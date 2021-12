Aníbal Fernández: "El presidente no pierde medio segundo de su vida por Berni"

—¿Cómo evalúa la gestión de sus predecesoras: Sabina Frederic o Patricia Bullrich?

—No hago eso. Sobre Bullrich tengo una visión muy fea. Lo dije durante su gestión. No conoce la función. Dejaron cosas sueltas de la peor manera. Con mi compañera, ya está. Mirar para atrás no tiene mucho sentido. Cuando acepté el puesto, muchos amigos me decían que era un ministerio con muchos líos. Mi respuesta es que lo tomaba justamente por los líos. Hay que corregirlos. Como conozco de esto, dado que cinco años manejé las fuerzas federales, me reconozco con la habilidad para trabajar sobre ese punto. Estamos en Río Negro, estuvimos en Pino Hachado, detuvimos a los chilenos que pasaban con municiones. Estamos en el Conurbano, Rosario, Salta, Misiones. Hace cuarenta días que estamos.

—¿No es un problema comunicacional para el Frente de Todos las públicas divergencias del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con el Presidente?

—Es un problema de Berni. El Presidente no pierde medio segundo de su vida. Si Berni no está de acuerdo y dice cosas inconvenientes, es su historia. Para mí lo son y se lo dije. No me voy a detener ni un solo segundo a ver cómo hacemos para que Berni deje de opinar de tal o cuál manera. Argentina tiene muchas cosas por cambiar. Es lo que hace el Presidente. Nadie incentiva a Sergio para hacer esas cosas. No es bueno. Deberá darse cuenta en algún momento.