soy bastante antipático. Para mi hay una reforma previsional que hay que hacer, que es que básicamente es que hay que achatar la distribución de la pirámide de jubilaciones de la Argentina". Luego, mencionó cuál sería su sistema ideal: "Un ingreso universal por la vejez que haga lo siguiente: que suba la mínima, pero baje las máximas".

Por otra parte, el exfuncionario explicó por qué se opone a la idea de que achicar el gasto en jubilaciones reduciría la cantidad de dinero que pierde el Estado: "El déficit fiscal es una división: es la diferencia entre el gasto y los impuestos dividido el tamaño de tu economía. Todos dicen 'che, bajemos el gasto, así el déficit fiscal se hace chiquito'. La diferencia de lo que pensamos un poquito más para la izquierda, es que decimos 'agrandá el producto y licualo'. El sistema previsional es una fuente de gasto pero también es una fuente de crecimiento y no hacer la cuenta completa es un error".

En esa misma línea de pensamiento, sostuvo: "Si vos redistribuís progresivamente en el sistema previsional, te aseguro que la economía va a crecer, porque lo que se consume un jubilado que tiene una jubilación de 80 mil pesos, que las hay, es mucho menos que lo que se consumiría un jubilado que hoy cobra 10 mil y puede llegar a cobrar 15 mil con una reforma de ese tipo". Sin embargo, reconoció las dificultades que tiene su propia propuesta: "Por eso yo aclaro: es progresismo con guita ajena. Esto es muy antipático discutir".

Respecto de las dificultades de realizar una reforma previsional que ajuste, Álvarez Agis consideró: "Por cambiar las fórmulas de las jubilaciones llovieron piedras sobre el Congreso. ¿Vos te imaginas ir a una reforma previsional en una Argentina que, gane quien gane, va a ganar así de finito? Me parece que la sociedad no está para bancarse esas cosas. Yo digo al revés. Si vos tenes una economía que del 10% de ese empleo en algún momento llega al 5% y me decís 'che, fijémonos la cuestión previsional.' Ok. Ahora, ajustar en la miseria a mi me parece una idea pésima desde el punto de vista económico y técnico, pero también desde el punto de vista político".

